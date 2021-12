Phòng, chống dịch COVID-19 gắn với bảo đảm an sinh xã hội

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thành ủy, HĐND, UBND TP Sầm Sơn đã tập trung cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch. Đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch từ thành phố đến phường, xã do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban; thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch từ thành phố đến 11 phường, xã do đồng chí chủ tịch UBND làm chỉ huy trưởng. Trang bị hệ thống camera và bộ đàm tại 8 chốt kiểm soát, kết nối với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19.

Trường Mầm non Quảng Minh được đầu tư cơ sở vật chất khang trang.

Bên cạnh đó, công tác tiêm chủng vắc-xin được triển khai đúng kế hoạch. Tính đến ngày 17-12-2021 thành phố đã tổ chức 20 đợt tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, trong đó có 68.111 mũi 1, 43.299 mũi 2 và 34 mũi 3. Công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm PCR được thực hiện khẩn trương, kịp thời; đã thực hiện xét nghiệm PCR đối với 18.104 mẫu, thực hiện test nhanh kháng nguyên 44.644 mẫu.

Trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch được tăng cường; thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn (dự kiến hoàn thành trong tháng 2-2022); triển khai phương án thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 với công suất 100 giường bệnh và khi cần thiết có thể đảm bảo cho 200 giường bệnh nhằm đáp ứng theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Tổ chức tốt các khu cách ly tập trung tại các khách sạn trên địa bàn để đáp ứng yêu cầu cách ly tập trung của người dân. Ngoài ra, để bảo đảm nguồn lực phòng, chống dịch, thành phố kêu gọi, huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong và ngoài thành phố. Theo đó, đến ngày 1-12-2021, đã huy động được gần 2,6 tỷ đồng tiền mặt; 1 xe ô tô cứu thương; 1 phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 đồng bộ; 30 máy thở; 10.000 bộ kít xét nghiệm nhanh... Hội LHPN thành phố đã phát động phong trào và tổ chức nấu, phục vụ 5.375 suất ăn miễn phí cho những trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung và những người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã và đang khiến cho công tác phòng, chống phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song không vì thế mà thành phố “bỏ quên” nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Theo đó, thời gian qua, việc đón công dân trở về từ các địa phương trong cả nước được tổ chức tốt. Thành phố đã đón 29.989 công dân trở về và thực hiện các biện pháp cách ly, xét nghiệm theo quy định. Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 116/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kết quả, đã chi trả 320.345.000 đồng cho 220 đối tượng; giới thiệu và tạo việc làm mới cho 2.156 lao động, chuyển đổi nghề 2.451 lao động, xuất khẩu 25 lao động. Công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, hiện tỷ lệ hộ nghèo của thành phố là 0,23% (thấp hơn nhiều so với mức bình quân của tỉnh).

Với nhiều cách làm linh hoạt nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh, thành phố đã thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 bảo đảm yêu cầu về nội dung, chương trình. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chuyển biến tích cực; trong năm 2021, thành phố đã hoàn thành hồ sơ, đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các đơn vị: THCS Quảng Vinh, THCS Quảng Hùng, Mầm non Hoa Mai... Xây dựng các đề án “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025”, “Nâng cao chất lượng mũi nhọn giai đoạn 2021-2025”. Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm với việc đưa vào hoạt động Trường Tiểu học tư thục Darwin.

Để bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh, ngành y tế địa phương đã tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong năm 2021, có 73.031 lượt bệnh nhân đến khám, 18.715 lượt bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn. Thành phố đã duy trì hoạt động cơ sở điều trị Methadone cho 187 người, điều trị ARV cho 141 người. Thực hiện tốt các chính sách dân số và phát triển, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em; tốc độ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức dưới 1%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,5% (đạt kế hoạch). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 8,5%.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, quản lý, trùng tu di tích được thành phố quan tâm triển khai hiệu quả. Năm 2021, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 86%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 55%. Thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh đối với Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Tổ chức khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh phục vụ công tác điều hành, kiểm tra, giám sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai; đồng thời, quảng bá, giới thiệu hình ảnh TP Sầm Sơn đến bạn bè, du khách. Trong năm, thành phố đã đăng ký tham gia và đạt giải thưởng “Thành phố quản lý, điều hành thông minh” năm 2021 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức.

Có thể nói, việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đã tạo điều kiện để TP Sầm Sơn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời, tạo điểm tựa giúp các đối tượng yếu thế vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên