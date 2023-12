Kỳ vọng vào bước “tăng tốc” mạnh mẽ của tỉnh trong năm 2024

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sáng 12/12 Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm được cử tri và Nhân dân quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách lớn mang tính chiến lược, nhằm đảm bảo cho sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2024 - năm “tăng tốc” để về đích nhiệm kỳ 2020-2025.

Cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Cao, xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) theo dõi kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dân phấn khởi trước những kết quả đạt được

Mặc dù những ngày cuối năm bộn bề công việc, nhưng cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Cao, xã Đông Vinh (TP Thanh Hóa) vẫn có mặt tại nhà văn hóa từ sớm để theo dõi phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Qua theo dõi phiên khai mạc, đặc biệt là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trình bày, cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Cao phấn khởi trước những kết quả về kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Cao phấn khởi trước những kết quả về kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn phấn khởi cho biết: Năm 2023 có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm. Đồng thời, khắc phục nhanh các hạn chế, yếu kém tồn đọng, vấn đề mới phát sinh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Đáng mừng hơn, với sự quan tâm của tỉnh, nhiều hộ gia đình sinh sống trên sông, trong vùng có nguy cơ cao lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất được di chuyển đến nơi an toàn; hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Từ thực tiễn đời sống, cử tri và Nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Qua báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, 11 và 14, HĐND tỉnh khóa XVIII trong phiên khai mạc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày, một lần nữa cho thấy tinh thần vì dân, gần dân, sát dân, bảo vệ quyền, lợi chính đáng của người dân của các cấp chính quyền.

Trong số 287 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi tới các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan giải quyết xong 133 ý kiến, kiến nghị; đang giải quyết 121 ý kiến, kiến nghị; chỉ còn 33 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết.

Nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân đã được quan tâm giải quyết, như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án tiến độ thực hiện dự án chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân; đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, đường giao thông xuống cấp ở các địa phương; triển khai các chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi cho các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhưng khó khăn về nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn huy động trong Nhân dân; các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút lao động, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ neo đơn đặc biệt khó khăn và người có công; thi công các khu tái định cư ở những nơi có nguy cơ cao lũ ống, lũ quyét, sạt lở đất giúp người dân bản sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất...

Đổi mới nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp thường lệ cuối năm có khối lượng công việc lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới, phát triển của tỉnh năm 2024 và cả giai đoạn 2021-2025. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dành sự quan tâm đến sự phát triển của tỉnh nói chung và hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng, qua theo dõi phiên khai mạc, ông Nguyễn Đức Thắng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh, cho biết: “Công tác tổ chức kỳ họp của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất, hiệu quả, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao. Với tinh thần chủ động, tích cực, các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã thông tin kịp thời đến cử tri, Nhân dân về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp. Cùng với phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên làm việc, kỳ họp còn kết nối đường dây nóng để cử tri và Nhân dân trong tỉnh liên hệ, phản ánh những vấn đề cần quan tâm gửi tới HĐND tỉnh”.

Ông Nguyễn Đức Thắng bày tỏ niềm tin, kỳ vọng Kỳ họp tiếp tục quyết nghị những vấn đề mang tính chiến lược đảm bảo cho sự phát triển của tỉnh, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, trong đó có người cao tuổi.

Nét mới của kỳ họp lần này còn được thể hiện rõ ở các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, được trình bày gắn gọn, có chiều sâu, hàm lượng trí tuệ cao với những đánh giá, nhận định khách quan, mang tính phản biện sâu sắc.

Mặt khác, các báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Trên cơ sở tiếp cận sớm với hệ thống tài liệu, báo cáo, tờ trình để nghiên cứu qua quét mã QR, kết hợp nghe trực tiếp tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh có nhiều thông tin và cái nhìn toàn diện để có những ý kiến chất lượng, đúng, trúng vấn đề trọng tâm được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Như một sự khởi đầu cho “guồng quay” mới, cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, kỳ vọng Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm được tích lũy, rèn luyện trong nửa nhiệm kỳ đã qua, quyết nghị những vấn đề mang tính chiến lược của tỉnh, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Qua đó tạo “bệ phóng”, “tăng tốc” về đích các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025; từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn tới, sớm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trần Thanh