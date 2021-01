Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Tích cực thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho khách hàng khi tiến hành các giao dịch không sử dụng tiền mặt.

Cán bộ Agribank Nam Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng sử dụng các loại hình dịch vụ của Agribank.

Vài năm nay, chị Trần Thị Hiền, ở thị trấn Như Xuân không phải mất thời gian đến điểm thu để thanh toán tiền điện hàng tháng. Thay vào đó, chị đăng ký thanh toán qua dịch vụ E-Mobile Banking do Agribank Như Xuân - Nam Thanh Hóa cung cấp. Chưa đến 1 phút với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh có kết nối mạng internet là giao dịch đã hoàn thành. Chị Hiền cho biết: Chỉ mất một khoản phí nhỏ sử dụng dịch vụ, đổi lại khách hàng tiết kiệm thời gian và nộp tiền điện đúng hạn.

Còn chị Lương Thị Huyền, một người bán hàng online ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn thì việc thanh toán qua dịch vụ Internet Banking và Agribank E-Mobile Banking đã trở nên thường xuyên. Mỗi ngày chị có hàng chục lượt giao dịch từ dịch vụ điện tử của Agribank Nam Thanh Hóa. Chị Huyền cho biết: Việc sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Tiền đến - đi nhanh, an toàn và bảo mật, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ðể góp phần tích cực vào việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank Nam Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả nhiều sản phẩm dịch vụ và kênh thanh toán hiện đại, như: thẻ ngân hàng; chuyển, nhận tiền nhiều nơi Agri-pay; dịch vụ Mobile Banking (SMS Banking, E-Mobile Banking); dịch vụ Internet Banking; trả lương qua tài khoản, ví điện tử... Ðây là những sản phẩm tiện ích, phù hợp với xu thế phát triển ngân hàng số hiện nay. Những năm qua, doanh số thanh toán thông qua dịch vụ Mobile Banking của Agribank Nam Thanh Hóa có sự tăng trưởng vượt bậc. Đến 31-12-2020, đã có hàng chục nghìn khách hàng của Agribank Nam Thanh Hóa sử dụng Mobile Banking. Doanh số thanh toán qua dịch vụ Mobile Banking năm 2020 của Agribank Nam Thanh Hóa ghi nhận đạt hàng nghìn tỷ đồng. Được biết, với ứng dụng Agribank E-Mobile Banking, khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản trong, ngoài hệ thống 24/7, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn điện, nước, mua sắm, thanh toán QR Code, đặt vé máy bay, check-in online, đặt phòng khách sạn, đặt vé xe ô tô, vé tàu hỏa cùng nhiều tiện ích khác. Tất cả đều được bảo mật bằng phương thức xác thực Soft OTP an toàn, tiện ích, giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian, không mất công đi lại, không phải rút tiền từ máy ATM.

Ðể thiết lập nền tảng vững chắc cho hoạt động phát triển các sản phẩm dịch vụ và kênh thanh toán hiện đại, một trong những giải pháp trọng tâm được Agribank Nam Thanh Hóa chú trọng đó là đầu tư cơ sở vật chất hiện đại. Hiện nay, Agribank Nam Thanh Hóa đã lắp đặt được 20 máy ATM. Cùng với phát triển dịch vụ thẻ, ngân hàng không ngừng mở rộng mạng lưới các điểm chấp nhận thanh toán thẻ. Hiện tại, Agribank Nam Thanh Hóa đã phát triển được 121 máy POS. Các đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank Nam Thanh Hóa đều được kết nối liên thông và có thể chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ của các ngân hàng, tạo nên mạng lưới thanh toán rộng lớn phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Doanh thu dịch vụ năm 2020 của chi nhánh đạt hơn 60 tỷ đồng.

Hệ thống trang thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, trang bị hiện đại, bảo đảm an toàn tài sản và bảo mật thông tin khách hàng. Agribank Nam Thanh Hóa phối hợp với cơ quan công an tăng cường công tác an ninh, bảo vệ, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực thanh toán thẻ. Ðồng thời, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thanh toán, vươn tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước góp phần thay đổi nhận thức và tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong Nhân dân.

Thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để khách hàng biết và tham gia. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng; tăng cường cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng khi tiến hành các giao dịch với ngân hàng. Tập trung nâng cấp, mở rộng các điểm POS và hệ thống ATM kết nối liên ngân hàng, ưu tiên các khách hàng giao dịch thanh toán qua tài khoản. Tích cực triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Bài và ảnh: Khánh Phương