Cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công và đồng phạm hầu tòa

Cáo trạng xác định, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công đóng vai trò cao nhất, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại do sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Quảng Chính.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Sáng 15/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương và đồng phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” xảy ra tại xã Quảng Chính. Phiên tòa do Thẩm phán Lê Thanh Hùng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh làm chủ tọa.

Cựu Chủ tịch UBND Quảng Xương Trần Văn Công, cùng các bị cáo: Chu Đức Khương, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Hoàng Văn Long, cựu Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương; Mai Ngọc Tứ, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Chính và Nguyễn Văn Truyền, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính có mặt tại phiên tòa.

Thẩm phán Lê Thanh Hùng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh làm chủ tọa phiên tòa.

5 bị cáo khác vì lý do sức khỏe xin được xét xử vắng mặt, gồm: hai cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương là Hà Thế Anh và Nguyễn Đình Dự; Mã Văn Thanh, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Đình Khoa, cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Chính và Lê Quang Trung, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, quá trình thực hiện chủ trương xét hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao không đúng thẩm quyền năm 1993 tại thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, các bị cáo trên đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ của mình ban hành chủ trương trái pháp luật làm căn cứ đưa thêm cả phần diện tích đất có chiều dài 7 m không thuộc đất giao trái thẩm quyền để lập hồ sơ xét hợp thức hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 92 hộ dân. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 11,3 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố 10 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 356; 1 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng” theo điểm c, khoản 3, điều 360 Bộ luật Hình sự.

Rất đông người dân quan tâm theo dõi phiên tòa.

Trong đó, cựu Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Trần Văn Công đóng vai trò cao nhất, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại xảy ra. Các bị cáo còn lại phải chịu trách nhiệm với thiệt hại tương ứng với hồ sơ mà bản thân đề nghị, thẩm định và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong sáng 15/5, phiên tòa diễn ra với phần kiểm tra nhân thân các bị cáo, những người liên quan, công bố cáo trạng của Viện Kiểm sát và phần thẩm vấn...

Đỗ Đức