Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Chiều 30/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Mục tiêu của kế hoạch triển khai nhằm hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn quốc trong năm 2026 theo mục tiêu của Nghị quyết số 79-NQ/TW, bảo đảm toàn bộ các thửa đất trên phạm vi cả nước đều được tạo lập dữ liệu số. Đồng thời tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và công cụ để quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.

Đưa cơ sở dữ liệu đất đai vào quản lý, vận hành, khai thức phục vụ công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai; cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Yêu cầu đặt ra đối với công tác làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là triển khai song song 2 lộ trình gồm: Tiếp tục duy trì quy trình làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đối với 37 triệu thửa đất; đồng thời đo đạc, lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 45 triệu thửa đất chưa có cơ sở dữ liệu. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phải đảm bảo nguyên tắc vàng: “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất – dùng chung”. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai không chỉ là số hóa mà là tạo ra một thực thể sống kỹ thuật số nhằm quản lý hiệu quả nhất nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tham luận tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nêu rõ: Thanh Hóa là địa phương có diện tích tự nhiên lớn, nhiều đơn vị hành chính cấp xã (166 đơn vị) với khoảng 4,7 triệu thửa đất; toàn tỉnh có 159/166 xã đã được đo đạc bản đồ địa chính hệ tọa độ VN-2000; có 26/166 đơn vị cấp xã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, kết nối, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 515/KH-BCA- BNNMT là 1.094.159 thửa đất.

Theo tổng hợp số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì nhóm 1 (đảm bảo đúng - đủ - sạch - sống) là 55.807 thửa (chiếm 5% trong tổng số thửa đất có dữ liệu). Đến hết ngày 29/3/2026 tỉnh Thanh Hóa đã rà soát, cập nhật đồng bộ được thêm 28.066 thửa đất từ Nhóm 2 lên Nhóm 1 (trên phần mềm VNPT iLIS), nâng tổng số thửa đất sạch của tỉnh là 87.257 thửa (chiếm 7,96%).

Hiện, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng xong đề án điều hành điều chỉnh điều hành dữ liệu đất đai phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp trình Ban Thường vụ thông qua. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 30 ngày tăng tốc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai nhằm nâng cao số lượng thửa đất “đúng - đủ - sạch - sống” của tỉnh trên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai; với mục tiêu đến hết ngày 30/4/2026 đạt trên 200 nghìn thửa đất sạch. Tỉnh Thanh Hoá cam kết nỗ lực thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch chung của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định tầm quan trọng của công tác làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trên cơ sở kinh nghiệm trong triển khai thực hiện thời gian qua, các địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, dành nguồn lực phấn đấu trong năm 2026 sẽ hoàn thành việc lập cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi cả nước đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và nhu cầu giao dịch của người dân, doanh nghiệp.

Về cách làm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện phần mềm VNID, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp truy cập, thao tác, cập nhật dữ liệu. Những thông tin dữ liệu về đất đai do người dân, doanh nghiệp cung cấp phải đảm bảo được bảo mật.

Các địa phương cần triển khai ngay công tác lập bản đồ địa chính, xây dựng đề án quản lý và xây dựng dữ liệu cơ sở đất đai nhằm đảm bảo công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác nhất.

Quốc Hương