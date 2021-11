Phong tỏa tạm thời toàn bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc

Liên quan đến ca mắc COVID-19 cộng đồng ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, ngày 16-11, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc ra quyết định phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc (địa chỉ: Khu 3, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc).

Phạm vi áp dụng: Toàn bộ khu vực thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc. Thực hiện giãn cách theo cấp mức độ dịch tễ là khu vực có nguy cơ cao nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan của dịch bệnh, kể từ 6 giờ 00 phút, ngày 16-11-2021 cho đến khi có thông báo mới. Nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân là trên hết, trước hết, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo đúng quy định. Yêu cầu mọi công dân là Cán bộ y bác sỹ, cán bộ công nhân viên thuộc Bệnh viện và toàn bộ người dân đang khám và điều trị và chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc không di chuyển ra khỏi khu vực và thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2mét khi giao tiếp.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc yêu cầu toàn thể cán bộ và Nhân dân trong khu vực thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, tích cực chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Yêu cầu Công an huyện, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND thị trấn Vĩnh Lộc phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi biện pháp xử lý triệt để “điểm dịch" trên địa bàn, truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, kêu gọi người dân tự giác khai báo y tế và liên hệ để được xét nghiệm.

Giao Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và khẩn trương triển khai các phương án để phòng chống dịch COVID-19; yêu cầu tất cả công dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy". Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giao UBND thị trấn Vĩnh Lộc chỉ đạo Công an thị trấn, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện cách ly Y tế theo đúng các quy định hiện hành. Trung tâm Y tế huyện, căn cứ yếu tố dịch tễ của ca dương tính với SARS-CoV-2 và tình hình thực tế tại địa phương, huy động cao nhất nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tẩm soát COVID-19 diện rộng trên địa bàn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất.

Tô Hà