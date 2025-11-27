Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa thăm và làm việc tại Liên bang Nga

Thực hiện chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2025, trong các ngày (từ 20 đến 25/11), Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó chủ tịch Thường trực HĐND; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc công an tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, nghành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại thủ đô Moscow đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã dâng hoa trước Lăng Lê Nin, người sáng lập ra Quốc tế cộng sản và thành lập Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới...

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên Quảng trường Hồ Chí Minh được khánh thành năm 2023, nhân kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân lên nước Nga tại thành phố Saint Petersburg trên hành trình tìm đường cứu nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người đã cống hiến, hy sinh suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam.

Làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng được đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác cấp cao tỉnh Thanh Hóa. Đại sứ cho biết: hiện nay Việt Nam và Nga đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 13 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục thúc đẩy giao lưu Nhân dân, Đại sứ quán sẽ tiếp tục hỗ trợ Thanh Hóa kết nối, hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng tại Nga để thu hút đầu tư vào tỉnh.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã sự hỗ trợ, tạo điều kiện trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Đoàn tại Liên bang Nga, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thông tin khái quát về điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa - lịch sử, tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời nhấn mạnh: Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và ngày càng phát triển. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, các tổ chức và thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nga đến đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị trong thời gian tới Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ tỉnh trong việc kết nối, phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác Liên bang Nga để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch vào tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên của Thanh Hóa và là thế mạnh của Nga, như: chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, tăng trưởng xanh, kinh tế xanh, kinh tế số, thương mại, du lịch... Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho hàng hóa Thanh Hoá tại Nga. Kết nối hợp tác giáo dục - đào tạo, thúc đẩy các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu khoa học. Hỗ trợ phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa tại Liên bang Nga. Gắn kết cộng đồng người Thanh Hoá tại Nga, tạo mạng lưới hỗ trợ phát triển các hoạt động giao thương, xúc tiến đầu tư.

Tại thủ đô Moscow, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh năm 2025, với sự tham dự của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đại diện chính quyền, các tổ chức công nghiệp thương mại và 150 doanh nghiệp, các nhà đầu tư Liên bang Nga. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chào mừng, trân trọng cảm ơn đại diện các cơ quan, tổ chức và đông đảo các tập đoàn, doanh nghiệp, đối tác Liên bang Nga đã quan tâm tham dự hội nghị. Đây là cơ hội để lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Liên bang Nga chia sẻ, trao đổi, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên tinh thần cùng nhau phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thông qua buổi gặp gỡ trao đổi sẽ giới thiệu rõ nét hơn môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và của tỉnh Thanh Hoá đến các doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư Liên bang Nga. Bên cạnh đó tỉnh sẽ lắng nghe nhu cầu, các đề xuất hợp tác từ phía các đối tác Nga, từ đó tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và hỗ trợ lẫn nhau, như: công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics du lịch - văn hoá, giáo dục - đào tạo và chuyển giao công nghệ...

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã thông tin đến các đại biểu những tiềm năng, lợi thế khác biệt, cơ hội nổi trội của tỉnh, về tình hình đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Thanh Hóa, những định hướng lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn tới; danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên khuyến khích đầu tư, nhu cầu hợp tác với các đối tác Liên bang Nga....

Đại diện các cơ quan, tổ chức đầu tư, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Liên bang Nga đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chủ động trong việc xúc tiến đầu tư; đồng thời chia sẻ ấn tượng sâu sắc đối với những tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư bày tỏ quan tâm đến việc đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Thanh Hóa trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, logistics - xây dựng hệ thống Cảng biển nước sâu... các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Nga cũng mong muốn tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các thể chế để tạo thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh tại Thanh Hóa.

Ông Potapov Konstantin - Tổng giám đốc công ty Renessanne bày tỏ: "Công ty của chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực đa ngành khác nhau, và một trong số các lĩnh vực mà chúng tôi rất quan tâm đó chính là thông tin, xây dựng và liên quan đến hệ thống quản lý vệ tinh. Chúng tôi rất mong muốn trong buổi hội nghị ngày hôm nay có thể tìm được những đối tác và sẵn sàng mở ra những liên danh hợp tác để có thể cùng sản xuất, cùng tìm hướng phát triển, có thể xây dựng 1 trung tâm tại thành phố Moscow hoặc ở tại Thanh Hóa".

Ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Cộng đồng doanh nghiệp tại Thanh Hóa rất mong muốn và kỳ vọng trong chuyến công tác này sẽ có những hợp tác, ký kết, giao lưu với các doanh nghiệp Liên bang Nga, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh như: năng lượng, tái tạo, chế tạo cũng như du lịch”.

Ông Dương Hoàng Minh - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga cho rằng: Cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Thanh Hóa và các doanh nghiệp của Liên bang Nga là rất lớn vì Thanh Hóa là 1 địa phương có rất nhiều tiềm năng về thương mại, du lịch, đầu tư. Đặc biệt, Thanh Hóa có Khu Kinh tế Nghi Sơn có rất nhiều ưu đầu tư hấp dẫn. Đối với các nhà đầu tư Liên bang Nga rất quan tâm đến những vấn đề như xây dựng hạ tầng cảng biển, hạ tầng năng lượng, lĩnh vực dầu khí năng lượng, chế biến nông sản chất lượng cao. Bên cạnh đó, Thanh Hóa có tiềm năng phát triển du lịch lớn, chính vì vậy sẽ tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp Nga, đây là những gợi mở hết sức quan trọng để tỉnh Thanh Hoá tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư và xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn. Với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh”, tỉnh Thanh Hóa cam kết luôn là đối tác tin cậy, lâu dài của các nhà đầu tư Liên bang Nga. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các địa phương, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Liên bang Nga tạo điều kiện, hỗ trợ và cùng hợp tác để các doanh nghiệp Thanh Hóa có cơ hội đến Liên bang Nga đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy giao các sở nghành của tỉnh tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nga đến tìm hiểu và sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thông qua cuộc gặp gỡ xúc tiến sẽ là cầu nối tăng cường tình hữu nghị, mở rộng hợp tác kinh tế - văn hoá giữa tỉnh Thanh Hoá với cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Liên bang Nga. Tỉnh Thanh Hoá luôn chào đón các nhà đầu tư Nga, mong muốn đồng hành cùng các nhà đầu tư trên con đường hợp tác tin cậy, bền vững và đôi bên cùng phát triển.

Trong chương trình công tác Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam, Hiệp hội các nhà Doanh nghiệp Việt Nam. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh vui mừng được gặp mặt đại diện 2 tổ chức người Việt Nam có vai trò rất quan trọng, nòng cốt trong việc đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Liên hiệp hội và Hiệp hội đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch và tổ chức các hoạt động của Đoàn tại Liên bang Nga. Bí thư Tỉnh ủy thông tin những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, trong đó có nhiều người con quê Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời Ban lãnh đạo Liên hiệp hội và Hiệp hội cùng các đối tác về thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hoá để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Làm việc với cộng đồng người Thanh Hóa tại Liên bang Nga, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã gửi những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người con xa quê hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga. Thông tin khái quát những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: để có được những kết quả trên, ngoài sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, còn có sự động viên, đóng góp to lớn của cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có kiều bào Thanh Hóa tại Liên bang Nga. Đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, và Thanh Hóa cũng đang đứng trước vận hội lớn để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước. Để đạt được mục tiêu đó, rất cần sự chung tay của những người con Xứ Thanh xa quê. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bà con tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối văn hóa và ngoại giao Nhân dân, tích cực giới thiệu, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, một Thanh Hóa năng động, thân thiện đến bạn bè Nga.

Đồng thời, giúp Thanh Hóa tiếp cận, học hỏi những tiến bộ khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa của Nga. Đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp Thanh Hoá tại Liên bang Nga nghiên cứu, đầu tư về quê hương trên các lĩnh vực mà Thanh Hóa đang ưu tiên phát triển. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết nhanh chóng mọi thủ tục hành chính để các dự án của kiều bào được triển khai hiệu quả. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: dù ở bất cứ đâu, kiều bào Thanh Hoá tại Nga vẫn luôn là một phần không thể tách rời của quê hương. Đồng chi mong muốn kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng cộng đồng người Thanh Hóa tại Nga ngày càng vững mạnh. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để góp phần làm rạng danh quê hương Thanh Hoá.

Cũng trong chương trình công tác Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Ủy ban đối ngoại và Hội đồng lập pháp thành phố Saint Petersburg. Vui mừng được đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa sang thăm và làm việc tại Saint Petersburg - Thành phố anh hùng cách mạng, đồng chí Kalganop Gennadyevich, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg và đồng chí Nicolai Bondarenco, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg, cho biết: lãnh đạo và Nhân dân thành phố có tình cảm rất đặc biệt với đất nước và Nhân dân Việt Nam, luôn hướng về Việt Nam với trái tim và tình cảm chân thành nhất. Hằng năm, thành phố tổ chức những ngày Việt Nam tại Saint Petersburg với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân 2 nước tham gia. Các đồng chí mong muốn tỉnh Thanh Hóa sẽ cử đoàn tham dự ở những lần tổ chức tiếp theo. Hai địa phương cũng có rất nhiều điểm tương đồng, có thể hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị của lãnh đạo thành phố Saint Petersburg, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói riêng luôn ghi nhớ, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, những năm gần đây tỉnh Thanh Hóa cũng luôn chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Liên bang Nga; tiêu biểu là mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Sầm Sơn (cũ) của tỉnh Thanh Hóa với Quận Trung tâm của thành phố Saint Petersburg. Những hoạt động giao lưu, trao đổi đó đã góp phần tăng cường tình cảm, sự hiểu biết giữa Nhân dân hai địa phương, đồng thời đặt nền móng quý báu cho những bước hợp tác sâu rộng hơn giữa Thanh Hóa và Saint Petersburg trong tương lai. Bí thư Tỉnh ủy đề xuất một số định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, mong muốn hai bên thúc đẩy, tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và thành phố Saint Petersburg; Tăng cường trao đổi đoàn và giao lưu Nhân dân giữa hai địa phương; Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học - công nghệ; Hợp tác phát triển du lịch và văn hóa; Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng đô thị, logistics, hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và giao lưu Nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tin tưởng: với sự quyết tâm của cả hai bên, mối quan hệ hợp tác giữa Thanh Hóa và Saint Petersburg sẽ ngày càng được củng cố, phát triển mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong 6 ngày làm việc, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng, mở ra những cơ hội mới để xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Thanh Hóa với các đối tác Nga; đồng thời góp phần củng cố, tăng cường và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga.

