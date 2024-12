Cử tri, Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc có hiệu quả của MTTQ và hệ thống chính trị

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 12/12, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo một số nội dung cơ bản về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Báo Thanh Hóa xin thông tin tóm lược.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo tại Kỳ họp

MTTQ các cấp h ỗ trợ xây dựng 2.700 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Bám sát chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng chính quyền, trong năm Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó trọng tâm đã chủ động, phối hợp tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền. Đồng thời chủ trì, làm tốt công tác phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí đầm ấm, vui tươi, đoàn kết, thu hút đồng đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Huyện Thọ Xuân trao biển hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Ngoài ra, bám sát Chỉ thị số 22 ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, trong năm, MTTQ các cấp đã tiếp nhận trên 226 tỷ đồng ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn ủng hộ đã hỗ trợ xây dựng 2.700 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, đã vận động được 502.959 suất quà tết cho người nghèo, trị giá trên 303 tỷ đồng; vận động và tiếp nhận 144,99 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ từ cơn bão số 3 gây ra; vận động Nhân dân hiến trên 346 ha đất, sửa chữa và làm gần 1.234 km đường giao thông nông thôn; đóng góp trên 183.000 ngày công góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri; giám sát, phản biện xã hội được thực hiện đi vào nền nếp, có chất lượng. Các cấp MTTQ đã chủ trì tổ chức 1.238 cuộc giám sát; tham gia phối hợp 2.134 cuộc giám sát với các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với hoạt động phản biện xã hội, đã góp ý đối với 453 cơ chế chính sách, chương trình, đề án của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Đại biểu tham dự tại Kỳ họp

Nhiều băn khoăn, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được gửi tới Kỳ họp

Với những kết quả tích cực trên các lĩnh vực mà tỉnh ta đạt được trong năm qua cử tri và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, đồng bộ và hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Song, bên cạnh đó, vẫn có những vấn đề cử tri và Nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn, lo lắng và kiến nghị đến Kỳ họp, trọng tâm là:

Về lĩnh vực kinh tế, đầu tư và phát triển sản xuất cử tri và Nhân dân đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triên các mô hùng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc. Tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh công tác lập, trình phê duyệt kê hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện; tập trung giải quyết, vướng mắc về nguyên, vật liệu xây dựng, công tác giải phóng mặt băng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, các dự.

Chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến đô thưc hiện Đề án "Sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025”. Quan tâm đầu tư nâng cấp các hồ đập, nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh, mương tưới, tiêu, các trạm bơm". Tiếp tục có các chính sách thu hút đầu tư các dự án về nước sạch cho người dân miền núi, để thúc đẩy tiêu chí nước sạch trong xây dựng các thôn, bản, xã nông thôn mới trên địa bàn.

Toàn cảnh Kỳ họp

Về quản lý tài nguyên, đất đai và bảo vệ môi trường cử tri và Nhân dân UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hướng dẫn việc xây dựng giá khởi điểm bán đấu giá đất đã hoàn thành đầu tư hạ tầng theo Luật Đất đai năm 2024; rà soát lại việc sử dụng đất của các cơ quan bộ, ngành tại địa phương, đánh giá rõ thực trạng đầu tư sử dụng đất, quản lý sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; đẩy nhanh công tác lập, trình và rà soát, điều chỉnh lại bản đồ ranh giới các cấp hành chính và khu dân cư giải quyết những vướng mắc về mốc giới, nguồn gốc đất đai có liên quan đến nông, lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh.

Về văn hoá - xã hội cử tri và Nhân dân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện sớm có các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở một số trường học khu vực miền núi phải tạm dừng các môn đặc thù như: Tiếng anh, âm nhạc, tin học. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là ở các huyện miên núi, có giải pháp sớm khăc phục tình trạng tái mù chữ cho người dân ở huyện Mường Lát. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế tại các địa phương trong tỉnh.

Đại biểu tham dự Kỳ họp

Về cơ chế, chính sách có 26 kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi Kỳ họp, trong đó đáng chú ý có các kiến nghị đề nghị HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét nâng mức điều tiết tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho các địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh bằng 10% để đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Trung ương; hàng năm, sớm ban hành Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để cho các địa phương chủ động thực hiện.

Ngoài ra, cử tri và Nhân dân các địa phương trong tỉnh cũng phản ánh việc hiện nay trên địa bàn tỉnh, có nhiều dự án quy hoạch treo trong nhiều năm, gây hệ lụy, khó khăn cho bộ phận cư dân đang sinh sống trong vùng quy hoạch các dự án như: Nhiều gia đình các thế hệ sinh sống nhưng không được san tách hộ nhà ở đã xuống cấp mong muốn được cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhưng không được cấp phép xây dựng, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ để Nhân dân được sửa chữa hoặc được xây dựng mới nhà ở sớm ổn định cuộc sống.

Trường hợp khác, một số địa phương thực hiện vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn, nhưng trên mặt đường vẫn còn số lượng lớn cột điện, cột viễn thông, gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ngành điện và các ngành có liên quan sớm giải quyết, di dời các cột điện, cột viễn thông trên mặt đường, đảm bảo an toàn, ổn định cho Nhân dân.

Có 26 kiến nghị về cơ chế, chính sách của cử tri và Nhân dân gửi Kỳ họp, trong đó đáng chú ý có các kiến nghị việc hiện nay trên địa bàn tỉnh, có nhiều dự án quy hoạch treo trong nhiều năm, gây hệ lụy, khó khăn cho bộ phận cư dân đang sinh sống trong vùng quy hoạch các dự án như: Nhiều gia đình các thế hệ sinh sống nhưng không được san tách hộ nhà ở đã xuống cấp mong muốn được cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhưng không được cấp phép xây dựng, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, tháo gỡ để Nhân dân được sửa chữa hoặc được xây dựng mới nhà ở sớm ổn định cuộc sống.

Về an ninh - trật tự, an toàn xã hội và một số vấn đề khác cử tri và Nhân dân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Công an và các ngành liên quan có các giải pháp hiệu quả hơn nữa về đấu tranh, trấn áp và xử lý các loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; tình trạng trốn, nợ thuế; buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu. Chấn chỉnh tình trạng bán hàng dưới hình thức hội thảo để bán các sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh không tham gia hình thức huy động vốn “hụi, họ, biêu, phường”, tránh tình trạng vỡ hụi tại một số địa phương trong tỉnh, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở.

Lê Phượng (lược ghi)