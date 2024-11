Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa

Sáng 5/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa, đã tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024.

Đại biểu Hà Thị Hương báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, cử tri huyện Quan Hóa bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị một số nội dung được đông đảo Nhân dân quan tâm liên quan đến việc đầu tư hệ thống đường giao thông; các chính sách hỗ trợ di dời, xây dựng nhà ở cho người dân theo Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025”...

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị các cấp, ngành chức năng quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng trục đường chính từ km2+500 đến bản Suối Tôn, với chiều dài 10,6km, vì tuyến đường này hiện đã xuống cấp.

Cử tri bản Lở, xã Nam Động kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét chi trả hết số tiền hỗ trợ di dời và xây nhà ở cho các hộ dân trong bản theo Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá, gia đoạn 2021-2025”. Cử tri bản Khương và bản Bất kiến nghị Nhà nước tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 tuyến đường từ bản Khương đi bản Bất để thuận tiện cho Nhân dân đi lại, phát triển kinh tế.

Cử tri bản Co Me, xã Trung Xuân kiến nghị hiện trong bản có 80 hộ dân đang sinh sống dọc bờ sông Mã, do tác động của thiên nhiên làm sạt lở đất đã ảnh hưởng đến nhà cửa, hoa màu của người dân. Để ổn định cuộc sống lâu dài, đề nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp xây kè chống sạt lở dọc bờ sông Mã; cử tri bản Bó kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm sửa chữa đoạn đường giao thông qua bản bị hư hỏng do ảnh hưởng cơn bão số 3 và số 4 vừa qua; cử tri bản Chiềng đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh sớm triển khai di dời 34 hộ dân đến nơi ở an toàn theo Đề án “Sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025”.

Cử tri xã Phú Lệ kiến nghị các cấp, các ngành sớm nâng cấp đoạn đường từ Quốc lộ 15A vào Khu di tích lịch sử quốc gia hang Co Phường.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu; đồng thời phân tích, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Khắc Công