Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tổng kết hoạt động SXKD, Công đoàn năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2023

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn vừa tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD, Công đoàn năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023, biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm vừa qua. Các ông: Võ Mạnh Hà, Giám đốc công ty; Hồ Sỹ Nam, Chủ tịch Công đoàn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Hữu Thịnh, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; ông Phạm Viết Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1); đại diện các Ban chuyên môn EVNGENCO1; cùng toàn thể cán bộ, lãnh đạo và 112 người lao động đại diện cho hơn 400 CBCNV của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Ông Vũ Trọng Đức, PGĐ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trình bày báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, trong bối cảnh tình hình cung cấp than gặp nhiều khó khăn; tình hình thời tiết, phụ tải diễn biến bất thường; sự tham gia của năng lượng tái tạo vào hệ thống đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Tuy nhiên, thực hiện chủ đề năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” toàn thể CBCNV của công ty đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc năm 2022, sản lượng điện đầu cực của Nhà máy ước đạt 3.032,96 triệu kWh, các chỉ tiêu như tỷ lệ dừng máy sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, hệ số khả dụng hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Công ty cũng đã hoàn thành công tác sửa chữa lớn cho tổ máy số 1 đảm bảo chất lượng, an toàn và đạt tiến độ đề ra, thực hiện nhiều biện pháp quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí, tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng hiệu quả công tác đấu thầu... nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

Công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường được công ty kiểm soát tốt. Trong năm không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố môi trường, tai nạn lao động và không có thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặt biệt, công ty là đơn vị điển hình được Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp mời chia sẻ về kết quả đạt được và những nỗ lực trong việc xử lý và tiêu thụ tro xỉ, thạch cao.

Công ty cũng thường xuyên duy trì và đẩy mạnh công tác an sinh xã hội tại địa phương với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa và nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ các cơ quan, chính quyền và Nhân dân địa phương. Công ty cũng duy trì tốt các hoạt động chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, kịp thời tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, động viên CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Hồ Sỹ Nam, Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo hoạt động của Công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tổ chức Công đoàn công ty không ngừng lớn mạnh, phát triển cả về số lượng, chất lượng. Hoạt động công đoàn được đổi mới, ngày càng đi sâu, thiết thực, hiệu quả hơn; từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.

Các phong trào thi đua do các tổ chức công đoàn phát động đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đoàn viên hăng say lao động, cống hiến, qua đó góp phần giữ vững sự đoàn kết, thống nhất giữa tổ chức công đoàn, chính quyền với NLĐ để xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, đã tiến hành giới thiệu ứng viên và bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

Các đoàn viên Công đoàn tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 1 đánh giá, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công ty đoàn kết, vững mạnh. Đồng thời đề nghị, năm 2023 tập thể lãnh đạo, CBCNV công ty tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, bám sát chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD. Tổng công ty sẽ luôn đồng hành cùng đơn vị, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1, ông Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cam kết tập thể CBCNV công ty sẽ đoàn kết, tập trung, nỗ lực đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, tin cậy và hiệu quả, đáp ứng sản lượng điện cung ứng cho phát triển kinh tế- xã hội. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của công ty; có các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD, đầu tư xây dựng…

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo và Công đoàn EVNGENCO1 tặng quà cho tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Nhân dịp này, công ty đã tổ chức biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Lãnh đạo và Công đoàn EVNGENCO1 tặng quà chúc mừng Xuân Quý Mão 2023 cho tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

PV