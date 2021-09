Những chuyến tuần tra cho thành phố bình yên

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP Thanh Hóa đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16, lực lượng chức năng đã và đang tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội.

Tổ tuần tra lưu động phòng, chống dịch COVID-19 phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) làm nhiệm vụ tại ngã 4 Phan Chu Trinh giao với đường Hạc Thành. Ảnh: Ngọc Huấn

Thầm lặng trên những cung đường

Tối muộn, công sở phường Trường Thi vẫn sáng đèn. Trước cổng UBND phường thành lập 1 chốt kiểm soát các phương tiện, người dân qua lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Phường Trường Thi thành lập 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các vị trí giao thông quan trọng của phường và 1 tổ tuần tra lưu động gồm lực lượng công an, quy tắc và dân quân tự vệ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phố, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Vừa kết thúc ca trực của tổ tuần tra lưu động vào lúc 21 giờ, ông Nguyễn Minh Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Trường Thi và các anh em trong tổ trở về UBND phường. Đã hơn 1 tuần nay, kể từ khi nhận nhiệm vụ trong tổ tuần tra lưu động, các lực lượng gồm công an, quy tắc, dân quân tự vệ bận rộn hơn. Tổ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ ngày 2-9 đến nay, đồng nghĩa mấy ngày nghỉ cũng là những ngày làm việc liên tục tại các chốt, các buổi tuần tra lưu động trên các tuyến phố.

Ông Nguyễn Minh Phương cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ban chỉ huy quân sự phường cũng đã điều động lực lượng dân quân với tổng số 22 đồng chí tham gia vào 3 chốt, trong đó có 2 chốt tại các điểm giao thông và 1 chốt tuần tra lưu động trên tuyến phố. Vất vả ngày, đêm là vậy nhưng vì tinh thần chung góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nên tất cả các đồng chí trong tổ đều quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Tại phường Đông Thọ, phường thành lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch gồm tại cổng UBND phường; ngã 5 Đình Hương; Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga để kiểm soát người, phương tiện qua lại và thành lập 1 tổ phản ứng nhanh, thực hiện tuần tra trên địa bàn phường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Hiện nay, các lực lượng chức năng của phường đang “căng mình” tại các chốt kiểm soát và tuần tra lưu động trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường quản lý.

Đại úy Lê Bá Tùng, cán bộ Công an phường Đông Thọ, đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch tại ngã 5 Đình Hương, cho biết: Ngã 5 Đình Hương là nơi giáp ranh giữa các phường Hàm Rồng, Đông Cương và Đông Thọ với lưu lượng người qua lại đông để vào địa bàn thành phố. Công an phường Đông Thọ đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến phố, yêu cầu các phương tiện ô tô, xe máy khi tham gia giao thông xuất trình các giấy tờ thủ tục để đảm bảo trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong quá trình kiểm tra, hầu hết người dân đều chấp hành hiệu lệnh khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Thọ, cho biết: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của phường đã kích hoạt phương án số 18, huy động toàn bộ sức mạnh hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, người dân cơ bản chấp hành tốt theo quy định phòng, chống dịch, đặc biệt các điều kiện khi tham gia giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm, lực lượng chức năng của phường Đông Thọ đã kiên quyết xử lý nghiêm để nâng cao ý thức của Nhân dân và đồng thời là sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn phường.

Nỗ lực cho thành phố bình yên

Cùng với lực lượng chức năng ở các phường, xã, TP Thanh Hóa thành lập 8 chốt kiểm soát trọng yếu ra vào thành phố và 4 tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công an tỉnh đã tăng cường gần 100 cán bộ, chiến sĩ cho TP Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tại các chốt và tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo chân tổ kiểm soát số 1 phòng, chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa do đồng chí Lê Anh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP Thanh Hóa) làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố thuộc khu vực phía Bắc TP Thanh Hóa. Trên đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, tổ kiểm soát ra hiệu lệnh cho một chiếc xe ô tô dừng lại. Đồng chí Lê Anh Tuấn kiểm tra giấy tờ tùy thân của chủ phương tiện và lý do ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Người đàn ông xuất trình các giấy tờ cá nhân, tuy nhiên đã không đưa ra được lý do ra đường hợp lý, vì vậy tổ kiểm soát đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định Chỉ thị 16. Người đàn ông nhận lỗi và nghiêm túc ký vào biên bản vi phạm.

Đồng chí Phạm Việt Giang, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP Thanh Hóa, cho biết: Trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, các tổ liên ngành gồm lực lượng cảnh sát giao thông, quy tắc thành phố và lực lượng tăng cường của Công an tỉnh đã tiến hành tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 giờ trên địa bàn TP Thanh Hóa. Qua quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đánh giá, hầu hết người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm đã bị xử lý theo quy định.

Theo thống kê của tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa, từ ngày 2-9 đến 7-9, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện, xử phạt 973 trường hợp, mức xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm khi ra đường không có lý do, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 8-9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3508/QĐ-UBND về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn TP Thanh Hóa. Thời gian áp dụng là 7 ngày, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 9-9-2021. Đây được xem là “thời gian vàng” để thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp trong phòng, chống dịch, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện giãn cách xã hội. Tranh thủ từng giờ, từng phút truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; tập trung dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để các điểm dịch liên quan đến “ổ dịch” Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát, các tổ tuần tra lưu động tiến hành kiểm tra, kiểm soát người dân trong thời gian giãn cách xã hội, nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng.

Với nhiều giải pháp thiết thực mà tỉnh, thành phố đã và đang triển khai thực hiện, tin tưởng rằng công tác phòng, chống dịch COVID-19 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất, để thành phố thực sự là vùng xanh bền vững của tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đang “căng mình” bảo vệ thành phố bình yên, vì vậy, mỗi người dân nếu không thực sự cần thiết phải ra đường thì “hãy ở nhà là yêu nước”.

Ngọc Huấn