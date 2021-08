Thầm lặng nơi chốt phòng, chống dịch COVID-19

Hơn 80 ngày đêm kể từ khi UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 23-5-2021 về việc tái thành lập 7 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các đầu mối giao thông ra, vào địa bàn tỉnh, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an, y tế, thanh tra giao thông đã không quản ngày, đêm, mưa nắng bám chốt, bám đường, nỗ lực khắc phục khó khăn, cùng phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các anh thực sự đã trở thành những lá chắn vững chắc, góp phần kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đã hơn 80 ngày đêm, chốt kiểm soát dịch tại Khe nước lạnh vẫn sáng đèn xuyên đêm. Ảnh: Đình Hợp (Công an tỉnh)

Mưa, bụi và nắng nóng

Trong cái nắng nóng hầm hập giữa trưa hè tháng 8, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 đóng trên địa bàn xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau ngược xuôi. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông áo ướt đẫm mồ hôi vẫn miệt mài hướng dẫn các phương tiện lần lượt dừng lại để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tranh thủ lúc dòng xe thưa, Thiếu tá Lê Hữu Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Nghi Sơn - tổ trưởng tổ kiểm soát liên ngành vừa lau vội những giọt mồ hôi và khói bụi trên gương mặt xạm đen vừa cho biết: Ngày 19-6-2021, chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn được UBND tỉnh thành lập bổ sung để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn tỉnh. Ngay sau khi thành lập, 24 cán bộ gồm: 12 cán bộ công an, 3 cán bộ y tế, 3 cán bộ thanh tra giao thông và 3 đoàn viên, thanh niên được chia làm 3 ca, liên tục bám chốt 24/24h trong ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện phương tiện chở người từ vùng dịch về địa bàn thì phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Nằm giáp ranh với tỉnh Nghệ An và là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào Khu Kinh tế Nghi Sơn, nên hằng ngày lưu lượng người và phương tiện giao thông luôn tấp nập khiến công tác kiểm soát tại đây rất vất vả. Là một trong số những người đầu tiên có mặt khi thành lập chốt, anh Mai Minh Ngọc, cán bộ Trạm Y tế xã Hải Châu, cho biết: Mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện đi qua chốt, nên anh em trực chốt không có phút nào ngơi tay. Tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin khai báo y tế nên công việc hầu như chỉ diễn ra trong lán. Riêng anh em cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và thanh tra giao thông gần như 24/24h đều phải ở ngoài mặt đường chịu nắng, chịu gió. Sau mỗi ca trực về nhà là ho khù khụ, mặt mũi bện dày một lớp bụi đường.

Đang dở câu chuyện, thì có 3 lái xe vào chốt, Ngọc vội vàng chạy lại kiểm tra thân nhiệt và các thông tin cần thiết khác. Khi không phát hiện điều gì bất thường, anh chuyển cho đồng chí Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục ghi nhận thông tin, lịch trình của các tài xế này. Anh tâm sự tiếp: Tôi chủ yếu ở bên trong lán để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế nên có đỡ hơn, chứ mấy đồng chí phụ trách phía ngoài còn vất vả hơn, nhiều đồng chí đứng lâu chân sưng húp, mặt mũi đen xạm vì nắng, gió. Nhưng, chúng tôi vẫn luôn động viên nhau cùng cố gắng phối hợp để kiểm soát tốt tình hình, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, sớm ổn định tình hình để mọi người, mọi nhà trở lại trạng thái bình thường.

Đêm ở Khe nước lạnh

Rời chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Hải Hà, chúng tôi đến chốt kiểm soát liên ngành tại Khe nước lạnh (xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn). Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng những đoàn xe từ phía Nam vẫn chầm chậm tấp vào lề đường để vào chốt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các đồng chí cảnh sát giao thông. Dưới ánh sáng vàng vọt của đèn đường, hơn chục cán bộ thuộc các lực lượng công an, y tế, thanh tra giao thông, đoàn thanh niên ai cũng đang miệt mài với công việc.

Đã hơn 80 ngày đêm kể từ khi thành lập chốt, dưới mái hiên nhà mượn tạm của một gia đình ven đường, các cán bộ tham gia chốt kiểm soát vẫn luân phiên nhau thực hiện nhiệm vụ của mình. Người thì ra hiệu lệnh, hướng dẫn, điều tiết phương tiện giao thông tạm dừng để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; người thì nhanh chóng đo thân nhiệt, ghi chép thông tin lịch trình của người, phương tiện đi vào địa bàn tỉnh; người thì phun khử khuẩn các phương tiện từ các tỉnh phía Nam về, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19... Công việc lúc nào cũng tất bật, khẩn trương nhưng cũng rất thận trọng, chặt chẽ và đúng quy trình.

Vừa ngồi xuống ghế, vừa xoa đôi chân mỏi nhừ vì đứng lâu, Đại úy Ngô Ngọc Bích, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh – tổ trưởng tổ kiểm soát dịch tại Khe nước lạnh cho biết: Quốc lộ 1A là tuyến giao thông huyết mạch nên lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại rất lớn, nhất là các phương tiện từ các tỉnh phía Nam về và đi qua Thanh Hóa. Do vậy anh em tại chốt luôn tập trung cao độ, không một phút lơ là, luôn nhắc nhở nhau nêu cao tinh thần cảnh giác, vừa đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, vừa kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi qua chốt. Về đêm, thời tiết tuy mát mẻ hơn, nhưng sương gió và lệch giờ nên nhiều anh em rất mệt mỏi. Nếu không cố gắng thì rất dễ để sót, lọt người và phương tiện vào địa bàn tỉnh mà không được kiểm soát.

Nhấp vội chén trà đặc quánh cho tỉnh táo, Đại úy Ngô Ngọc Bích lại tất tả ra đường để hướng dẫn chiếc xe khách biển số 51... có dán tấm pano trên đầu với dòng chữ “Chuyến xe hỗ trợ đưa công nhân viên về quê phòng, chống dịch COVID-19”, trên xe có hàng chục hành khách từ các tỉnh phía Nam đang trên đường về các tỉnh phía Bắc. Thông thường, chỉ mình tài xế xuống xe để khai báo chung nhằm giảm tải, tránh tụ tập đông người. Nếu đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định và sau khi kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho mọi người thì sẽ được lưu thông. Nhưng nếu phát hiện có nghi vấn, lực lượng trực chốt sẽ trực tiếp lên xe để kiểm tra, kiểm soát bảo đảm phòng, chống dịch.

Trong bộ đồ bảo hộ phòng dịch kín mít, y sĩ Trần Văn Duy, cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Nghi Sơn lò dò từng bước xuống xe, anh cho biết: Như xe này về từ vùng dịch nên chúng tôi phải phun khử khuẩn, đồng thời lập danh sách thông báo cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch có biện pháp xử lý theo quy định. Vất vả nhất là những lúc người đông, cả lực lượng trong chốt, từ nhân viên y tế, cảnh sát cơ động, Công an thị xã Nghi Sơn đều phải căng mình lấy thông tin, khai báo y tế để nhanh chóng giải tỏa tránh ách tắc giao thông và bức xúc cho người dân do chờ đợi lâu.

Đứng gần tôi, anh Nguyễn Thế Vinh, cán bộ thanh tra giao thông bộc bạch thêm: Ngoài nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, các lực lượng trực chốt còn phải tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông xảy ra xung quanh chốt. Như đêm 1-8 vừa qua, xe ô tô khách biển số 51B... từ TP Hồ Chí Minh chở theo 26 hành khách về Ninh Bình, khi đến đầu địa phận tỉnh Thanh Hóa thì gặp nạn. Khi biết được thông tin, chốt kiểm soát đã phân công lực lượng tiếp cận hiện trường vừa tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực, người và phương tiện, vừa phối hợp điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường để các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Với hành khách trên xe, sau khi kiểm tra giấy tờ hợp lệ, chúng tôi đã báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh hỗ trợ phương tiện để đưa người dân về tỉnh Ninh Bình tổ chức cách ly theo quy định.

Đã hơn 3 giờ sáng, sương đêm mỗi lúc một dày, ánh sáng dạ quang trên bộ cảnh phục của lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phát sáng trong đêm. Tạm chia tay những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, tôi trở về tổ ấm thân yêu của mình mà vẫn không quên được hình ảnh những người âm thầm đứng gác để ngăn dịch, như những lớp lá chắn sống trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đình Hợp (Công an tỉnh)