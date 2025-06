Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự

Thời gian qua các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã tích cực bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhóm bảo kê thu tiền của những người buôn bán tại biển Hải Tiến bị bắt giữ.

Theo đó, lực lượng công an trong tỉnh đã triển khai, cụ thể hóa các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các biện pháp phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng. Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, vấn đề bức xúc nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng công an đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt xóa và vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, côn đồ, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, can dự vào lĩnh vực kinh tế... Ngoài ra, lực lượng công an trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác phạm tội; kiến nghị khởi tố và chấp hành pháp luật trong hoạt động tố tụng, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an trong tỉnh đã điều tra, làm rõ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, các loại tội phạm chủ yếu là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, giết người, cho vay lãi nặng... Điển hình, ngày 19/4/2025 Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến (Hoằng Hóa) kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng khi đang thu tiền “bảo kê” của những người buôn bán, kinh doanh tại khu vực biển Hải Tiến gồm: Lê Ngọc Thái (sinh năm 2003), Lê Trung Lượng (sinh năm 2006), Lê Bá Vũ (sinh năm 2003), đều trú tại xã Hoằng Tiến và Phan Văn Thành (sinh năm 1995), trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Lê Ngọc Thái đã nảy ý định thu tiền của những người từ các nơi đến bán đồ uống, giải khát, vui chơi giải trí... tại khu vực biển Hải Tiến vào đêm khai mạc lễ hội hè. Để thực hiện hành vi của mình, tối 19/4/2025 Thái đã rủ các đối tượng Lê Trung Lượng, Phan Văn Thành và Lê Bá Vũ đều là những người quen biết qua mạng xã hội, chia làm 2 nhóm đi đe dọa, thu tiền bảo kê của những người dân đến kinh doanh tại khu vực biển Hải Tiến với số tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/hộ với lý do sắp xếp vị trí và dọn dẹp vệ sinh. Trong khi các đối tượng đang thực hiện hành vi thu tiền bảo kê thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 7/3/2025 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. 7 đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Bùi Văn Thành, sinh năm 1994; Vũ Mai Quyền Linh, sinh năm 2007 đều trú tại huyện Nga Sơn; Lê Đoàn Khuê, sinh năm 2008; Trần Văn Đạt, sinh năm 2008; Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2004; Hà Văn Khoa, sinh năm 2008 và Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2008, đều trú tại TP Sầm Sơn. Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, khoảng 1h sáng ngày 2/3 nhóm của Bùi Văn Thành và Vũ Mai Quyền Linh cùng một số đối tượng khác đã đến khu vực phòng trọ trên địa bàn thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn) dùng gậy, đá đuổi đánh nhau, gây thương tích cho 2 người...

Để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa. Ngoài ra, lực lượng công an tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; chú trọng đi sâu vào từng lĩnh vực, chuyên đề; tập trung vào địa bàn, đối tượng trọng điểm; chú ý tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm. Mặt khác, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật...

Bài và ảnh: Quốc Hương