Du lịch Thanh Hóa, nhìn từ khách nội tỉnh

Điểm đến an toàn, hấp dẫn; sản phẩm đa dạng, bắt kịp xu hướng du lịch mới... là đánh giá của khách du lịch nội tỉnh dành cho các điểm đến trên địa bàn.

Tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã” với chi phí phù hợp, chương trình tham quan trong ngày hấp dẫn khách nội tỉnh.

Nếu như những năm trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, du lịch quốc tế và du lịch nội địa chiếm ưu thế, thì nay xu hướng đã có sự dịch chuyển sang du lịch nội tỉnh. Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lượng khách du lịch nội tỉnh chiếm tới 35 - 40% tổng lượng khách. Một trong những yếu tố khiến du khách lựa chọn du lịch nội tỉnh đó là sự chủ động, linh hoạt cho mỗi chuyến đi.

Có mặt tại Lễ hội Lam Kinh 2023 từ rất sớm, ông Lê Văn Trung đến từ thị xã Nghi Sơn cùng đông đảo các thành viên trong đoàn rất vui mừng khi được hòa vào dòng người đến với lễ hội. Không giấu nổi niềm vui, ông cho biết: “Khu Di tích lịch sử Lam Kinh là điểm đến quen thuộc đối với tôi và các thành viên trong đoàn. Có năm, đoàn lên tới 45 người, ít nhất cũng phải hơn 20 người. Chúng tôi rất hài lòng về cảnh quan, môi trường sạch đẹp, hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tận tình. Giữa không gian xanh mát, linh thiêng, hòa mình vào dòng người đi lễ hội, được khơi dậy tinh thần yêu nước sục sôi của hào khí Lam Sơn. Đặc biệt chúng tôi còn được trực tiếp xem các trò diễn dân gian truyền thống xứ Thanh như: Trò Xuân Phả, trò chiềng, múa rồng, trống hội"...

Trải qua hơn 600 năm tồn tại, 11 năm được công nhận là Khu Di tích quốc gia đặc biệt, cho tới ngày hôm nay, Lam Kinh vẫn là địa chỉ linh thiêng, nơi ẩn chứa những cơ tầng văn hóa và sức mạnh tâm linh kỳ diệu, là địa chỉ hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Cùng với các điểm đến văn hóa, vào mùa thu - đông, được xem là mùa thú vị nhất để trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái cộng đồng. Ở một số điểm đến như Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước), Khu Du lịch sinh thái cộng đồng bản Năng Cát - thác Ma Hao (Lang Chánh), bản Hang (Quan Hóa)... với nhiều nét đặc trưng riêng về khí hậu, cảnh sắc thiên nhiên và văn hóa truyền thống đặc biệt hấp dẫn khách nội tỉnh vào dịp cuối tuần.

Ấn tượng nhất đối với gia đình chị Phạm Thị Phương ở phường An Hưng, TP Thanh Hóa về Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đó là “điểm đến xanh”, an toàn và hấp dẫn. Chị Phương cho biết: "Kể từ năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mỗi lần các khu, điểm du lịch nội tỉnh được phép đón khách, chúng tôi đều lựa chọn các điểm đến gần gũi với thiên nhiên, trong đó Pù Luông luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Mỗi chuyến đi đều mang đến cho chúng tôi nhiều trải nghiệm mới, đặc biệt là sự khác biệt rõ rệt về khí hậu, con người và môi trường”.

Cùng với du lịch miền Tây, tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã” là một trong những tuyến “được lòng” khách nội tỉnh. Điểm cộng dành cho tuyến du lịch này là sự hấp dẫn, chi phí phù hợp và đa dạng chương trình tham quan. Cụ thể, du khách có thể lựa chọn một trong số chương trình như: Bến tàu Hoàng Long - chùa Sùng Nghiêm, đền, nghè Yên Vực (phủ Vàng) - đền Cô Bơ; Bến tàu Hoàng Long - Tượng đài nữ sinh - Thiền viện Trúc Lâm - đền Cô Bơ; hoặc du khách có thể đi trên du thuyền ngắm đôi bờ sông Mã, thưởng thức những làn điệu dân ca, hò sông Mã và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của xứ Thanh. Khi tham gia các chương trình của tuyến “Ngược xuôi sông Mã”, hoạt động du lịch không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm du lịch đường sông, ăn uống đặc sản, mà du khách còn được phục vụ văn nghệ, có hướng dẫn viên giới thiệu điểm đến, tham quan, mua sắm đặc sản địa phương tại các điểm dừng chân... tất cả chỉ gói gọn tour trong ngày, phù hợp với khách nội tỉnh.

Ghi nhận tại một số doanh nghiệp dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh, vào những tháng cuối năm, khi kỳ nghỉ lễ dài ngày không còn, các đơn vị chuyển hướng tập trung khai thác dòng khách lẻ, cung cấp tour ngắn ngày và combo du lịch nội tỉnh.

Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hương Việt Travel Gold (TP Thanh Hóa) Lê Thị Hương cho biết: “Nắm bắt được nhu cầu của khách và xu hướng du lịch những tháng cuối năm, Hương Việt Travel Gold và một số đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung cho các chương trình du lịch “Về nguồn”, “Hương sắc vùng cao”. Với các tour trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm, chúng tôi tập trung hướng đến khách du lịch nội tỉnh. Như thời điểm hiện nay, hành trình đến các điểm như suối cá Cẩm Lương, Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Pù Luông đang thu hút đông đảo du khách. Mặc dù lợi nhuận không cao, song khách nội tỉnh luôn là thị trường khách bền vững”.

Mặc dù đa dạng sản phẩm, bắt kịp với các xu hướng phát triển du lịch mới, song đánh giá khách quan, một số khách du lịch nội tỉnh cho rằng, hoạt động trải nghiệm tại các điểm đến còn hạn chế; thiếu dịch vụ vui chơi, giải trí; việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết có lúc, có nơi chưa thực hiện nghiêm; ứng xử văn minh du lịch ở một bộ phận người dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch còn hạn chế; mặt khác, một số điểm tham quan nên có chính sách riêng dành cho người địa phương nhằm thu hút dòng khách nội tỉnh, gia tăng trải nghiệm để chính họ quảng bá về điểm đến của quê hương.

Bài và ảnh: Hoài Anh