Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Sáng 24/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành chức năng.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2026 cho các bộ, cơ quan Trung ương là 1.013.443,4 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách Trung ương (NSTW) 363.216,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 345.535,5 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 17.681,328 tỷ đồng) và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) 650.226,6 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài tính đến thời điểm báo cáo là 55.289,6 tỷ đồng. Trong đó, NSTW là 32.679,1 tỷ đồng, NSĐP là 22.610,5 tỷ đồng.

Đến hết ngày 15/4/2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 976.538,8 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 323.530 tỷ đồng, vốn NSĐP là 653.008,8 tỷ đồng).

Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng (13.136,2 tỷ đồng), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 963.402,6 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đến hết ngày 15/4/2026 là 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch.

Trong đó, vốn NSTW là 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn NSĐP là 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%.

So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 4,5% về tỷ lệ và khoảng 47,1 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối.

Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy, hoạt động giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, kết quả giải ngân tại một số nơi, một số thời điểm chưa cao.

Nguyên nhân được xác định là một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương lập kế hoạch chưa bám sát thực tế, đăng ký nhu cầu vốn chưa phù hợp với năng lực thực hiện; công tác điều hành, tổ chức triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa thực sự quyết liệt.

Cùng với đó, nguồn cung nguyên vật liệu, biến động giá cũng tác động đến kết quả giải ngân ở nhiều đơn vị, địa phương...

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phân tích làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp và thể hiện quyết tâm thúc đẩy hoàn thành mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời biểu dương các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao; nghiêm khắc phê bình các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Thủ tướng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế dẫn đến kết quả giải ngân chưa được như kỳ vọng và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhận diện rõ, từ đó đề xuất, thực thi các phương án, giải pháp khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan, địa phương là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đầu tư công và phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực, hành động quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị, trong các bộ, ngành, các địa phương. Đề cao hơn nữa vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương.

Cùng với đó tập trung làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch. Kiên quyết loại bỏ tâm lý đăng ký dự án giữ chỗ, tình trạng vốn chờ dự án...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công theo hướng tinh gọn, minh bạch. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư công trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp để sắp xếp, bố trí cán bộ đủ năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quản lý và triển khai các dự án đầu tư công tại địa phương, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành Trương ương, các địa phương trong thực hiện phân bổ, giải ngân vốn và khắc phục những khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị, địa phương xác định rõ nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung nguồn lực, giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phong Sắc