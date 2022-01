Phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao tại xã Yên Lạc (Yên Định)

Chủ tịch UBND huyện Yên Định vừa ban hành quyết định Áp dụng các biện pháp phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao tại Châu Thôn 1, xã Yên Lạc để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao, cụ thể: Tuyến đường thuộc Châu Thôn 1, xã Yên Lạc, bắt đầu từ hộ ông Lưu Đình Dũng đến hộ ông Lê Hữu Thuận, bao gồm 15 hộ dân, 45 nhân khẩu.

Thực hiện giãn cách theo cấp mức độ dịch tễ là khu vực có nguy cơ cao nhằm hạn chế đi lại của nhân dân kể từ 15 giờ 00 phút ngày 6-1-2022 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu mọi người dân thuộc các khu vực nêu trên ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Chủ tịch UBND huyện Yên Định yêu cầu toàn thể Nhân dân khu vực phong tỏa tạm thời tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Công an huyện, Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện dồn mọi nguồn lực và bằng mọi biện pháp truy vết triệt để “các trường hợp F0, F1", áp dụng các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có tiếp xúc với người bệnh, kêu gọi người dân trên địa bàn toàn huyện tự giác khai báo y tế, liên hệ để được hướng dẫn y tế kịp thời.

Giao Công an huyện, Trung tâm Y tế và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, phối hợp và hướng dẫn UBND xã Yên Lạc, khẩn trương triển khai các phương án để phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu tất cả mọi người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy". Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giao UBND xã Yên Lạc chỉ đạo Công an xã, Trạm Y tế xã và các đơn vị liên quan, thiết lập tạm thời các chốt kiểm soát 24/24 giờ đối với địa bàn dân cư trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành. Trung tâm Y tế huyện, căn cứ yếu tố dịch tễ của ca dương tính với SARS-CoV-2 và tình hình thực tế tại địa phương, huy động cao nhất nguồn nhân lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tầm soát COVID-19 diện rộng trên địa bản trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất.

Tô Hà