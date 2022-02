Agribank Thanh Hóa đầu tư nguồn vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Năm 2021, bám sát và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Hội sở chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã nỗ lực vượt khó, chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh và tiếp tục giữ vững vai trò là trụ cột vốn phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Cán bộ Agribank Cẩm Thủy – Thanh Hóa kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay tại xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy).

Gắn bó với Agribank Thanh Hóa từ những ngày đầu khởi nghiệp, với vốn vay 100 triệu đồng, 15 năm qua, anh Lê Văn Thao, tiểu khu 1, thị trấn Thiệu Hóa đã đầu tư xây dựng trang trại nuôi 150 lợn nái mẹ và mỗi năm xuất bán hơn 4.000 con lợn giống ra thị trường, doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng/năm. Anh Thao cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tôi đã xuất bán được khoảng 10 tấn lợn thịt. Dù dịch COVID-19, giá thức ăn tăng tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ, nhưng Agribank Thiệu Hóa đã kịp thời hỗ trợ giảm 10% lãi suất cho vay hiện hữu nên gia đình yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Thời gian qua, Agribank Thanh Hóa đã chủ động xây dựng, đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp trong bối cảnh ảnh hưởng dịch COVID-19 đối với nền kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị quán triệt, chấp hành nghiêm túc các quy trình về phòng, chống dịch. Tuyên truyền, đề cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong công tác phòng, chống dịch. Tùy vào diễn biến của dịch, Agribank lên phương án bố trí nhân sự, cơ sở vật chất để bảo đảm tất cả chi nhánh và phòng giao dịch hoạt động liên tục, thông suốt; thường xuyên động viên cán bộ, người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh trong tình hình mới. Với chủ trương linh hoạt, đến nay, Agribank Thanh Hóa đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2021, là đơn vị nhận giải nhì toàn hệ thống trong phong trào thi đua năm 2021. Tính đến 20-1-2022, tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh đạt 19.241 tỷ đồng, tăng 2.039 tỷ đồng so với đầu năm 2021; dư nợ đạt hơn 21.272 tỷ đồng, tăng 1.650 tỷ đồng so với đầu năm 2021; doanh thu dịch vụ đạt 137,2 tỷ đồng, tăng 12,2 tỷ đồng so với năm 2020.

Để có được kết quả trên, Agribank Thanh Hóa đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, cho vay mới... theo các Thông tư 01, 03 của NHNN. Đồng thời, Agribank Thanh Hóa đã triển khai nhiều chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi, bao gồm: chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với quy mô 100 nghìn tỷ đồng, mức lãi suất, phí hỗ trợ tối đa 2,5%/năm; cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô 30 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ mức phí tối đa 2%; cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu, quy mô 15 nghìn tỷ đồng và 300 triệu USD; cho vay khách hàng lớn, quy mô 15 nghìn tỷ đồng; cho vay khách hàng tiêu dùng, quy mô 20 nghìn tỷ đồng. Để tiếp tục hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kể từ ngày 15-7-2021, Agribank Thanh Hóa tiếp tục thực hiện chính sách giảm 10% lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu, giảm 10% lãi suất đối với dư nợ cho vay mới. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Agribank đã triển khai nhiều giải pháp, như tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng thanh toán điện tử; nâng cao chất lượng và mở rộng tiện ích, loại hình thanh toán; tăng cường hợp tác thu hộ, chi hộ với nhiều đối tác, cung cấp tài khoản số đẹp cho khách hàng... Đồng thời, Agribank Thanh Hóa tiên phong triển khai chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước, với khách hàng mở tài khoản tại Agribank trên tất cả các kênh giao dịch, phát triển khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng dịch vụ của Agribank.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Agribank Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Bài và ảnh: Lương Khánh