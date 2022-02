Thành lập các khu điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng mức độ nhẹ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 535/QĐ-UBND về Quyết định phê duyệt thành lập các khu điều trị người nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng mức độ nhẹ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh Đình Hợp

Cụ thể, quyết định thành lập 3 khu điều trị COVID-19 trực thuộc Công an tỉnh, nhằm thu dung, điều trị cho cán bộ, chiến sỹ trực thuộc Công an tỉnh nhiễm SARS-COV-2 không triệu chứng và triệu chứng mức độ nhẹ theo Quyết định số 4111/QĐ-BYT ngày 26-8-2021 của Bộ Y tế gồm:

Địa điểm 1: Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ số 08, Cửa Tả, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa. Quy mô 20 giường, có thể mở rộng lên 50 giường. Đối tượng là cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban Công an tỉnh có chỉ định điều trị theo quy định của Bộ Y tế

Địa điểm 2: Nhà nghỉ dưỡng Hương Thanh (hiện là khu cách ly tập trung cho cán bộ, chiến sỹ Công an Thanh Hóa theo Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày 18-9-2021 của UBND tỉnh Thanh Hoá), địa chỉ số 67 Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, quy mô 20 giường bệnh. Đối tượng là cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban Công an tỉnh có chỉ định điều trị theo quy định của Bộ Y tế

Địa điểm 3: Tại Trạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ phường An Hưng, TP Thanh Hóa, quy mô 100 giường bệnh. Đối tượng là phạm nhân do Công an tỉnh Thanh Hóa quản lý có chỉ định điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa: Quyết định tổ chức bộ máy, nhân lực, đảm bảo vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm và ban hành các quy trình kỹ thuật, quy định về chế độ chuyên môn áp dụng tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; chỉ đạo tổ chức thu dung, điều trị, điều hành và quản lý toàn diện các hoạt động của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đảm bảo công tác xét nghiệm cho người cách ly theo quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tập huấn về chuyên môn đảm bảo chất lượng theo dõi, chăm sóc và điều trị cho CBCS nhiễm SARS-COV-2 tại cơ sở, kịp thời chuyển tuyến đối với trường hợp vượt quá năng lực chuyên môn điều trị; Tổ chức quản lý đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng tham gia tại bệnh viện dã chiến và cộng đồng theo quy định; đảm bảo các khoản phụ cấp ưu đãi và các khoản đóng góp cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị COVID-19.

Ngọc Huấn