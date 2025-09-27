Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Thanh Hóa

Chiều 27/9, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác ứng phó bão số 10 (bão Bualoi).

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu; đại diện lãnh đạo các Cục, Bộ Tổng Tham mưu và lãnh đạo Quân khu 4.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với tình hình thực tế, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các cấp duy trì chế độ trực chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn cũng được ngành chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện khẩn trương, quyết liệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng; đồng thời chuẩn bị lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều, bảo đảm an toàn các tuyến đê theo quy định.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chiến sỹ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Xây dựng đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, đồng thời phối hợp với các địa phương chỉ đạo tổ chức canh gác tại các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở để điều tiết, hướng dẫn giao thông; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã tổ chức vận hành theo đúng các quy trình được phê duyệt; chủ động vận hành xả nước hạ thấp mực nước hồ để đón lũ đảm bảo an toàn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 10 của tỉnh Thanh Hóa . Đồng thời nhấn mạnh: Bão số 10 có tốc di chuyển nhanh, là cơn bão nguy hiểm, sức ảnh hưởng lớn cả trên biển và đất liền. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, đề nghị tỉnh rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, vùng ngập lụt trũng thấp, không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Cùng với đó, cần tăng cường giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để tàu, thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển; khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Bảo đảm an toàn cho tất cả các phương tiện hoạt động trên biển, ven biển, bao gồm tàu khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch và các hoạt động trên biển, đảo, ven biển và đất liền. Đồng thời, tổ chức triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu; kiên quyết không để người dân lưu lại trên tàu, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp.

Triển khai các phương án cụ thể nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều đang thi công, các điểm xung yếu, theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau bão, đặc biệt tại khu vực miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các vị trí trọng điểm, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Rà soát, dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại các khu dân cư có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở, nhằm hạn chế tối đa tình trạng thiếu hụt khi bị cô lập kéo dài.

