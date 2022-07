Agribank Tĩnh Gia bảo đảm nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh

Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tĩnh Gia (Agribank Tĩnh Gia) thuộc Agribank Nam Thanh Hóa luôn thực hiện có hiệu quả các giải pháp để kịp thời đưa nguồn vốn đến khách hàng, phục vụ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng vốn tín dụng giúp các hộ, các tổ chức kinh tế khắc phục những khó khăn do thiếu vốn, mở rộng sản xuất, tạo ra khối lượng lớn sản phẩm phục vụ đời sống, nhu cầu tiêu dùng, giải quyết việc làm cho người lao động.

Khách hàng đến làm thủ tục vay vốn tại Agribank Tĩnh Gia.

Hiện nay, hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đang được Agribank Tĩnh Gia giải ngân cho vay đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chi nhánh phân công cán bộ tín dụng chủ động bám sát địa bàn và định hướng phát triển hàng năm của địa phương để triển khai các gói tín dụng phù hợp. Trong đó tập trung đầu tư tín dụng cho các hộ phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển thủy, hải sản, chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung; các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao ở các làng nghề; các doanh nghiệp mới thành lập, tạo việc làm cho nhiều lao động ở các địa phương. Agribank Tĩnh Gia cũng chú trọng đầu tư cho các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, thu mua, chế biến nông sản... Tính đến ngày 30-6-2022, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Tĩnh Gia đạt 2.451 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 2.035 tỷ đồng, tăng 133 tỷ đồng so với đầu năm, với hơn 20 nghìn khách hàng còn dư nợ. Đi đôi với đó, thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20-5-2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước, Agribank Tĩnh Gia cũng đã nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi suất vay thực tế đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, Agribank Tĩnh Gia tiếp tục thực hiện hỗ trợ khách hàng, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ. Chi nhánh đã cơ cấu lại nợ cho khách hàng với dư nợ 16 tỷ đồng; cho vay với lãi suất ưu đãi cho 32 khách hàng, với doanh số giải ngân 65 tỷ đồng. Các chỉ tiêu khác thực hiện theo đúng định hướng và đảm bảo theo kế hoạch Agribank giao. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đảm bảo hệ số an toàn theo quy định.

Thời gian tới, Agribank Tĩnh Gia tiếp tục chỉ đạo các cán bộ tín dụng, phòng giao dịch bám sát địa bàn hoạt động, chủ động rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn; trong đó, tập trung hỗ trợ các khách hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, xuất khẩu... Đồng thời, áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng như thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; xem xét miễn, giảm lãi tiền vay... Cùng với đó, nhằm đảm bảo thuận tiện cho khách hàng trong giao dịch, thanh toán, Agribank Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ tiện ích của Agribank trên nền tảng công nghệ hiện đại như E-Mobile Banking, Internet Banking, POS, thu ngân sách, thu hộ tiền điện, tiền nước, chi trả lương, cho vay thấu chi qua tài khoản.

Giám đốc Agribank Tĩnh Gia Ngô Sỹ Đạt, khẳng định: Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục bám sát các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn để phục vụ khách hàng. Trong đó, tiếp tục tập trung ưu tiên vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Mở rộng thị phần và thị trường tín dụng trên cả 2 phương diện tăng trưởng dư nợ và tăng số lượng khách hàng. Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cá nhân, vốn cho vay làng nghề, kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế hộ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước và Agribank Việt Nam về tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chương trình tín dụng xanh, cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới cho vay thông qua tổ vay vốn. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa tổ vay vốn với cán bộ tín dụng ngân hàng trong việc điều tra, thẩm định, cung cấp thông tin tư vấn, giải quyết cho vay kịp thời, đầy đủ, đúng quy trình nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc sử dụng vốn vay, thực hiện quy chế dân chủ trong đầu tư tín dụng.

Bài và ảnh: Khánh Phương