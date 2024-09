Đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2024 có 240 xã, phường, thị trấn được công nhận hoàn thành chuyển đổi số (CĐS) cấp xã và ít nhất 1 huyện được công nhận hoàn thành CĐS cấp huyện. Vì vậy, hiện nay các địa phương đang nỗ lực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CĐS đã đề ra.

Người dân xã Quảng Thái (Quảng Xương) thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tiện ích từ những “Mô hình số”

Chia sẻ với chúng tôi về “cuộc cách mạng” CĐS ở làng quê, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Chí Phúc, xã Hà Sơn (Hà Trung) Nguyễn Văn Luyện cho biết: Chưa bao giờ người dân thôn Chí Phúc lại được hưởng nhiều tiện ích từ các mô hình số như bây giờ. Ai cũng phấn khởi bởi những tiện ích thông minh đang được “phủ sóng” khắp cả thôn. Giờ đây, du khách không cần đến tận nơi, chỉ cần vào đường link https://dulichhansoncobo.vn là có thể xem được toàn cảnh đền mẫu Hàn Sơn bằng những hình ảnh sắc nét và những thông tin chi tiết về ngôi đền. Hay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý điện trong thôn cũng rất hiệu quả. Trước kia mỗi điểm cột đèn thôn thường nhờ hộ gia đình liền kề hoặc giao cho một người đi bật lúc buổi tối và tắt lúc sáng sớm, rất bất cập; có thời điểm kẻ gian đã tự tắt điện những lúc đêm khuya để trộm cắp tài sản. Nhưng từ khi thôn lắp tủ điện hẹn giờ điện tử bật, tắt tập trung đã đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nhu cầu chiếu sáng công cộng của Nhân dân, lại tiết kiệm được rất nhiều tiền điện cho thôn. Đặc biệt, toàn thôn có gần 60 camera an ninh kết nối với công an xã, với thôn và trên hệ thống điện thoại thông minh, mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Xác định việc CĐS sẽ giúp người dân được bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ và các ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, những năm qua, xã Hà Sơn đã tích cực huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh CĐS trên địa bàn xã, đến nay hiệu quả rõ nét nhất trong CĐS ở địa phương đó là thay đổi nhận thức và phương thức làm việc của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Hà Sơn Nguyễn Văn Ngọ cho biết: Trước đây, để chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi công việc thì Đảng ủy, UBND, MTTQ và các đoàn thể tổ chức rất nhiều cuộc họp, hội ý, ban hành văn bản, gặp gỡ, điện thoại để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, nhưng hiệu quả giải quyết công việc lại không cao. Từ khi xã thành lập các nhóm zalo để chỉ đạo, điều hành công việc theo nhiệm vụ của từng nhóm, mọi việc được triển khai nhanh chóng, mang lại hiệu quả rõ rệt... Việc triển khai thực hiện CĐS đã mang đến “luồng gió mới” trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Xã phấn đấu đến năm 2025 nhân rộng mô hình thôn thông minh ra 4 thôn còn lại.

Không chỉ xã Hà Sơn, mà nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hà Trung đang tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số; thúc đẩy phát triển chính quyền số, nâng cao các chỉ số về kinh tế số và xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. Năm 2024, huyện Hà Trung phấn đấu có thêm 5 xã hoàn thành CĐS, gồm: Hà Vinh, Hà Thái, Hà Châu, Hà Hải và Lĩnh Toại.

Hoàn thành mục tiêu CĐS

Xác định CĐS nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số, từ đó mở ra cơ hội phát triển bền vững, từ đầu năm đến nay huyện Hoằng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt việc CĐS trên địa bàn huyện.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hoằng Hóa Trương Đình Thịnh cho biết: Với mục tiêu năm 2024 hoàn thành CĐS tại 10 xã, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo CĐS huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện thúc đẩy CĐS trên địa bàn huyện, đồng thời thành lập 243 tổ công nghệ số cộng đồng với 729 thành viên là lực lượng nòng cốt làm công tác CĐS ở cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể lựa chọn các sản phẩm nông sản, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc thù của địa phương để quảng bá, tiếp thị và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm VNeID trên thiết bị di động thông minh để thuận tiện trong các giao dịch cơ bản...

Đến nay, 100% đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Tại bộ phận “một cửa”, toàn bộ thông tin, hồ sơ công việc của công dân được tiếp nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử và chuyển liên thông qua hệ thống phần mềm quản lý để giải quyết. Toàn huyện có 37 sản phẩm OCOP đã được đưa lên sàn thương mại điện tử, có 850/16.968 số hộ sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp, HTX tham gia sàn thương mại điện tử. 77/77 trường học sử dụng các dịch vụ phần mềm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh. 243/243 thôn, khu phố lắp đặt wifi miễn phí tại các nhà văn hóa phục vụ người dân truy cập internet...

Là huyện miền núi cao, những năm qua, huyện Mường Lát gặp không ít khó khăn cả trên 3 yếu tố hạ tầng số; con người; cơ chế, chính sách. Song, với mục tiêu phấn đấu hết năm 2024 hỗ trợ 6 xã hoàn thành các tiêu chí CĐS theo đúng lộ trình tỉnh đề ra, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện ký số, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử; thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số, phổ cập chữ ký số, sử dụng các nền tảng số; phối hợp với các đối tác hợp tác về CĐS rà soát, có cơ chế hỗ trợ người dân thiết bị thông minh, tiếp cận sử dụng nền tảng số trong lao động, sinh hoạt...

Tại huyện Ngọc Lặc, với mục tiêu xây dựng chính quyền số để dẫn dắt CĐS, thời gian qua huyện đã quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin từ huyện đến xã, từng bước đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng. Đến nay, 100% xã, thị trấn có hệ thống phòng họp trực tuyến; 100% lãnh đạo cấp ủy từ cấp xã đến cấp huyện, 100% lãnh đạo cấp phòng trở lên và lãnh đạo các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành; 100% đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. 13/13 sản phẩm OCOP của huyện đều có tem truy xuất, trang thông tin kết nối cung cầu của tỉnh. 100% tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế điện tử...

Có thể nói, với sự nỗ lực, vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, sự quyết tâm thúc đẩy CĐS của các địa phương trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa lọt tốp 15 và mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ thuộc tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS.

Bài và ảnh: Ngân Hà