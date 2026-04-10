Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 10/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở Tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Tham dự thảo luận tại Tổ 3 (gồm các Đoàn ĐBQH Tây Ninh và Thanh Hóa) có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Đức Thái, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, nhiều đại biểu ý kiến khẳng định: Năm 2025, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, chứa đựng nhiều khó khăn, thách thức lớn. Những tháng cuối năm 2025, các yếu tố bất định tiếp tục gia tăng, kinh tế quốc tế kém thuận lợi hơn, trong nước chịu áp lực đa chiều, đặt ra thách thức lớn đối với ổn định vĩ mô và thực hiện mục tiêu phát triển. Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2025 phục hồi, tăng tốc rõ nét. Cụ thể, GDP đạt 8,02% (vượt mức ước 8%), hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu, khẳng định nỗ lực của toàn hệ thống và hiệu quả điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt trong những tháng cuối năm, củng cố vào kết quả chung của giai đoạn 2021-2025.

ĐBQH Bùi Văn Dũng (Đoàn ĐBQH Thanh Hóa) phát biểu tại tổ.

Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những áp lực đang gia tăng: Chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững, tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế; các vấn đề xã hội như già hóa dân số, lạm phát, chất lượng nguồn nhân lực và ô nhiễm môi trường cần được đặc biệt quan tâm; những tồn tại trong quản lý trụ sở, vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp bộ máy cần sớm được tháo gỡ...

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, các đại biểu nhấn mạnh từ Trung ương, các bộ, ngành, đến các địa phương cần có chương trình hành động cụ thể, với quyết tâm cao nhất phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các đại biểu cũng đề nghị có kịch bản từ sớm, từ xa đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống; tổng kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm cho người dân; có các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; có cơ chế, chính sách đảm bảo thu nhập cho cán bộ yên tâm công tác; quan tâm hơn đến quản lý thị trường vàng, ổn định kinh tế, giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới; tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua mạng...

ĐBQH Phan Thị Thùy Linh (Đoàn ĐBQH Thanh Hóa) phát biểu tại tổ.

Đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong giai đoạn mới, ĐBQH Phan Thị Thùy Linh (Đoàn ĐBQH Thanh Hóa) đưa ra 3 kiến nghị cụ thể. Theo đó, đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đại biểu cần lượng hóa rõ các kết quả đầu ra trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, điển hình như: mức độ thương mại hóa sản phẩm công nghệ, năng lực làm chủ của doanh nghiệp, đóng góp thực chất của kinh tế số và tác động đến năng suất lao động. Đại biểu nhấn mạnh, cần chuyển trọng tâm từ số lượng chính sách sang chất lượng kết quả, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Đối với lĩnh vực môi trường, đại biểu đề nghị bổ sung bộ chỉ tiêu phản ánh đúng thực trạng, như: số ngày chất lượng không khí ở mức xấu, các điểm nóng ô nhiễm kéo dài, tỷ lệ xử lý nước thải theo lưu lượng thực, số vụ vi phạm tái diễn và tiến độ xử lý ô nhiễm. Theo đại biểu, chỉ khi đo lường đúng mới có thể đưa ra giải pháp hiệu quả, cải thiện cuộc sống của người dân.

Đối với vấn đề “sức khỏe” của các doanh nghiệp trong nước, theo đại biểu cần xây dựng bộ chỉ tiêu phản ánh chất lượng hoạt động doanh nghiệp, như tỷ lệ doanh nghiệp có doanh thu, có lãi, khả năng tiếp cận tín dụng, tỷ lệ tồn tại sau 1 - 3 năm và mức độ tham gia chuỗi cung ứng. Đây là cơ sở xây dựng chính sách phù hợp, phát huy hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân.

Thảo luận tại tổ, các ĐBQH cũng đã cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

ĐBQH Phạm Công Nguyên (Đoàn ĐBQH Thanh Hóa) phát biểu tại tổ.

Góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, ĐBQH Phạm Công Nguyên (Đoàn ĐBQH Thanh Hóa) cho rằng, dự thảo nghị quyết hiện chưa làm rõ được các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá. Theo đại biểu, các nội dung đặc thù chủ yếu mới tập trung vào nguồn nhân lực và chế độ, chính sách, trong khi bản chất của cơ chế đặc thù phải là giải quyết được những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật hiện hành, nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khó khăn trong thực tiễn.

Đại biểu nhận định, dự thảo mới dừng ở mức nêu nguyên tắc và định hướng chung, chưa làm rõ quy trình cụ thể. Do đó, cần xây dựng quy trình rõ ràng trong việc thẩm định, đánh giá dự án đầu tư, rà soát các yếu tố pháp lý liên quan, cũng như xác định cơ chế xử lý khi phát sinh tranh chấp, bao gồm việc lựa chọn cơ quan tài phán phù hợp. Theo đó, ngay từ giai đoạn triển khai dự án, các rủi ro cần được nhận diện đầy đủ và có phương án xử lý cụ thể, thay vì quy định chung chung như hiện nay. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung các chính sách pháp lý mang tính đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực này, bởi nội dung này trong dự thảo vẫn còn thiếu rõ ràng.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng, giải mật các tài liệu nhạy cảm, tránh nguy cơ lộ lọt thông tin. Đồng thời, cần quy định cụ thể ai có thẩm quyền giải mật, trong trường hợp nào và theo cơ chế nào để phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp quốc tế.

