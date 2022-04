Bảo đảm sản xuất kinh doanh, an toàn đập và hồ chứa Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn, huyện Quan Hóa, đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương vừa làm việc với Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHCo) về tình hình sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Trung Sơn. Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Công Thương, UBND huyện Quan Hóa và các phòng ban liên quan, lãnh đạo TSHCo.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện TSHPCo đã báo cáo các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh tại đơn vị; công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa.

Đơn vị cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; báo cáo một số vướng mắc trong thực hiện bảo đảm an toàn đập, hồ chứa trên lưu vực Sông Mã; đồng thời đề xuất xây dựng kế hoạch quản lý lũ tổng hợp và lập bản đồ lũ lụt vùng hạ du các công trình trên lưu vực sông Mã để chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do lũ gây ra.

Ông Trần Hoài Trang, Trưởng phòng phòng thủy điện, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương phát biểu tại buổi làm việc.

TSHPCo cũng đề xuất bổ sung quy định cung cấp thông tin quan trắc, dự báo tại các trạm thủy văn ở nước bạn Lào để có thông tin, chủ động trong việc vận hành hồ thủy điện Trung Sơn; đồng thời nghiên cứu phần mềm tính toán dự báo lũ đến các trạm quan trắc cũng như các hồ chứa từ lượng mưa đo được hoặc từ lượng mưa dự báo và điều hành xả lũ ngay, không chờ đến khi lũ đã tập trung mới điều hành xả lũ.

Ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đánh giá cao sự chuẩn bị, phối hợp cũng như nỗ lực của TSHPCo trong quá trình sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Trung Sơn. Đặc biệt, đơn vị đã vận hành an toàn công trình, cắt giảm lũ cho hạ du và cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tại địa phương trong mùa khô.

Lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan và đơn vị quản lý vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Mã tiếp tục tăng cường chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm; nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp cung cấp thông tin để đưa ra những quyết định điều hành tốt nhất nhằm bảo đảm hài hòa các mục tiêu sử dụng nước, tổng hợp nguồn nước và phòng chống tác hại do nước gây ra; bảo đảm vận hành phù hợp, hiệu quả, khắc phục những bất cập trong vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã trong thời gian sắp tới.

Trung Sinh