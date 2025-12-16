Để kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số

Chiều ngày 16/12, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp tổ chức phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo diễn đàn. Diễn đàn được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Sau bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, các đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước và các địa phương đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2025, nhất là việc thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với quá trình chuyển đổi kép (chuyển đổi xanh và chuyển đổi số).

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khai mạc diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu cũng đã phân tích, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước; đánh giá những cơ hội, thách thức cho phát triển kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Đồng thời, đề xuất các giải pháp chiến lược, hiến kế cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030 và các định hướng, giải pháp điều hành cụ thể trong năm 2026.

Điện Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thảo luận tại diễn đàn (ảnh chụp màn hình).

Các điểm cầu dự diễn đàn (ảnh chụp màn hình).

Theo đại diện Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, giải pháp chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” là ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống, trong đó cần phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trên cơ sở “phân vai” cụ thể hơn. Cùng với đó, cần tháo gỡ vướng mắc về chính sách như: đơn giản hóa thủ tục, bảo đảm hỗ trợ nhanh, gọn cho người dân, doanh nghiệp; giải quyết các dự án tồn đọng, các dự án quốc gia. Ngoài ra, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như: thay đổi chiến lược và mô hình xuất khẩu, có chiến lược phát triển phù hợp với các ngành kinh tế động lực...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng đã có bài phát biểu nhấn mạnh nhiệm vụ kiến tạo, hoàn thiện thể chế, xây dựng thực thi pháp luật sát với mô hình tăng trưởng mới.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn bao quát, toàn diện của các đại biểu tại phiên toàn thể cấp cao cũng như trong 2 phiên chuyên đề diễn ra sáng ngày 16/12. Đồng thời nêu rõ: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép “xanh hóa và số hóa” - đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược. Các cấp, các ngành, các địa phương phải cụ thể hóa các chính sách đã được Đảng và Nhà nước xác định trên quan điểm “không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội”.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn (ảnh chụp màn hình).

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đất nước trong năm 2025 với sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị; đồng thời khẳng định: “Những kết quả đạt được trong năm 2025 và những năm qua cho thấy nền kinh tế Việt Nam đủ sức chống chọi với các cú sốc từ bên ngoài như: đại dịch COVID-19, chính sách tiền tệ...”.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đặt ra trong giai đoạn mới với mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên quan điểm phát triển nhanh, bền vững là động cơ không có điểm dừng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở một số giải pháp mang tính chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn mới và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện trên tinh thần: Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công - tư đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc.

Trước khi phiên toàn thể cấp cao được tổ chức trọng thể, diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 đã diễn ra 2 phiên chuyên đề gồm: Phiên chuyên đề “Tài chính - Ngân hàng” với chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030” và phiên chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn” với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững”.

Phong Sắc