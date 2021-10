Tổ chức đón công dân Việt Nam từ Singapore về nước đảm bảo an toàn

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn về việc tổ chức đón công dân Việt Nam từ Singapore về nước.

Ngày 12-10-2021 Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao có văn bản số 4110/LS-BHCD về việc chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Singapore về nước và văn bản số 4143/LS-XNC, ngày 13-10-2021 về việc tạo điều kiện nhập cảnh, cách ly y tế cho cán bộ phái đoàn Việt Nam từ New York về nước; trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort tại văn bản số 50/2021/CV-FLCSS, ngày 13-10-2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bố trí cách ly số công dân Việt Nam từ Singapore về nước trên chuyến bay ngày 21-10-2021, hạ cánh tại Cảng hàng không Thọ Xuân, sau đó đưa về cách ly tại khách sạn FLC Grand Sầm Sơn (trừ 1 cán bộ phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đề nghị cách ly tại khách sạn Silk Path Hà Nội), theo đề nghị của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort tại các văn bản nêu trên, bảo đảm đúng quy định hiện hành về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động tổng hợp thông tin và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh, Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, doanh nghiệp cổ phần Sao Hà Nội và các đơn vị liên quan, tổ chức vận chuyển công dân nhập cảnh về địa điểm cách ly tập trung theo yêu cầu.

Giao Sở Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động đấu mối với Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, bảo đảm chuyến bay trên hạ cánh tại Cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa an toàn, đúng quy định; đồng thời, hỗ trợ thực hiện thủ tục nhập cảnh cho công dân về nước theo quy định.

Đề nghị Đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Thọ Xuân, Trung đoàn Không quân 923, Cảng Hàng không Thọ Xuân tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa tổ chức tiếp nhận, vận chuyển số công dân nhập cảnh trên chuyến bay về địa điểm cách ly tập trung, bảo đảm đúng quy định hiện hành và công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với đó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương phối hợp đảm bảo việc đón tiếp, tiếp nhận cách ly đúng quy định, đảm bảo an toàn,

Tô Hà