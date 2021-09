TP Thanh Hóa chấn chỉnh tình trạng tập trung đông người tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19

Với mục tiêu phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng; căn cứ lượng vắc xin được UBND tỉnh phân bổ trong đợt này, UBND TP Thanh Hóa đồng loạt triển khai tiêm chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những người trên 18 tuổi, cư trú, làm việc trên địa bàn TP Thanh Hoá, có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sáng 15-9, tại một số điểm tiêm vẫn còn tình trạng tập trung đông người, không bảo đảm quy định về giãn cách.

Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm tiêm vào sáng 15-9, công tác tổ chức chưa thật khoa học, vẫn còn tình trạng tập trung đông người, không bảo đảm quy định về giãn cách; khu vực khai báo y tế, khu vực theo dõi sau tiêm không bảo đảm khoảng cách an toàn khi nhiều người đứng, ngồi san sát nhau, một số người còn tụ tập trò chuyện...

Tại điểm tiêm Trường THCS Đông Thọ sáng 15-9, bên ngoài cổng trường có rất nhiều người đứng quanh cổng chờ được vào tiêm. Có mặt tại điểm tiêm này, ông L.V.B. cho biết: Lớn tuổi, lại có bệnh lý nền, được Nhà nước cho đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, đến đây thì tôi thấy công tác sắp xếp cho những người đến tiêm chưa thật tốt, còn tập trung đông người, không thực hiện giãn cách thì rất nguy hiểm. Tôi mong Ban tổ chức nên chia số người được tiêm theo những khung giờ khác nhau để họ chủ động đi vào giờ mình được thông báo, tránh cùng đi một lúc, tập trung một chỗ sẽ không an toàn cho cả người được tiêm lẫn đội ngũ làm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Tuấn kiểm tra tại điểm tiêm Trường mầm non Vườn Mặt Trời.

Trao đổi với đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa được biết: Để chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa gửi thông báo đến UBND các phường, xã, các trường học, khu công nghiệp được chọn làm điểm tiêm và trạm y tế các phường, xã về lịch tiêm; đồng thời, đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng dịch tại các điểm tiêm theo đúng quy định, đặc biệt có yêu cầu các phường, xã hẹn người đi tiêm theo những khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người. Tuy nhiên do tâm lý của người dân nóng lòng muốn được tiêm sớm, nên vẫn còn tình trạng tập trung đông người không bảo đảm khoảng cách theo quy định trong phòng chống dịch tại một số điểm tiêm.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh tình trạng trên, trưa 15-9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã ra thông báo yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường, xã thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm giãn cách trong quá trình tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; thông báo yêu cầu các đối tượng thuộc diện tiêm vắc xin đến đúng khung giờ tại các địa điểm tiêm theo quy định. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố bám sát địa bàn được phân công phụ trách, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Đến chiều 15-9, tại các điểm tiêm, tình trạng tập trung đông người đã cơ bản được khắc phục; người đến tiêm được bố trí theo khung giờ, chia nhiều bàn tiêm, người dân được sắp xếp giãn cách theo quy định và thực hiện thông điệp 5K.

Ghi nhận tại điểm tiêm Trường mầm non Vườn Mặt Trời chiều 15-9, công tác chuẩn bị cho buổi tiêm chủng được thực hiện chu đáo. Ban Tổ chức bố trí chỗ ngồi cho người dân bảo đảm giãn cách, hạn chế tối đa tập trung đông người trong cùng 1 khu vực. Người dân đến tiêm vắc xin được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo thông tin cá nhân trước tiêm.

Công tác khám sàng lọc trước tiêm được chú trọng, trong đó những người huyết áp quá cao hoặc quá thấp sẽ được chỉ định nghỉ ngơi tại chỗ để chờ đo lại hoặc được hoãn tiêm. Người đã tiêm chủng sẽ được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe 30 phút sau khi tiêm và hướng dẫn cách tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bác sĩ Phạm Văn Cường, Trưởng Trạm Y tế phường Đông Vệ cho biết: Tại phường Đông Vệ, trong đợt này được phân bổ 6.200 liều vắc xin (trong đó có có 1.300 liều cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, với số lượng người tiêm đông, phường đã triển khai tiêm tại 2 điểm tiêm: Trường Tiểu học Đông Vệ 1 và Trường mầm non Vườn Mặt Trời. Tại 2 điểm tiêm lực lượng chức năng gồm dân quân tự vệ, công an, tổ dân phố đứng ra điều phối, thường xuyên nhắc nhở mọi người không tập trung đông, đứng giãn cách để bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Tiêm vắc xin cho người dân tại điểm tiêm Trường THPT Đào Duy Từ.

Tiêm vắc xin là quyền lợi của cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng, TP Thanh Hóa đang triển khai chiến dịch tiêm vắc xin diện rộng nhằm tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân, tạo điều kiện cho người được tiếp cận vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu chống dịch; tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, ngoài tiêm vắc xin thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Người dân cần nghiêm túc thực hiện đi đúng khung giờ theo quy định, không tập trung đông người tại một điểm; lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các phường xã bố trí các điểm tiêm bảo đảm quy định giãn cách cũng như công tác tổ chức tiêm bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch.

Tô Hà