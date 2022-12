Ấm áp những ngôi nhà Agribank

Từ sự chung tay góp sức của các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở khang trang, ấm áp nghĩa tình. Đây là điều kiện để giúp các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình em Quách Thị Hằng ở thôn Khe Khoai, xã Thượng Ninh (Như Xuân).

Những ngày cuối năm 2022, chúng tôi cùng cán bộ ngân hàng đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Kiểm ở thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung (Nông Cống). Đón khách trong căn nhà kiên cố, khang trang, còn ngái mùi sơn mới, bà Kiểm chia sẻ: Chồng bà không may mất sớm, hiện bà đang sống với con gái tàn tật. Vì thế ước mơ có được căn nhà mới đối với bà tưởng chừng không bao giờ thực hiện được. Được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và Công đoàn Agribank Nam Thanh Hóa, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành khang trang, sạch đẹp với tổng diện tích hơn 60m2, với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, trong đó Quỹ Công đoàn Agribank Nam Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng.

Em Quách Thị Hằng ở thôn Khe Khoai, xã Thượng Ninh (Như Xuân), 15 tuổi, thuộc diện neo đơn, đặc biệt khó khăn, bố mẹ mất sớm, anh trai thường xuyên ốm đau không thể tự lo cho bản thân. Trước đây, anh em Hằng ở trong ngôi nhà tranh tre đã xuống cấp dột nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi mùa mưa bão tới. Các công trình phụ trợ cũng không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Nhằm giúp gia đình em Hằng vượt qua khó khăn, có nơi ở ấm cúng, Agribank Nam Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị, nhà hảo tâm xây nhà tình nghĩa cho em Hằng với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng, trong đó Agribank Nam Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng.

Trong những năm qua, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, địa phương liên tục tổ chức đóng góp ủng hộ cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với kinh phí hàng năm lên đến hàng tỷ đồng để xây dựng trường học, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; chăm lo, tặng quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở miền Trung... Đặc biệt, đối với người nông dân, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn dành cho họ sự quan tâm và trân trọng đầy nghĩa tình.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa chia sẻ: “Đối với Agribank, người nông dân không chỉ là khách hàng chính mà còn là người bạn đồng hành cùng xây dựng lên một Agribank lớn mạnh và bền vững như ngày hôm nay. Chính vì thế, cùng với tiếp vốn giúp nông dân phát triển kinh tế làm giàu trên quê hương, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đến các phong trào an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống cho các hộ nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các nguồn vốn hỗ trợ tuy nhỏ nhưng là động lực lớn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn “Tương thân, tương ái” của cộng đồng cùng chung tay giúp các hộ nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được mái nhà kịp đón tết đầm ấm, an vui”.

Những ngôi nhà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Đó là sự sẻ chia của cán bộ, nhân viên thuộc Công đoàn Agribank thể hiện hình ảnh “Ngân hàng trách nhiệm vì cộng đồng” với mong muốn các gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh được an cư, các căn nhà mái ấm nghĩa tình sẽ là tiền đề để mỗi gia đình vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống, tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên quê hương. Với ý nghĩa to lớn đó, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh cam kết mỗi năm sẽ tranh thủ sự ủng hộ của Agribank Việt Nam đồng thời vận động, quyên góp ủng hộ từ Quỹ Công đoàn cơ sở xây dựng thêm nhiều căn nhà hỗ trợ các người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng tinh thần để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Những căn nhà được xây dựng từ sự đóng góp của Agribank không chỉ góp phần giúp người nghèo có nơi ăn chốn ở, thể hiện rõ nét văn hóa Agribank luôn hướng về cuộc sống cộng đồng. Đây là nguồn động viên giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vững tin, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Khánh Phương