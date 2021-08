Tối 1-8, Thanh Hoá ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tập trung huyện Triệu Sơn và Thường Xuân

Tối 1-8, thông tin từ CDC Thanh Hoá cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tập trung huyện Triệu Sơn và Thường Xuân.

Sau khi có thông báo về 2 ca bệnh, lãnh đạo huyện Triệu Sơn họp khẩn ngay trong đêm để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

2 ca bệnh là nam, sinh năm 2008 và 1969, quê xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn. Trước đó, hai bệnh nhân thuê xe ô tô BSK 61A 82 962 (có địa chỉ tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đi từ An Phú, Thuận An, Bình Dương về Thanh Hoá (trên xe có 3 người ở huyện Triệu Sơn và 2 người ở huyện Hà Trung, trong đó có 1 người ở Hà Trung đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chiều 1-8). Khoảng 7h-7h30 ngày 30-7-2021 xe đưa 3 người ở Triệu Sơn vào khu cách ly của huyện Triệu Sơn tại xã Thọ Cường, 17 giờ ngày 31-7-2021 được làm test nhanh kết quả âm tính, tối 1-8, kết quả xét ngiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Thanh Hóa thực hiện.

Di chuyển bệnh nhân ở huyện Thường Xuân xuống Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cách ly, điều trị.

Ca bệnh tại huyện Thường Xuân là nam, sinh năm 2005, quê quán ở thôn Ngọc Thượng, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân. Nơi ở trước khi về địa phương: Tổ 8, khu phố Tân Vỹ, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khoảng 11h ngày 29-7-2021 bệnh nhân cùng 2 người khác (là bác, có địa chỉ tại xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân) di chuyển từ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bằng xe taxi 4 chỗ về Thanh Hóa. Về đến địa phận thôn Quần Đội, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân vào lúc 4h sáng ngày 31-7-2021. Bệnh nhân nghỉ tại nhà 2 bác đến 8h sáng bắt taxi về Trạm Y tế xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại Khu cách ly Cửa Đạt. Ngày 31-7-2021 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, trước khi về đến địa phương, các trường hợp này đã thông tin cho chính quyền địa phương về để chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, CDC Thanh Hoá đã báo cáo Sở Y tế, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn và Thường Xuân xác định các mốc dịch tễ của các bệnh nhân, thông báo và truy vết các trường hợp F1, cách ly, lấy mẫu, điều tra, truy vết, lập danh sách các trường hợp F1, F2 và những người liên quan tiến hành giám sát theo quy định; chuyển các bệnh nhân về Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cách ly, điều trị theo quy định.

Tô Hà