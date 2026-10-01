Đánh giá POCO F9 Ultra: Trải nghiệm cao cấp với mức giá dễ chịu

POCO F9 Ultra là thế hệ thiết bị được định vị mang đến những trải nghiệm toàn diện cho người dùng. Dù sở hữu mức giá được tinh chỉnh để dễ dàng tiếp cận số đông, chiếc máy này không hề cắt giảm các yếu tố quan trọng. Thay vào đó, thiết bị khéo léo kết hợp hiệu suất xử lý ổn định, chất lượng hiển thị hình ảnh chi tiết, dung lượng pin kéo dài cùng khả năng nhiếp ảnh đáp ứng tốt nhu cầu ghi hình hằng ngày.

Thiết kế bắt mắt cùng màn hình sắc nét

Ngoại hình của chiếc điện thoại được chăm chút với những gam màu thanh lịch, kết hợp cùng mặt lưng có độ nhám nhẹ giúp hạn chế bám dấu vân tay. Chất liệu khung viền cứng cáp tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn, đi kèm khả năng kháng nước và bụi bẩn chuẩn IP68 để người dùng an tâm sử dụng trong nhiều điều kiện môi trường.

Màn hình OLED 6.9 inch là điểm sáng đáng chú ý khi sở hữu độ sáng hiển thị cao, giúp người dùng dễ dàng quan sát thông tin ngay cả khi đứng dưới ánh nắng gắt. Tốc độ làm tươi màn hình lên đến 185Hz mang lại những chuyển động mượt mà khi người dùng cuộn trang đọc báo hoặc chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng.

Ảnh: thegioididong.com

Hiệu suất xử lý ổn định cho mọi nhu cầu

Nhờ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ, chiếc máy vận hành trơn tru ở các thao tác từ làm việc đa nhiệm với nhiều tài liệu, lướt mạng xã hội cho đến tham gia các tựa game có đồ họa chi tiết. Với các phiên bản bộ nhớ RAM dồi dào, thiết bị đảm bảo khả năng mở cùng lúc nhiều ứng dụng mà không gặp hiện tượng phải tải lại liên tục.

Song hành cùng hiệu năng là viên pin có mức dung lượng lớn. Người dùng có thể sử dụng thiết bị liên tục từ 1 đến 2 ngày cho các tác vụ tổng hợp như nhắn tin, xem video và chụp ảnh. Khả năng sạc nhanh cũng được tích hợp, giúp máy nhanh chóng nạp đầy năng lượng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cắm sạc.

Hệ thống camera ghi lại hình ảnh sắc nét

Được định hướng mang lại trải nghiệm đầy đủ, POCO F9 Ultra trang bị ống kính chính lên đến 200MP, giúp thu lại lượng chi tiết hình ảnh cao. Dù là chụp phong cảnh vào ban ngày hay các bữa tiệc buổi tối trong điều kiện thiếu sáng, thiết bị vẫn xử lý để mang lại những bức ảnh có độ nhiễu thấp và màu sắc chân thực.

Ống kính góc siêu rộng cũng là một công cụ đắc lực khi người dùng cần ghi lại không gian kiến trúc rộng lớn hoặc chụp nhóm đông người. Trong khi đó, ống kính thu phóng tele giúp kéo gần các vật thể ở xa mà vẫn giữ được độ sắc nét ổn định. Về khả năng quay video, máy hỗ trợ chuẩn 4K, mang đến những đoạn phim rõ nét, mượt mà và dễ dàng chia sẻ.

Ảnh: thegioididong.com

Mức giá dễ tiếp cận với các chính sách hấp dẫn

Hiện tại, khách hàng có thể tìm mua các mẫu điện thoại Xiaomi chính hãng tại Thế Giới Di Động với nhiều lựa chọn và mức giá phù hợp.

Với dòng sản phẩm này, POCO F9 Ultra giá cho phiên bản cấu hình 12GB/256GB đang là 25.990.000đ. Khách hàng có nhu cầu lưu trữ nhiều dữ liệu và ứng dụng hơn có thể chọn phiên bản 16GB/1TB với mức giá 31.990.000đ.

Để hỗ trợ người dùng dễ dàng nâng cấp, hệ thống đang triển khai chương trình giảm trực tiếp đến 8 triệu đồng. Khách hàng tham gia thu máy cũ lên đời còn được hưởng mức trợ giá thêm đến 3 triệu đồng. Về lâu dài, người dùng sẽ an tâm hơn với chính sách bảo hành thiết bị kéo dài 24 tháng cùng gói bảo hiểm rơi vỡ trong 6 tháng đầu. Khách hàng cũng có thể chọn hình thức trả chậm 0% lãi suất với thời gian linh hoạt đến 14 tháng để giảm áp lực chi tiêu.