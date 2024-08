Dịch Vụ Thuế 24h có gì đặc biệt? Cùng tìm hiểu dịch vụ xin giấy phép VSATTP

Theo thống kê của Bộ Y tế, nửa đầu năm 2024 có 36 vụ ngộ độc thực phẩm với 2.138 người mắc, trong đó có 6 ca tử vong. Chính phủ tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) và yêu cầu mọi cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật. Giấy chứng nhận vệ sinh ATTP là bắt buộc.

Dịch Vụ Thuế 24h cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh ATTP, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình cấp phép. Khám phá chi tiết quy trình và lợi ích trong bài viết dưới đây.

1. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm là gì?

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là văn bản pháp lý xác nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đáp ứng yêu cầu vệ sinh và an toàn thực phẩm. Chứng nhận này đảm bảo thực phẩm được sản xuất, chế biến và tiêu thụ an toàn. Để được cấp, cơ sở phải tuân thủ quy định về vệ sinh từ chọn nguyên liệu, sản xuất đến bảo quản và phân phối.

Giấy chứng nhận VSATTP bao gồm thông tin cơ bản như tên cơ sở, địa chỉ, loại hình kinh doanh và thời hạn hiệu lực. Giấy phép này giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh. Mời bạn tham khảo thêm mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất Dịch Vụ Thuế 24h dưới đây:

Mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP tại Dịch Vụ Thuế 24h

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình xin giấy chứng nhận VSATTP? Doanh nghiệp không có bộ phận pháp lý chuyên môn để làm hồ sơ và thủ tục chính xác? Dịch Vụ Thuế 24h cung cấp giải pháp trọn gói, hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo tuân thủ mọi quy định pháp luật. Tìm hiểu ngay!

2.1. Dịch Vụ Thuế 24h: Đơn vị hỗ trợ xin giấy phép VSATTP nhanh chóng, chuyên nghiệp

Dịch Vụ Thuế 24h là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Với hơn 11 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia giàu năng lực, chúng tôi tự hào giúp hàng trăm doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm một cách nhanh chóng, uy tín và hiệu quả.

Dịch vụ thuế 24h - Đơn vị hỗ trợ xin giấy phép VSATTP nhanh chóng, chuyên nghiệp

Chúng tôi cam kết xử lý hồ sơ chính xác, tư vấn tận tâm, và tuân thủ mọi quy định pháp luật. Với dịch vụ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Dịch Vụ Thuế 24h , doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo đạt được giấy phép cần thiết trong thời gian ngắn nhất. Hãy để chúng tôi giúp bạn đạt được sự an tâm và đảm bảo chất lượng cho hoạt động kinh doanh của mình.

2.2. Quy trình dịch vụ làm giấy chứng nhận VSATTP của Dịch Vụ Thuế 24h

Dịch Vụ Thuế 24h cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP chuyên nghiệp với quy trình linh hoạt:

- Tiếp nhận yêu cầu: Lắng nghe và xác định thủ tục cần thiết từ khách hàng.

- Tư vấn: Chuyên gia tư vấn chi tiết về quy định pháp lý và điều kiện cần thiết.

- Khảo sát cơ sở: Khảo sát thực tế cơ sở, đánh giá điều kiện và đề xuất biện pháp khắc phục.

- Hoàn thiện hồ sơ: Hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ và nộp hồ sơ tại cơ quan thẩm quyền.

- Hỗ trợ thẩm định: Theo sát đoàn thẩm định để đảm bảo cơ sở đạt yêu cầu.

- Theo dõi tiến độ: Liên tục theo dõi và cập nhật thông tin xử lý hồ sơ cho khách hàng.

- Nhận kết quả: Đại diện khách hàng nhận kết quả và bàn giao giấy chứng nhận VSATTP.

2.3. Chi phí dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Chi phí xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thay đổi tùy theo loại hình kinh doanh và quy mô hoạt động. Theo Thông tư 67/2021/TT-BTC và Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL, các chi phí cụ thể như sau:

* Lệ phí đăng ký cấp phép:

- Cấp phép lần đầu: 150.000 đồng.

- Cấp phép lại (gia hạn giấy phép): 150.000 đồng.

* Phí thẩm định cho cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm:

- Đơn vị sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng.

- Sản xuất khác (bao gồm cả sản xuất kết hợp kinh doanh): 2.500.000 đồng.

- Kinh doanh thực phẩm: 1.000.000 đồng.

- Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo GMP: 22.500.000 đồng.

* Phí thẩm định cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

- Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng.

- Phục vụ trên 200 suất ăn: 1.000.000 đồng.

* Phí thẩm định đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản:

- Cấp bởi Cục quản lý chuyên ngành: 2.000.000 đồng.

- Cấp bởi cơ quan địa phương: 700.000 đồng.

* Lưu ý, các chi phí trên chỉ áp dụng cho một cơ sở. Nếu bạn có nhiều chi nhánh, chi phí sẽ được nhân lên theo số lượng.

Dịch Vụ Thuế 24h cung cấp gói dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP trọn gói với chi phí hợp lý, chỉ từ 10 triệu đồng cho hộ kinh doanh và 12 triệu đồng cho công ty. Liên hệ chúng tôi để được tư vấn báo giá chính xác sau khi khảo sát và đánh giá cụ thể cơ sở.

2.4. Thời gian hoàn thành dịch vụ giấy chứng nhận VSATTP

Khi lựa chọn dịch vụ trọn gói của chúng tôi, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận VSATTP trong thời gian sớm nhất. Thay vì tự làm thủ tục phức tạp, mất nhiều tháng, chúng tôi chỉ cần:

+ 1 - 5 ngày: Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn thủ tục và hỗ trợ soạn hồ sơ.

+ 5 - 10 ngày: Đón đoàn thẩm định kiểm tra cơ sở.

+ 7 - 10 ngày: Nhận và trao giấy chứng nhận.

Thời gian hoàn thành dịch vụ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Như vậy, dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí thực hiện thủ tục pháp lý phức tạp. Từ khâu tư vấn pháp lý ban đầu, khảo sát thực tế, đến hỗ trợ soạn thảo và nộp hồ sơ, Dịch Vụ Thuế sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng, đảm bảo doanh nghiệp nhanh chóng đạt được giấy phép và thuận lợi hoạt động kinh doanh.

Nếu bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy để hỗ trợ trong việc xin giấy phép VSATTP, Dịch Vụ Thuế 24h chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng.

