Điểm danh những tọa độ du ngoạn và trải nghiệm “cực hot” cho mùa hè tại Quảng Ninh

Cùng điểm mặt những trải nghiệm du ngoạn, vui chơi và tận hưởng tại Quảng Ninh khiến các tín đồ du lịch “đã đi là không muốn về”.

Vịnh Hạ Long là điểm đến không thể bỏ qua khi khám phá Quảng Ninh.

Thăm Vịnh Hạ Long – tuyệt tác nghệ thuật của thiên nhiên

Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận này không chỉ là tuyệt tác nghệ thuật của thiên nhiên với hàng nghìn đảo đá và hang động mà còn gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Khi trải nghiệm du thuyền trên vịnh, du khách sẽ được du ngoạn, nghỉ ngơi giữa vùng nước mênh mông, thăm các điểm đến mang tính biểu tượng như hang Sửng Sốt, hang Đầu Gỗ, động Thiên Cung, hòn Gà Chọi, bãi tắm Titop. Ngoài ra, các du thuyền cũng cung cấp thêm những trải nghiệm như tham quan làng chài, chèo thuyền kayak, lớp học nấu ăn, tập dưỡng sinh...

Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long với kiến trúc đậm nét “phố cổ Hội An”.

Du khách có thể đặt vé đi thăm vịnh trong ngày nhanh chóng qua các hình thức online hoặc trực tiếp tới Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long để mua vé, với mức giá chỉ từ 440.000 đồng đến 490.000 đồng. Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam với nhà ga rộng 4.500 m2 gồm 3 tầng, được thiết kế bởi “Top 5 kiến trúc sư hàng đầu thế giới” – Bill Bensley, sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực, mua sắm chất lượng cao trong thời gian chờ mua vé thăm vịnh.

Check-in tại cảng tàu là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ.

Đây cũng là điểm check-in chưa bao giờ hết “hot” với nhà ga được thiết kế tựa như phố cổ Hội An hay với cầu tàu hiện đại tựa trời Âu.

Tắm biển Bãi Cháy

Bãi tắm Bãi Cháy là một trong những bãi tắm đón lượng du khách lớn mỗi dịp hè.

Có chiều dài lên đến 900m, với bãi cát trắng và nước trong xanh, Bãi Cháy là điểm đến hút đông đảo du khách mỗi dịp hè về.

Hoạt động giải trí tại bờ biển Bãi Cháy vô cùng đa dạng và hấp dẫn.

Tại đây, không chỉ là tắm biển, du khách còn thỏa sức trải nghiệm nhiều dịch vụ giải trí hiện đại như lướt ván, chèo thuyền kayak, bay dù xuồng cao tốc...

Khuấy đảo Sun World Ha Long với vô vàn trò chơi hấp dẫn

Những trò chơi cảm giác mạnh tại Sun World Ha Long thu hút giới trẻ.

Tới Hạ Long mà không ghé Sun World Ha Long - tổ hợp vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc thì coi như bạn đã bỏ qua một phần giải trí hấp dẫn bậc nhất. Tổ hợp gồm Công viên Rồng Dragon, Công viên nước Typhoon và khu vui chơi trên đồi Ba Đèo – The Hill đem tới cho du khách mọi lứa tuổi những lựa chọn tham quan và giải trí không đâu có.

Tận hưởng không gian mát mẻ và sảng khoái tại Công viên nước Typhoon.

Nếu muốn thử thách bản thân thì các trò chơi cảm giác mạnh ở Dragon Park đích thị dành cho bạn. Còn muốn vừa thử thách vừa mát mẻ sảng khoái thì nên chọn các làn trượt từ cấp độ dành cho con trẻ tới người đam mê mạo hiểm ở công viên nước Typhoon.

“Làng Rèn Thần Kiếm” với những trải nghiệm mới lạ khiến du khách không thể bỏ qua.

Thích vi vu ngắm vịnh từ trên cao, hành trình với cáp treo Nữ Hoàng tới khu vui chơi The Hill trên đồi Ba Đèo là trải nghiệm phải thử. Sau khi đã thu trọn tầm mắt khung cảnh vịnh biển đẹp ngoạn mục nhìn từ cabin cáp treo, bạn sẽ lạc bước vào một “góc Nhật Bản thu nhỏ”, để ghé thăm Làng Rèn Thần Kiếm, check-in “cực chill” tại vườn Nhật, cầu Koi, du ngoạn trên cao ngắm toàn cảnh Hạ Long từ Vòng quay mặt trời Sun Wheel hoặc vi vu với những thử thách cùng làn trượt Samurai. Mỗi trải nghiệm là một cảm nhận thật độc đáo về xứ sở mặt trời mọc, nơi mà bạn phải bay 4 giờ đồng hồ mới tới được.

Cầu May dẫn lối lên Bảo Hải Linh Thông Tự trong ánh hoàng hôn.

Phía bên kia đồi là quần thể tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự, được kết nối với The Hill nhờ cây Cầu May, với ý nghĩa may mắn, an lành. Tọa lạc trên đỉnh núi cao, giữa đồi thông xanh, hướng tầm nhìn ra vịnh Hạ Long, Bảo Hải Linh Thông Tự là chốn tìm về của không chỉ du khách có tuổi mà cả các bạn trẻ, bởi khung cảnh nơi đây mang tới cho họ những cảm giác được chữa lành thật bình an, tĩnh tại.

Bảng giá với nhiều combo hấp dẫn dành riêng cho mùa hè tại Sun World Ha Long.

Mỗi công viên tại Sun World Ha Long có giá vé khác nhau, dao động từ 350.000 đến 360.000 đồng/người lớn và 250.000 đến 260.000 đồng/trẻ em. Du khách có thể mua vé lẻ để trải nghiệm từng công viên, cũng có thể mua vé combo để tiết kiệm chi phí và khám phá được toàn bộ các công viên, với mức giá trọn gói 3 công viên chỉ 500.000 đến 600.000 đồng/người lớn và 400.000 đến 500.000 đồng/trẻ em.

Tắm khoáng nóng và tận hưởng không gian chuẩn Nhật tại Yoko Onsen Quang Hanh

Tắm khoáng nóng là một liệu phát “chữa lành” hữu hiệu.

Ngâm tắm khoáng nóng vào mùa hè - lựa chọn tưởng chừng như hơi ngược với thời tiết nhưng lại là liều thuốc chữa lành vô cùng tuyệt vời mà không đâu có được, khi bạn được thư giãn ngâm mình trong nước khoáng nóng đa công dụng với sức khỏe, tận hưởng không gian đậm chất thiền với những nét kiến trúc của xứ Phù Tang của khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, giữa thiên nhiên trong veo, thanh lành của thung lũng.

Không gian Yoko Onsen Quang Hanh đẹp tựa bức tranh sơn thủy hữu tình.

Giá dịch vụ tắm khoáng Public Onsen tại Yoko Onsen Quang Hanh dao động từ 1.160.000 đến 1.600.000 đồng với tùy khung giờ sử dụng và kèm một suất buffet chuẩn Nhật ngay sau khi trải nghiệm dịch vụ tắm khoáng. Du khách tới trải nghiệm tắm onsen sẽ không phải lo lắng về phương tiện di chuyển, bởi từ 27/4, Yoko Onsen Quang Hanh đã triển khai tuyến xe bus miễn phí đưa đón du khách từ TP Hạ Long tới Khu nghỉ dưỡng theo 4 khung giờ mỗi ngày.

“Cháy phố” với các hoạt động về đêm tại Phố đêm Bãi Cháy

Ẩm thực đêm Hạ Long với hương vị hấp dẫn khó quên.

Quảng Ninh vừa mắt Phố đi bộ và ẩm thực Bãi Cháy “cực hot” ngay dịp nghỉ lễ 30/4 vừa qua. Đây có thể nói là một điểm tụ chơi đêm cực chất cho du khách đến Hạ Long hè này. Đến với phố đêm là được ăn quên lối về với đa dạng ẩm thực đặc sản địa phương, từ các món hải sản như cù kỳ, bề bề, sá sùng, ngán, tôm, cua, cá, mực, ốc các loại... vốn là đặc trưng của vùng biển đến sữa chua trân châu ngon nức tiếng cả nước.

Dạo bước trên con đường rực rỡ của phố đêm lên đèn.

Tận hưởng không gian nô nức của phố biển lên đèn, dạo ngắm cảnh Hạ Long sôi động về đêm, “tọa độ” check-in mới tại Quảng Ninh trong chuyến khám phá này chắc chắn sẽ không khiến du khách phải thất vọng.

Tùng Dương