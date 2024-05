Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên uy tín của Công ty Luật Siglaw

Siglaw là Công ty Luật uy tín tại Việt Nam với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý – tài chính – thuế luôn nỗ lực để đem đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên chuyên nghiệp, hoàn hảo và hiệu quả, với hơn 500 khách hàng thân tín trên toàn quốc, Siglaw đã khẳng định vị thế của mình tại thị trường trong và ngoài nước.

Đánh giá về nhu cầu dịch vụ pháp luật tại Việt Nam trong năm 2024, bà Lê Thị Dung, Luật sư điều hành Công ty Luật Siglaw cho biết: “Việt Nam hiện đang là một thị trường “nóng”, hội tụ đủ các yếu tố vàng để phát triển đầu tư, thể hiện rõ thông qua việc Việt Nam đã và đang tích cực tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do, cả song phương và đa phương. Điều này đã tạo động lực mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến đầu tư. Từ đó, đặt ra yêu cầu của thị trường về đội ngũ Luật sư, chuyên gia pháp lý chất lượng cao. Dù vậy, số lượng luật sư đủ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân lại không nhiều, đặc biệt là số lượng luật sư có chuyên môn cao. Theo thống kê, với gần 100 triệu dân, Việt Nam có khoảng 16.992 luật sư, tỷ lệ quy đổi là khoảng 1 luật sư cho 5.885 người dân. So với các quốc gia khác như Nhật Bản (1/4.546), Singapore (1/1.000), và Mỹ (1/250), tỷ lệ nêu trên của nước ta cho thấy số lượng luật sư ở Việt Nam vẫn còn khá ít so với nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội”.

Luật sư Lê Thị Dung trong buổi họp tư vấn dự án giáo dục.

Nắm bắt xu thế và sự cần thiết của thị trường đối với dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên tại Việt Nam, Siglaw cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý đầu tư, hợp đồng, thuế, pháp luật lao động, sở hữu trí tuệ...đáp ứng ngay cả với những khách hàng khó tính nhất.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên từ Công ty Luật Siglaw được đánh giá là sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp bằng hiệu quả tư vấn pháp lý đồng bộ; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp; có tính bảo mật cao; quản lý các rủi ro pháp lý và tư vấn lợi thế doanh nghiệp phù hợp với từng khách hàng cụ thể.

Siglaw nhận được sự hài lòng trong chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp từ nhiều khách hàng doanh nghiệp. Ông Danny Hwang, Chủ tịch Tập đoàn Point Avenue, cho biết: “Siglaw có đội ngũ Luật sư, chuyên gia có nền tảng kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm dày dặn, có sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề của doanh nghiệp nước ngoài, chi phí dịch vụ rất hợp lý, hiệu quả cao. Doanh nghiệp chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ pháp lý rất nhiệt tình, chỉn chu, tỉ mỉ và chuyên nghiệp của Công ty luật Siglaw, kể cả khi chúng tôi có những câu hỏi ngoài giờ làm việc, Siglaw cũng giải đáp rất tận tình nên chúng tôi cảm thấy rất an tâm và tin tưởng”.

Không chỉ có các chủ doanh nghiệp nhỏ là khách hàng tư vấn pháp lý thường xuyên, Siglaw cũng được tin tưởng và trở thành lựa chọn tư vấn pháp lý của các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Point Avenue; Trường liên cấp Quốc tế TNS; Hiệp hội Kocham; Onodera User Run; Ceo Suite; Lotte; Tập đoàn HS F&B...

Với kinh nghiệm thực tiễn, Siglaw giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể, đa chiều và bao quát về tất cả các vấn đề bên trong doanh nghiệp, phân tích rủi ro và ưu thế doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện hành, từ đó đưa ra các phương án giải quyết tối ưu nhất, phù hợp nhất với từng doanh nghiệp cụ thể. “Bảo mật – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp – Uy tín” là tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Siglaw.

Siglaw có trụ sở chính tại Hà Nội và có chi nhánh tại miền Nam và miền Trung, để biết thêm thông tin, khách hàng có thể truy cập website: https://siglaw.com.vn/

