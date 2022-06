Thanh Hóa tập trung nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em

Từ ngày 21-4-2022, Thanh Hóa bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến thời điểm này, công tác tiêm chủng cho trẻ diễn ra an toàn. Ngành y tế đang tiếp tục rà soát, đôn đốc các địa phương gấp rút đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II-2022, qua đó nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn.

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại Trạm Y tế thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Tại huyện Quảng Xương, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi bổ sung hoặc nhắc lại cho người trên 18 tuổi, thời gian qua, các ngành chức năng huyện đã tập trung rà soát, lập danh sách và tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh đồng thuận cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm vắc-xin phòng COVID-19 theo đúng quy định. Đến nay, tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện đạt 100%; tỷ lệ tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt trên 60,48%, mũi 2 được 6.505 trẻ. Tất cả các trường hợp trẻ em tiêm vắc-xin đều có sự đồng ý của các bậc phụ huynh, được khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe chặt chẽ, đúng quy trình quy định. Đối với những trẻ có bệnh lý nền đều được bố trí tiêm tại các bệnh viện đa khoa huyện đảm bảo an toàn, không có phản ứng nặng sau tiêm.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, cho biết: Để chuẩn bị tốt công tác tiêm chủng, trung tâm y tế đã tham gia tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức, hướng dẫn triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi cho 100% cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, giám sát, thực hiện tiêm chủng; tập huấn về hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đối với trẻ em theo Quyết định số 5002/QĐ-BYT của Bộ Y tế; các phản ứng sau tiêm chủng; hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở trẻ em; phát phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho phụ huynh/người giám hộ trẻ ký trước buổi tiêm; phối hợp với các nhà trường tổ chức, chuẩn bị địa điểm tiêm bảo đảm theo quy định. Sau khi tiêm chủng, 100% trẻ được theo dõi ít nhất 30 phút để kịp thời phát hiện và xử trí những phản ứng sau tiêm. Đồng thời, tuyên truyền các bậc phụ huynh cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu. Đến thời điểm này, công tác tiêm chủng trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn.

Chị Lê Thị Hương, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) có con tiêm vắc-xin cho biết, nhận thức rõ tác dụng của việc phòng dịch bệnh nguy hiểm nên chị chủ động đăng ký cho con tiêm. Trước ngày tiêm, chị chú ý cho con ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tư tưởng thoải mái, đồng thời tìm hiểu đầy đủ các thông tin để chủ động theo dõi sức khỏe của con sau tiêm.

Thời gian qua, nhờ thực hiện có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 nên hiện nay tình hình dịch trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, số ca mắc COVID-19 giảm đáng kể, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày liên tục ở mức dưới hai con số. Đối với công tác tiêm chủng, tính đến 17 giờ ngày 17-6-2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 7.808.388 liều vắc-xin phòng COVID-19, đã và đang triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên với kết quả cụ thể: Có 2.396.081 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 100,1%; 2.376.490 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 99,3%. Có 290.352 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 101,6%; 288.022 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 100,7%. Có 2.018.566 người tiêm mũi nhắc lại lần 1, tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 91,3% (tỷ lệ chung toàn quốc đạt 63,84%); 34.297 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi nhắc lại lần 2. Về tiến độ tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã có 257.933 trẻ tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 54,7% (toàn quốc đạt tỷ lệ chung 43%); có 73.915 trẻ tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 15,7%. Thanh Hóa phấn đấu cơ bản hoàn thành tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II-2022.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây chuyền lạnh, nhân lực... cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động tham gia chiến dịch. Đồng thời, tổ chức các buổi tập huấn cho tất cả cán bộ y tế và những người liên quan chiến dịch về vắc-xin, cách thức bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khám sàng lọc, theo dõi và cách xử lý các sự cố sau tiêm chủng... với tinh thần đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Tại các địa phương tiếp tục chỉ đạo các phường, xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng để sớm hoàn thành kế hoạch tiêm chủng. Đối với trẻ em, ngành phối hợp với các địa phương và ngành giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc-xin trong phòng, chống COVID-19 và hướng dẫn cụ thể các vấn đề chuyên môn liên quan đến công tác tiêm chủng để phụ huynh hiểu, đồng thuận cho trẻ đi tiêm chủng, góp phần phòng, chống dịch hiệu quả trong tình hình mới. Đợt cao điểm tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 diễn ra trong thời gian trẻ nghỉ hè nhưng các nhà trường vẫn thực hiện tốt công tác kết nối với phụ huynh; đồng thời phối hợp, hỗ trợ tốt nhất cho ngành y tế tổ chức các điểm tiêm an toàn.

Thông tin từ Bộ Y tế, hiện số vắc-xin phòng COVID-19 tiếp nhận đủ để sử dụng tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và đủ để sử dụng tiêm 2 liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 6 này. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong công tác vận động người dân đi tiêm chủng, mà nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan cho rằng tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, không còn đáng lo ngại.

Theo Bộ Y tế, việc tiêm vắc-xin không phải là bắt buộc nhưng ngành y tế khuyến khích việc tiêm vắc-xin đối với tất cả người dân. Bởi thực tế cho thấy, đa số các trường hợp tử vong do COVID-19 đều do không tiêm vắc-xin hoặc không tiêm đủ mũi, phần lớn các ca tử vong ở lứa tuổi cao, có bệnh nền. Một lý do khác cần phải tiêm các mũi vắc-xin COVID-19 nhắc lại, theo các chuyên gia y tế, vi-rút gây bệnh COVID-19 vẫn luôn biến đổi và xuất hiện những biến chủng mới, khó lường. Hiện vẫn chưa xác định là khi nào loại dịch bệnh này chấm dứt hoàn toàn. Đây lại là loại bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên vắc-xin vẫn rất cần thiết trong việc bảo vệ con người khỏi những diễn biến khó lường của dịch bệnh. Những đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc-xin phòng COVID-19 nên đi tiêm mũi nhắc lại để tạo được miễn dịch tốt nhất cho cơ thể, chống lại các biến chủng mới, không vì những lời đồn thổi thiếu căn cứ khoa học mà bỏ qua cơ hội đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

Bài và ảnh: Tô Hà