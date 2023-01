Sắp diễn ra không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An dịp Tết Quý Mão

Nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi của Nhân dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TP Thanh Hóa sẽ tổ chức Không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn.

Cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa thực hiện công tác chuẩn bị tại gian trưng bày truyền thống trong Không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An dịp Tết Quý Mão.

Theo đó, từ ngày 19 đến 26-1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), không gian văn hóa Phiên bản phố cổ sẽ được tái hiện tại Công viên Hội An. Tại dãy nhà 9 gian sẽ mở cửa các gian trưng bày như: trưng bày những nét văn hóa truyền thống đặc trưng Hội An với vải, áo dài, trang phục truyền thống; đèn lồng, hàng lưu niệm; nhạc cụ truyền thống; tranh, ảnh nghệ thuật.

Không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Cũng nằm trong không gian phố cổ Hội An, còn có các gian trưng bày sản phẩm đặc sản xứ Thanh, các sản phẩm OCOP của TP Thanh Hóa, các gian hàng ẩm thực, giải khát. Ngoài ra, TP Thanh Hóa cũng sẽ tổ chức các hoạt động trình diễn thư pháp, cho chữ đầu xuân; giao lưu, thi đấu kéo co giữa các đội đến từ các cụm thi đua của TP Thanh Hóa; các trò chơi, trò diễn dân gian, truyền thống của TP Thanh Hóa và TP Hội An…

Không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An là điểm đến hấp dẫn của TP Thanh Hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ông Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa cho biết: Không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An là điểm nhấn quan trọng tạo sự kết nối các sự kiện, hoạt động văn hóa, TDTT trên địa bàn TP Thanh Hóa dịp Tết Quý Mão. Người dân và du khách sau khi tham gia Hội diễn Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa tại khu vực Tượng đài Lê Lợi (vào ngày mùng 4 Tết) tiếp tục có những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn tại Công viên Hội An. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn của TP Thanh Hóa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Công tác chuẩn bị cho Không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An đang được gấp rút triển khai.

Hiện nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa đã và đang phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan, triển khai công tác chuẩn các điều kiện để tổ chức không gian văn hóa Phiên bản phố cổ tại Công viên Hội An, đặc biệt là công tác trang trí đường hoa, treo đèn lồng; tuyên truyền, giới thiệu và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để kịp phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Mạnh Cường