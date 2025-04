Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng

Thời gian qua, các ngành trong khối nội chính đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch và Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân.

Hằng năm, các ngành trong khối nội chính đã phối hợp tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) tỉnh nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Ngoài ra, các ngành trong khối nội chính còn phối hợp tham mưu cơ chế, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời đề xuất quan điểm, nguyên tắc xử lý, cơ chế phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và trong chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về an ninh - trật tự, bảo đảm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, các ngành trong khối nội chính đã phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về lĩnh vực nội chính, PCTN,TC; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN,TC.

Theo Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Nga, trong những năm qua, việc thực hiện công tác phối hợp liên ngành trong công tác nội chính và PCTN,TC đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác điều tra, truy tố và xét xử. Chính sự phối hợp đồng bộ, tích cực giữa các ngành trong khối nội chính đã giải quyết kịp thời những vướng mắc đối với các vụ án phức tạp, án trọng điểm, các vụ án có dư luận xã hội quan tâm. Trong quá trình xét xử, đảm bảo nguyên tắc không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, thận trọng trong việc đánh giá chứng cứ, chú trọng việc tranh tụng tại tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Các bản án tòa tuyên đảm bảo đúng pháp luật, không có án quá hạn luật định, đặc biệt là tổ chức xét xử kịp thời, đúng thời điểm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Do thực hiện tốt công tác phối hợp, thời gian qua, các vụ án tham nhũng, tiêu cực được các cơ quan tư pháp điều tra, truy tố, xét xử theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cơ quan tư pháp đã phát hiện, khởi tố trên 60 vụ, trên 170 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ; đưa ra xét xử trên 30 vụ với gần 100 bị cáo về tội tham nhũng. Điển hình, ngày 12/2/2025, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sự, Phó đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa và Nguyễn Ngọc Mạnh (nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Phú), hiện là cán bộ địa chính phường Quảng Đông để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại Dự án nâng cấp Quốc lộ 47 năm 2011. Tương tự, ngày 20/1/2025, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Biền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Hoàng Lộc Ninh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Lê Năng Dũng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân về tội “Giả mạo trong công tác”.

Trước đó, ngày 10/1/2025, cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Phi Hùng, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; Vũ Văn Quế, nguyên viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; Trịnh Đình Hưng, nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Quan Hóa và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lò Đức Liêm, nguyên Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Phát huy những kết quả đạt được, các ngành trong khối nội chính tiếp tục phối hợp tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp. Đồng thời, quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương...

Bài và ảnh: Quốc Hương