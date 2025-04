Đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVI) Hoa Kỳ khảo sát thực tế tại huyện Như Xuân

Ngày 11/4, đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVI) Hoa Kỳ do ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức WVI tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế các chương trình, dự án do WVI tài trợ tại huyện Như Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác của Tổ chức WVI đã đi kiểm tra thực tế công trình 4 phòng học của Trường Tiểu học Thượng Ninh.

Tham gia đoàn khảo sát về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Như Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác của Tổ chức WVI thăm Trường THCS Thượng Ninh và dự buổi sinh hoạt nhóm Công dân tích cực do WVI hỗ trợ.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công trình 4 phòng học của Trường Tiểu học Thượng Ninh được tài trợ bởi Đại sứ quán Nhật Bản và Tổ chức WVI; thăm Trường THCS Thượng Ninh và dự buổi sinh hoạt nhóm Công dân tích cực do WVI hỗ trợ đào tạo đội ngũ giáo viên để hướng dẫn và hỗ trợ trẻ triển khai mô hình; thăm Trạm đo mưa và hệ thống cảnh báo lũ - Dự án chuyển đổi số để thích ứng do Cơ quan Phát triển Áo tài trợ lắp đặt tại xã Bình Lương; thăm nhóm liên kết nông dân sản xuất mật ong tại xã Bình Lương do Tổ chức Tầm nhìn thế giới Hồng Kông tài trợ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác của Tổ chức WVI thăm Trạm đo mưa và hệ thống cảnh báo lũ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác của Tổ chức WVI thăm nhóm liên kết nông dân sản xuất mật ong tại xã Bình Lương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 56 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy đăng ký hoạt động tại địa phương. Các tổ chức đang triển khai 40 chương trình, dự án với giá trị giải ngân năm 2024 đạt gần 7,2 triệu USD. Trong đó, Tổ chức WVI đang triển khai 16 chương trình vùng và dự án tại các huyện: Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước, Như Thanh, Quan Hóa và Thạch Thành với ngân sách cam kết giai đoạn 2024-2028 hơn 7,7 triệu USD. Tại địa bàn huyện Như Xuân, hiện nay Tổ chức WVI đang triển khai 2 dự án là: Chương trình vùng Như Xuân và dự án “Chuyển đổi số để thích ứng”.

Ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức WVI - Văn phòng đại diện tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức WVI tại Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành, UBND cấp huyện và xã đã luôn tích cực, hiệu quả trong việc phối hợp triển khai các chương trình, dự án của Tổ chức WVI. Chính nhờ mối quan hệ hợp tác bền chặt này mà Tổ chức WVI có thể triển khai nhiều sáng kiến có tác động sâu rộng đến cuộc sống của trẻ em. Trong chuyến thăm thực địa tại Như Xuân, tất cả chúng ta đã được chứng kiến tận mắt những tác động tích cực từ các chương trình của WVI không chỉ đối với trẻ em mà còn với cả cộng đồng.

Ông Doseba Tua Sinay đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giúp các chương trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, phù hợp với định hướng phát triển của các địa phương. Thông qua sự hỗ trợ trong công tác cứu trợ khẩn cấp sau bão Yagi của Tổ chức WVI đã giúp các hộ dân bị ảnh hưởng nhận được hỗ trợ đúng lúc để phục hồi cuộc sống. Qua sự hỗ trợ mở chi nhánh tài chính vi mô tại huyện Bá Thước, đã cho các hộ thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Hiện Tổ chức WVI đang xúc tiến mở mới chương trình hỗ trợ vùng tại huyện Mường Lát và tổ chức khảo sát chương trình mới tại huyện Như Xuân. Vì vậy, trong thời gian tới, Tổ chức WVI mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của tỉnh Thanh Hóa thông qua sự hướng dẫn, hỗ trợ từ cấp tỉnh đến huyện, xã, để các chương trình vùng, dự án và chi nhánh tài chính vi mô hoạt động hiệu quả, gắn với ưu tiên phát triển của địa phương. Đồng thời, thông tin kịp thời, nhất là trong bối cảnh tái cơ cấu bộ máy chính quyền các cấp, giúp đội ngũ của Tổ chức WVI thích ứng và duy trì hiệu quả triển khai các chương trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi chân thành cảm ơn ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức WVI tại Việt Nam và đoàn công tác của Tổ chức WVI đã dành thời gian tham gia chuyến khảo sát thực tế tại huyện Như Xuân. Đồng thời, đánh giá cao hiệu quả tích cực từ các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài đang thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các dự án tuy có quy mô nhỏ, nhưng mang tính chất hỗ trợ trực tiếp, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao nhận thức cho một bộ phận Nhân dân, đặc biệt là những người nghèo, trẻ em vùng dự án. Nguồn vốn của các dự án được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Phần lớn các dự án thực hiện đúng tiến độ cam kết, được chính quyền các địa phương và Nhân dân đánh giá cao. Các dự án được tài trợ rất có ý nghĩa, đem lại lợi ích, hạnh phúc cho người dân và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng thông tin nhanh về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa luôn tạo mọi diều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ, trong đó có Tổ chức WVI hoạt động hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Các dự án đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai có hiệu quả, để người dân, cộng đồng được hưởng lợi. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi mong muốn thời gian tới Tổ chức WVI tiếp tục quan tâm mở rộng nhiều dự án đặc biệt cho các huyện miền núi, về giáo dục, nước sạch, sinh kế cho người dân.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng đoàn công tác của Tổ chức WVI bức tranh Thành Nhà Hồ.

