Thanh Hoá trưng dụng ký túc xá ĐH Hồng Đức, Trường Chính trị tỉnh làm các cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bố trí các cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung cụ thể như sau:

Thống nhất trưng dụng các khu ký túc xá của Trường Đại học Hồng Đức, Trường Chính trị tỉnh để bố trí làm các cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo để xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 3612/BCH-HC ngày 22-7-2021.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Trường Chính trị tỉnh và các đơn vị có liên quan, khẩn trương tiến hành củng cố, bố trí các khu cách ly; thành lập khung quản lý (có quân sự, công an, y tế, lực lượng của các nhả trường) và tổ chức tiếp nhận, phân luồng, cách ly công dân đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Giao Trường Đại học Hồng Đức, Trường Chính trị tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương thực hiện việc di chuyển sinh viên và những tài sản, cơ sở vất chất không dùng cho nhiệm vụ cách ly để bản giao các khu ký túc xá cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý trước ngày 25-7-2021; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân.

Việc bố trí số người cách ly trong 1 phòng phải đảm bảo giãn cách theo đúng quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo. Cho phép ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các cơ sở đủ điều kiện theo quy định để cung cấp suất ăn hằng ngày cho công dân, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giao Công an tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để giải quyết các vấn đề có liên quan và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Giao Sở Tài chính chủ trì, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, tổ chức thẩm định kinh phí hỗ trợ thực hiện việc củng cố, sửa chữa khu vực trưng dụng, bổ sung các điều kiện thiết yếu phục vụ sinh hoạt của công dân tại các khu vực cách ly, theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tô Hà