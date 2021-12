Thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế (Bài 2): Giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm vi phạm

Để ứng phó với dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thực thi nhiều giải pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong đó, tổ chức sàng lọc, giám sát cách ly những người đến từ vùng dịch hoặc người có nguy cơ nhiễm bệnh cũng như tăng cường xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra tại thời điểm này.

Lực lượng chức năng xã Phượng Nghi (Như Thanh) điều tra nắm bắt thông tin F1.

Nói không với “ngoài chặt, trong lỏng”

Khuyến cáo, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng; các tổ giám sát cộng đồng bám sát địa bàn để rà soát, nắm bắt sớm các trường hợp từ vùng dịch về; tại hộ gia đình có người cách ly thực hiện gián thông báo trước nhà “Gia đình đang có người cách ly y tế”, đồng thời thông báo dánh sách những người cách ly, những hộ gia đình có người cách ly trên hệ thống truyền thanh để người dân cùng cán bộ giám sát vào cuộc giám sát tốt việc tổ chức cách ly… đó là những nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền thị trấn Vân Du (Thạch Thành) thực hiện thường xuyên, liên tục từ khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát.

Ông Lê Xuân Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Du cho biết: “Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những trường hợp liên quan đến COVID-19 trên địa bàn đều được rà soát, đánh giá nguy cơ và tổ chức giám sát, cách ly chặt chẽ, đặc là các đối tượng F1, F2. Đối với những trường hợp trở về địa phương từ vùng dịch, các thành viên trong tổ giám sát cộng đồng phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế thị trấn thực hiện giám sát, kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Ngoài ra, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị trấn đến từng hộ dân để thông tin về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền việc thực hiện thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những quy định về việc cách ly y tế không để xảy ra tình trạng bên ngoài phong tỏa chặt, nhưng lại bên trong lại lỏng lẻo, không tuân thủ các quy định phòng dịch”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thạch Thành, từ ngày 29-4 đến nay, trên địa bàn huyện Thạch Thành có hơn 11.000 người (cộng dồn) thực hiện cách ly y tế tại nhà. Để công tác cách ly, giám sát y tế tại nhà bảo đảm theo quy định và đúng theo yêu cầu, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các điều kiện để thực hiện cách ly tại nhà; trường hợp không đủ điều kiện cách ly, vận động những gia đình có điều kiện cho mượn nhà để thực hiện cách ly. Đặc biệt, trong thời gian công dân thực hiện cách ly tại nhà, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và nhắc nhở công dân thực hiện nghiêm quy định cách ly không để xảy ra tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”.

Tại huyện Thọ Xuân, với phương châm “Cảnh báo sớm, nắm bắt từ xa” và nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân, huyện đã sớm xây dựng phương án cách ly tại nhà với sự vào cuộc giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư. Đối với các trường hợp từ tỉnh ngoài trở về địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, thị trấn nắm thông tin, yếu tố dịch tễ để phân loại ngay từ đầu; đồng thời hướng dẫn công dân tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Đối với những khu phong tỏa chống dịch thực hiện theo phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” và nói không với tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”.

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện luôn quán triệt, triển khai rà soát, thực nhiện nghiêm túc việc tổ chức cách ly các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ người thực hiện cách ly y tế tại nhà thông qua hoạt động của tổ giám sát cộng đồng, của ngành chức năng tại địa phương, cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Cũng theo ông Hải, cộng dồn đến thời điểm này toàn huyện Thọ Xuân đã quản lý cách ly tại nhà cho hơn 19.000 người. Về cơ bản các công dân trong diện cách ly tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định, hy hữu có 1 vài trường hợp chưa nêu cao ý thức, trách nhiệm đã được chính quyền địa phương, ngành chức năng kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Ví như tại xã Xuân Sinh, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 (ngày 26-10) là công dân trở về từ vùng có dịch, được cách ly y tế tại nhà địa phương đã lơ là, chủ quan trong công tác quản lý, giám sát người trở về từ vùng có dịch; không bảo đảm lực lượng thường trực tại Trạm y tế để tiếp nhận khai báo y tế của công dân; không kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm quy định phòng chống dịch trước khi ban hành quyết định cho công dân cách ly tại nhà; việc lấy mẫu xét nghiệm không đúng quy trình, để công dân đang cách ly tại nhà đến trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm…

Huyện Thọ Xuân áp dụng các biện pháp khoanh vùng đối với 5 thôn có ca mắc COVID-19 trên địa bàn xã Xuân Sinh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Xử lý nghiêm vi phạm

Thực tế cho thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã siết chặt các biện pháp ứng phó, ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch bệnh; tăng cường công tác giám sát việc thực hiện cách ly y tế, nhất là cách ly y tế tại nơi cư trú, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương có cách làm hiệu quả trong quản lý người cách ly, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều thiếu sót, hạn chế. Đó là một số địa phương thiếu chủ động, lúng túng, chưa thực hiện đúng, đầy đủ, quyết liệt, triệt để các quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh về giám sát và đáp ứng yêu cầu chống dịch.

Ở một số địa phương, nhiều trường hợp có thể kiểm soát được nhưng vẫn để xảy ra tình trạng phát sinh F1, F2 không đáng có, gây khó khăn, tốn kém trong công tác phòng, chống dịch.

Từ khi làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 bùng phát đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hàng ngàn ca dương tính, tái dương tính với SARS-CoV-2; hàng trăm ngàn người phải thực hiện cách ly y tế. Cũng từ khi làn sóng dịch bệnh thứ 4 bùng phát, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra không ít sự việc đáng buồn liên quan đến ý thức phòng, chống dịch của một bộ phận người dân như không thực hiện nghiêm quy định phòng dịch; không trung thực khai báo lịch trình khi đi từ vùng dịch về, trốn tránh áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà... Theo đó, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã phải sử dụng đến các công cụ pháp lý nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi của mỗi người để ứng phó hiệu quả với đại dịch.

Một ví dụ điển hình, ngày 1-11-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan tới nguyên nhân gây ra chùm ca bệnh COVID-19 tại xã Hà Ngọc. Mặc dù trước khi từ tỉnh Bình Dương về xã Hà Ngọc, anh V.N.H đã gọi điện thoại cho Trạm trưởng Trạm y tế xã Hà Ngọc và được hướng dẫn là phải khai báo y tế tại Trạm y tế và áp dụng biện pháp cách ly theo quy định. Thế nhưng, từ ngày 15-10 đến 19-10, sau khi trở về địa phương, V.N.H đã không đến Trạm y tế Hà Ngọc khai báo y tế và cách ly theo qui định mà trốn về nhà bố mẹ vợ tại thôn Kim Phú Na, xã Hà Ngọc. Trong thời gian này, V.N.H không tự cách ly mà vẫn ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhà vợ. Hậu quả, bố vợ, mẹ vợ, vợ, con của V.N.H đều bị nhiễm COVID-19. Trước hành vi thiếu ý thức, trách nhiệm của bệnh nhân trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người” theo quy định.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan tới trường hợp ở xã Trường Minh đi về từ vùng có dịch nhưng không chấp hành quyết định cách ly của chính quyền địa phương, làm lây dịch lan bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Qua truy vết, điều tra dịch tễ xác định, sau khi về địa phương trường hợp này không đến Trạm y tế để khai báo theo quy định, về nơi cư trú đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Tính đến ngày 11-12 đã có 57 ca dương tính COVID-19 liên quan đến trường hợp này.

Hay như trường hợp nam công dân ở xã Thạch Quảng (Thạch Thành) trốn tránh việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà, buộc UBND huyện Thạch Thành phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ông Nguyễn Văn Tam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành chia sẻ: Chính quyền địa phương luôn yêu cầu lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch, nhưng do chủ quan, tính tự giác chưa cao của một số cá nhân nên vẫn phát sinh những vi phạm trong phòng chống dịch. Tuy nhiên những vi phạm này đã được địa phương chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định.

Không chỉ xử lý nghiêm những cá nhân thiếu ý thức, trách nhiệm và thực hiện chưa nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thời gian qua cũng có không ít người được giao trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, giám sát và thực thi nhiệm vụ ở cơ sở phải nhận những hình thức xử lý kỷ luật do chủ quan, lơ là, tắc trách trong công tác phòng, chống dịch. Đơn cử như, ngày 28-8-2021, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa đã ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã ban hành Công văn số 337-CV/HU về việc phê bình tập thể, cá nhân do lơ là, thực hiện không nghiêm các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn các xã Xuân Lai, Xuân Phú, Nam Giang. Trước đó, địa phương này cũng ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã…

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành phải nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết. Gắn việc thực hiện chiến lược “5K + Vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân” với quản lý, giám sát chặt chẽ người thực hiện cách ly y tế cũng như xử lý nghiêm những sai phạm trong quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch. Thực tế đã minh chứng, nếu mỗi cá nhân không nêu cao ý thức, trách nhiệm, mỗi cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng chủ quan, lơ là, buông lỏng trong khâu quản lý, giám sát thì dịch bệnh rất dễ xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng.

Phong Sắc