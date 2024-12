Đảng bộ huyện Quan Hóa nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Những năm qua, Đảng bộ huyện Quan Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Phú Nghiêm là đảng bộ được đánh giá cao về công tác xây dựng TCCSĐ. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, đảng ủy xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ thôn để cùng với cấp ủy kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn trong quá trình lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, XDNTM, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Hàng năm, xã đưa ra các chỉ tiêu và kế hoạch cụ thể cho từng loại cây trồng, vật nuôi, khuyến khích các hộ dân mở rộng quy mô chuồng trại, tạo ra các sản phẩm chăn nuôi theo hướng hàng hóa, có giá trị kinh tế cao. Xã cũng tăng cường tuyên truyền để bà con mở rộng diện tích trồng ngô đông, đưa vụ đông trở thành vụ chính trong năm. Đồng thời, tập trung, tuyên truyền, vận động các hộ dân khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Phú Nghiêm đạt gần 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 11%.

Đảng bộ huyện Quan Hóa hiện có 34 TCCSĐ (20 đảng bộ cơ sở, 14 chi bộ cơ sở) với 4.473 đảng viên. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm tốt công tác xây dựng TCCSĐ là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh”, Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhằm phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát cơ sở; chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) gắn với đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ tiếp tục rà soát, sàng lọc và đề nghị đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng tại 2 đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ cơ sở. Kiểm tra trực tiếp việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới” tại 2 đảng bộ cơ sở và 1 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Những biện pháp chỉ đạo cụ thể, sát thực của Đảng bộ huyện Quan Hóa đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2024, huyện có 23/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là: tổng giá trị sản xuất đạt 2.385 tỷ đồng, tăng 4,51% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,1 triệu đồng, tăng 8,87% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 7,03 triệu USD, đạt 127,8% kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 124,8 tỷ đồng, đạt 151,23% so với dự toán tỉnh giao; đạt 150,86% so với dự toán huyện giao.

Bài và ảnh: Phan Nga