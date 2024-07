CSGT “phạt nguội” hơn 700 phương tiện vi phạm trên các tuyến cao tốc

Từ ngày 16-20/7, CSGT đã phát hiện, xử lý 706 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc, tiền phạt ước tính gần 2,5 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe hơn 331 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Cảnh sát giao thông Thừa Thiên-Huế ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ của tài xế trên tuyến La Sơn-Túy Loan.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông của Cục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường 24/24 giờ để xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ, đi không đúng làn đường, chuyển làn không tín hiệu, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn theo quy định... Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, trong 5 ngày trên 9 tuyến cao tốc không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong 5 ngày (từ ngày 16/7 đến ngày 20/7), trên các tuyến cao tốc, C08 đã bố trí các ca ghi hình phương tiện vi phạm. Kết quả, đã phát hiện 706 trường hợp vi phạm; dừng xe, lập biên bản 426 trường hợp, gửi thông báo đến chủ phương tiện 280 trường hợp, tiền phạt ước tính gần 2,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 331 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Một số hành vi vi phạm chính gồm vi phạm về tốc độ 206 trường hợp; dừng đỗ không đúng quy định 124 trường hợp; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp 28 trường hợp; đi không đúng phần đường, làn đường 66 trường hợp; chuyển làn không đúng quy định 240 trường hợp; tránh, vượt sai quy định 13 trường hợp. Bên cạnh đó là các lỗi về đón, trả khách, đi vào đường cấm, lùi xe, không tuân thủ quy định khi vào đường cao tốc...

Ngoài ra, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã tuyên truyền đến 3.250 phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, phát 598 tờ rơi, hỗ trợ 46 phương tiện gặp sự cố giao thông, dán phản quang cho 643 phương tiện. Tiếp nhận 8 tin báo của người dân qua Tổng đài 1900.8099.

Trong thời gian tới, để phát huy hiệu quả đã đạt được, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục bố trí cán bộ ghi hình phương tiện vi phạm trên các tuyến cao tốc để xử lý, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, trên tinh thần “thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố, dán phản quang các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến...

