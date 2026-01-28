Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phát huy đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Sáng 28/1, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ để thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuyên trách; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuyên trách đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuyên trách.

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chuyên trách công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong và các đại biểu đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cũng như các ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ, toàn diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Đảng ủy bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tại hội nghị, sớm hoàn thiện dự thảo các văn bản.

Đồng chí khẳng định: Sau khi kiện toàn lại các chức danh cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ có vai trò hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã đề ra.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để có nhiều mô hình, cách làm mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ để tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả công tác ngay từ tháng đầu của năm 2026, tạo tiền đề quan trọng trong cả nhiệm kỳ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cần chia sẻ, sâu sát địa phương, cơ sở để nắm chắc tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết các bức xúc trong Nhân dân, nhằm góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững.

Quốc Hương