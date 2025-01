Dịch vụ cho thuê ô tô tự lái Tết Nguyên đán: Giá tăng cao, khách bỏ cọc vì mức phạt vi phạm giao thông cao

Dịch vụ cho thuê ô tô tại Hà Nội đang trở nên sôi động trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Người dân tham gia giao thông tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (Hà Nội). Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Tuy nhiên việc giá cho thuê xe tự lái tăng kỷ lục, nỗi lo xử phạt vi phạm giao thông đã khiến khách hàng thay đổi lựa chọn, chuyển sang thuê xe có lái hoặc phương tiện công cộng.

Giá thuê xe tự lái tăng vọt, khan hiếm nguồn cung

Chỉ còn gần một tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 9 ngày, nhu cầu thuê xe ô tô tự lái tại Hà Nội tăng đột biến, kéo theo giá thuê tăng từ 40% đến 100% so với ngày thường, nhất là với những dòng xe phổ thông. Nhiều đơn vị cho thuê xe uy tín đã kín lịch từ sớm, trong khi những xe còn lại chủ yếu là xe cũ với mức giá cao.

Anh Minh Tuấn (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi quá bận rộn nên đến giờ mới có thời gian đi thuê xe, nhưng giá đã tăng gấp đôi mà xe cũng không còn nhiều lựa chọn. Các đơn vị cho thuê xe uy tín đều chốt lịch hết xe từ đầu tháng trước".

Điểm đáng chú ý ở năm nay, phần lớn cơ sở áp dụng hình thức cho thuê trọn gói 9 ngày nghỉ Tết thay vì cho thuê theo ngày, nhằm giảm tải công tác quản lý và rủi ro phát sinh. Theo đó, giá xe 4-5 chỗ phổ thông dao động từ 10 - 13 triệu đồng; xe 7 chỗ từ 15 - 18 triệu đồng; xe SUV, xe cao cấp từ 25 - 30 triệu đồng; xe điện VinFast từ 14 - 17 triệu đồng; xe tự lái của Xanh SM Rentals từ 12 - 16 triệu đồng.

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng có nhu cầu thuê dài ngày. Anh Vũ Phương, một khách hàng ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi muốn thuê xe 7 chỗ để cùng anh em đi chơi mấy tỉnh vì cao tốc đã thông thoáng, di chuyển dễ dàng, nhưng vẫn chưa tìm được xe vì một số nơi đã hết xe, còn một số khác yêu cầu phải thuê cả 9 ngày, trong khi tôi chỉ cần thuê 4 ngày, nên đành bỏ cuộc”.

Khách hàng bỏ cọc vì mức phạt vi phạm giao thông cao

Ngoài giá thuê xe cao, nhiều khách hàng đặt cọc xe từ đầu tháng 12/2024 đã bỏ cọc xe do lo sợ quy định xử phạt giao thông mới theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Quy định này tăng nặng mức phạt cho nhiều vi phạm, gây lo ngại cho những người không thường xuyên lái xe.

Chủ cơ sở cho thuê xe ở Nguyễn Xiển, Hà Nội, chia sẻ: "Năm nay, khách hàng đặt xe từ rất sớm nhưng đến gần Tết, nhiều người lại bỏ cọc do lo ngại các quy định phạt giao thông mới. Điều này làm tăng nhu cầu thuê xe có lái".

Sự thay đổi đáng kể của thị trường thuê xe tự lái trong năm nay không chỉ đến từ giá cả mà còn từ tâm lý e ngại mức phạt giao thông tăng cao theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được ban hành ngày 26/12/2025 và áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Anh Thành Trung, một khách hàng thuê xe tự lái bày tỏ lo ngại: "Tôi đã đặt cọc xe từ giữa tháng 12/2024, nhưng khi biết quy định mới về mức phạt vi phạm an toàn giao thông, tôi quyết định bỏ cọc cho yên tâm. Bởi tôi cũng là người không lái xe thường xuyên, nhỡ may vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ, hay rẽ mà quên bật xi nhan sẽ mất cả đôi tháng lương. Thay vì tự lái, tôi đã thuê được xe có lái đưa và đón cả gia đình từ Hà Nội về quê Nghệ An và ngược lại cho kỳ nghỉ Tết".

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với các vi phạm phổ biến như chạy quá tốc độ phạt đến 8 triệu, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông có thể phạt tới 20 triệu, vi phạm nồng độ cồn có thể phạt đến 40 triệu đồng và có thể bị tước giấy phép lái xe...

Với các mức phạt này, nhiều người lo ngại rằng chỉ một vi phạm nhỏ cũng có thể mất một khoản tiền lớn hoặc bị tước bằng lái, gây ảnh hưởng đến công việc và tài chính cá nhân. Điều này khiến thị trường thuê xe tự lái có phần chững lại, đặc biệt là với nhóm khách hàng chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe.

Xu hướng thuê xe có lái, giá tăng đến 40%

Trước lo ngại vi phạm giao thông, nhiều khách hàng chuyển sang thuê xe có lái, khiến giá dịch vụ này cũng tăng đáng kể, dao động từ 30-40% so với năm ngoái. Các đơn vị cho thuê xe có lái tại Hà Nội hiện gần như đã kín lịch trong dịp Tết.

Tại một số cơ sở cho thuê xe ở Hà Nội, tùy theo dòng xe và đời xe mà có giá cho thuê xe 5 chỗ có lái dao động từ 1,2 triệu đến 2 triệu đồng, giới hạn trong phạm vi 100 km/(8h-17h); đi ngoại thành giá từ 1,3 triệu đến 2,2 triệu đồng, giới hạn phạm vi 200 km, phát sinh km sẽ tính từ 6.500 đồng đến 10.000 đồng/km và phát sinh ngoài giờ từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/giờ.

Tương tự, giá thuê xe 7 chỗ có lái đi ngày Tết dao động từ 1,3 triệu đến 2,2 triệu đồng, giới hạn phạm vi hoạt động 100km/(8h-17h); thuê xe 7 chỗ đi ngoại thành giá từ 1,4 triệu đến 2,5 triệu đồng, giới hạn trong phạm vi 200 km, nếu phát sinh số km tính thêm 7.000 đến 12.000 đồng/km, và phát sinh ngoài giờ tính thêm từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng/giờ.

Anh Kim Toàn, chủ một cơ sở cho thuê xe khác ở Xuân La, Hà Nội, cho biết: "Đội xe của tôi gần 40 chiếc đã kín lịch trong cả kỳ nghỉ Tết. Tôi phải huy động xe nhàn rỗi của người thân vừa để đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa giúp chủ xe có thêm thu nhập, nhưng cung vẫn không đáp ứng cầu".

Theo TTXVN