Vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ an ninh trật tự ở thôn, xóm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trong những ngày cả nước nói chung, toàn tỉnh nói riêng dốc sức phòng, chống dịch COVID-19, có một lực lượng đã âm thầm góp phần quan trọng trong “cuộc chiến” này. Đó chính là lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP), bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở thôn xóm. Sát cánh cùng công an cơ sở, hình ảnh của lực lượng này in bóng khắp các đường làng, ngõ hẻm để quản lý, nắm chắc địa bàn, con người, tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trách nhiệm không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở thôn xóm xã Hà Tiến (Hà Trung) tham gia bảo vệ khu vực tạm thời phong tỏa do dịch COVID-19.

Tại phường Trường Thi (TP Thanh Hóa), mặc dù không phải là lực lượng chủ chốt trong công tác giữ gìn ANTT, nhưng tổ BVDP từ lâu đã trở thành lực lượng quan trọng, có đóng góp nhất định giúp công an cơ sở đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, giữ gìn bình yên trên địa bàn dân cư. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, trách nhiệm của các thành viên trong tổ cũng nhiều thêm. Không kể ngày hay đêm, mỗi khi trên địa bàn có việc cần đến là các thành viên sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ: lúc tham gia tuần tra, khi chốt chặn xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang; bám nắm địa bàn, quản lý chặt đối tượng, truy vết các trường hợp trong diện phải cách ly, vận động người dân khai báo y tế, phát loa, tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo “5K” trong phòng, chống dịch... Bác Lê Công Tiến, tổ trưởng tổ BVDP Trường Thi chia sẻ, từ khi có dịch, tổ BVDP đều tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch, cụ thể lực lượng đã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế, khai báo y tế khi đi từ địa phương khác về, đặc biệt là đi từ những nơi có dịch. Ngoài ra, lực lượng BVDP còn phổ biến, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT; nhắc nhở Nhân dân trong phố chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy...

Tổ BVDP phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) có 27 thành viên. Mỗi đêm chia 4 người trực cùng công an phường để sẵn sàng cơ động giải quyết các tình huống, vụ việc phát sinh; trong tình huống cần, sẽ huy động tối đa. Từ khi có dịch, tổ BVDP cùng các lực lượng chức năng đi truy vết các trường hợp theo quy định, vận động người dân khai báo y tế, phối hợp giám sát quản lý những trường hợp cách ly tại nhà; phát loa, tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo “5K” trong phòng, chống dịch; nhắc nhở, giải tán việc tụ tập đông người; phối hợp với công an phường xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Từ những nỗ lực kết hợp của các lực lượng mà thời gian qua, tình hình an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, như các địa phương khác trong tỉnh, lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn, xóm xã Minh Lộc (Hậu Lộc), cũng dốc sức vào “cuộc chiến”. Thượng tá Hoàng Văn Phúc, Phó trưởng Công an xã Minh Lộc, khẳng định: “Lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn, xóm góp phần rất lớn cùng với công an, các ban, ngành, đoàn thể xã đi truy vết F1, F2, F3 rồi phối hợp tuần tra đảm bảo ANTT địa bàn, cũng như kiểm tra phòng, chống dịch. Nổi bật, lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn, xóm luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác nắm địa bàn, giám sát tình hình, khi phát hiện người ngoài tỉnh về địa phương thì kịp thời báo cáo cho chính quyền, yêu cầu các đối tượng đi khai báo y tế. Nhờ thông rõ tình hình cơ sở, lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn, xóm đã hỗ trợ rất nhanh, hiệu quả cho công an xã trong nhiều tình huống”.

Với phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là lực lượng tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch” lực lượng BVDP và bảo vệ ANTT ở thôn, xóm cũng đã phát huy vai trò xung kích, tích cực tham gia phòng, chống dịch, chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Bài và ảnh: Quốc Hương