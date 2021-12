Mốc dịch tễ liên quan đến 17 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP Thanh Hoá

Liên quan đến 17 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cụ thể diễn biến dịch tễ của các ca bệnh:

1. Bệnh nhân H.B.Kh.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1967. Cán bộ, trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Địa chỉ: Lô 64 dự án FLC, phường Đông Vệ. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZenecca.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ và con.

- Hàng ngày bệnh nhân đi làm tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Tại đây BN tiếp xúc với đồng nghiệp.

- Sáng ngày 13/12, BN dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng chi bộ KHTC-HCTH tại phòng B105. Tại đây, BN tiếp xúc với cán bộ đảng viên phòng Kế hoạch tài chính - Hành chính tổng hợp.

- Sáng ngày 14/12, BN họp Ban Quản lý đề án sử dụng tài sản công của trường tại phòng A205. Tại đây BN tiếp xúc với bà Phượng (Trường Thi), ông Dương (Đông Vệ), bà Hiền (Quảng Hưng) và ông Hải (Ba Đình).

- Chiều ngày 15/12, BN dự hội nghị rà soát quy hoạch CBQL tại Phòng A205. Tại đây BN tiếp xúc với lãnh đạo nhà trường.

- Ngày 16/12, khoảng 9 giờ 45 phút, BN đến quán cà phê Trung Nguyên (gần chung cư C5, Đông Vệ). Tại đây BN tiếp xúc với ông Hải. Chiều ngày 16/12, BN dự hội nghị Tổng kết công tác Đảng tại Phòng A205. Tại đây BN tiếp xúc với các bi thư chi bộ và thư ký trực đảng.

- Sáng ngày 17/12, BN dự Hội nghị đánh giá Tập thể Lãnh đạo tại Phòng A205. Tại đây BN tiếp xúc với cán bộ chủ chốt nhà trường.

2. Bệnh nhân Ng.Đ.Ngh.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1985. Lao động tự do. Địa chỉ: 02/135 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZenecca.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ F0 Ng.Th.Nh., con (học sinh lớp 9A5, trường THCS Lê Lợi), con (học sinh lớp 1A5, trường Liên cấp NewTon Thanh Hóa), con, bố đẻ, bố vợ, 2 chị họ, 2 anh họ.

- Ngày 10/12, khoảng 8 giờ 30 phút BN đến tiêm vắc xin tại Trạm Y tế phường Đông Vệ.

- Ngày 15/12, khoảng 9 giờ BN ăn sáng ở quán miến Cua ở phường Đông Hương. Sau đó đến công ty Hải Thịnh Phát, khu Tây Bắc Ga lấy xe. Tại đây không tiếp xúc với ai. Khoảng 19 giờ 30 phút BN cùng vợ đến nhà hàng Kando (phường Đông Thọ) ăn tại phòng riêng. Tại đây BN tiếp xúc với ông Thành, bà Nhàn.

- Ngày 16/12, khoảng 9 giờ BN cùng vợ F0 Ng.Th.Nh và bà Nhàn ăn sáng tại quán miến Cua (phường Đông Hương). Sau đó đi uống cà phê ở quán Cà phê 36 (gần đường 39m).

- Ngày 17/12, khoảng 10 giờ BN đến Phòng giao dịch Vietinbank cầu Hạc. Khoảng 17 giờ 30 phút BN đến phòng tập Yoga Sunsport (MB 530, phường Đông Vệ). Khoảng 19 giờ 30 phút BN cùng vợ F0 Ng.Th.Nh., đi ăn bánh mỳ ở quán bánh mỳ trên đường Hải Thượng Lãn Ông giao nhau vào Trường Chính trị tỉnh.

- Ngày 18/12, khoảng 10 giờ BN cùng vợ đến trạm Y tế Đông Vệ làm xét nghiệm test nhanh kết quả dương tính và được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR.

3. Bệnh nhân Ng.Th.Nh.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1985. Lao động tự do. Địa chỉ: 02/135 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ. Đã tiêm 2 mũi vacxin AstraZenecca.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng F0 N.Đ.Ng., con (học sinh lớp 9A5 trường THCS Lê Lợi), con (học sinh lớp 1A5 trường Newton), con, bố chồng. Thường cùng chồng, con sang nhà bố đẻ ở Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương. Thường xuyên tiếp xúc với các anh chị em họ gần nhà.

- Ngày 10/12, khoảng 08 giờ 30 phút BN đến tiêm vắc xin tại Trạm Y tế phường Đông Vệ. Khoảng 19 giờ 30 phút BN cùng chồng F0 N.Đ.Ng., đến nhà hàng Kando (phường Đông Thọ) ăn tại phòng riêng. Tại đây BN tiếp xúc với ông Thành, bà Nhàn.

- Ngày 16/12, khoảng 9 giờ BN cùng chồng F0 N.Đ.Ng., và bà Nhàn ăn sáng tại quán miến Cua (phường Đông Hương). Sau đó đi uống cà phê ở quán Cà phê 36 (gần đường 39m).

- Ngày 18/12, khoảng 10 giờ BN cùng chồng đến trạm Y tế Đông Vệ làm xét nghiệm test nhanh kết quả dương tính và được lấy mẫu làm xét nghiệm khẳng định RT-PCR.

4. Bệnh nhân L.C.D.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1990. Kinh doanh thiết bị làm mộc tại 41 Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn. Địa chỉ: Căn hộ B-1808 Chung cư Ruby, phường Lam Sơn. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZenecca.

- Hàng ngày, BN đi làm tại cửa hàng kinh doanh thiết bị làm mộc (41 Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn). Tại đây BN tiếp xúc với nhân viên bán hàng Phương (Thị Trấn Thiệu Hóa, Thiệu Hóa).

- Ngày 13/12, khoảng 9 giờ BN đến phòng giao dịch Phú Sơn, ngân hàng ACB (TTTM Chợ Phú Thọ, Đại lộ Lê Lợi, phường Phú Sơn). Tại đây tiếp xúc với 1 nữ nhân viên ngân hàng. Buổi tối BN tham dự lễ đầy năm con ông Trường tại nhà hàng Hải Sản Minh Cá (bên cạnh khách sạn Lam Kinh). Tại đây BN tiếp xúc với ông Trường, bà Trang, cháu Khang, cháu Nam (16 Đào Tấn, phường Ba Đình) và các khách mời.

- Ngày 14/12, khoảng 9 giờ BN đến phòng giao dịch Bà Triệu, ngân hàng ACB (658 Bà Triệu, phường Điện Biên). Tại đây tiếp xúc với 1 nữ nhân viên ngân hàng.

- Ngày 15/12, khoảng 8 giờ BN ăn sáng tại quán bún ốc, bún cá (đường Hạc Thành, gần cổng Công an tỉnh).

- Ngày 16/12, khoảng 8 giờ BN ăn sáng tại quán bún chả (đường Tô Vĩnh Diện).

- Ngày 17/12, khoảng 8 giờ 30 phút BN đi mua bánh mì Bách (225 Trần Phú, phường Lam Sơn). Khoảng 9 giờ BN đến nhà mẹ đẻ (31 Thắng Lợi, phường Lam Sơn). Khoảng 10 giờ BN đến cửa hàng đang sửa tại 44 Lê Quý Đôn.

5. Bệnh nhân L.Th.G.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1992. Hộ khẩu thường trú: Thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa. Nơi ở hiện nay: Khu công nghiệp Hoàng Long, phố Nhữ Xá 1, phường Long Anh. Công nhân, Công ty TNHH giầy Rollsport 1 Việt Nam. Hiện tại BN đang nghỉ thai sản.

- Yếu tố dịch tễ: Là vợ của bệnh nhân G.Ch.H.

- Ở nhà, BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ đẻ, con gái F0 G.T.T., con gái.

- Ngày 12/12, BN tiếp xúc với chồng F0 G.Ch.H., tại nhà BN.

6. Bệnh nhân G.T.T.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2019. Hộ khẩu thường trú: Thôn Đằng Trung, xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa. Nơi ở hiện nay: Khu công nghiệp Hoàng Long, phố Nhữ Xá 1, phường Long Anh.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 G.Ch.H..

- Ở nhà, BN tiếp xúc thường xuyên với bà ngoại, mẹ F0 L.Th.G., em gái G. H.L.

- Ngày 12/12, BN tiếp xúc với bố F0 G.Ch.H.

7. Bệnh nhân Ng.Ph.Tr.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2014. Địa chỉ: Lô 03 LK 6, phường An Hưng. Học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Tân Phú Khang.

- Yếu tố dịch tễ: Học cùng lớp với F0 Ng.Ng.B.A.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ, anh trai (học sinh lớp 9A, trường THCS Trần Phú, phường Phú Sơn); tiếp xúc với bố từ 17 giờ 30 phút ngày 17/12.

- Hàng ngày, BN đi học tại lớp 2B, Trường Tiểu học Tân Phú Khang (phường Phú Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn cùng lớp.

8. Bệnh nhân Tr.M.A.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2014. Địa chỉ: 18/21 Tuệ Tĩnh, phường Ngọc Trạo. Học sinh lớp 2C, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 L.Th.A.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ, bố, anh trai (học sinh lớp 4A trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi).

- Hàng ngày, BN đi học tại lớp 2C, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Tại đây, BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn trong lớp.

- Ngày 11/12, khoảng 12 giờ 30 phút, BN cùng bác F0 B.Th.T., về quê (Hồ Thôn, Đông Lĩnh) ăn giỗ. Khoảng 19 giờ, BN sang nhà bác F0 B.Th.T. (11 Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo) ăn cơm cùng F0 L.Th.A.

- Ngày đi cách ly tập trung 14/12/2021.

9. Bệnh nhân B.Th.K.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1998. Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng, Công ty Co-Well. Địa chỉ: Phố Tân Thọ, phường Đông Tân. Nơi ở trước khi về địa phương: Số 28/ngõ 173 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZenecca.

- Hàng ngày bệnh nhân đi làm Công ty Co-Well (03 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội). Tại đây BN tiếp xúc với đồng nghiệp cùng công ty.

- Ngày 18/12, khoảng 11 giờ đi từ Số 28/ngõ 173 Phùng Khoang, Trung Văn, Hà Nội đến nhà xe Hoa Dũng (ngõ 285 Khuất Duy Tiến, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). BN đi xe Limousine, 11giờ 30 phút xe xuất phát, lái xe Lê Thanh Sơn (54/36 Mật Sơn, Đông Vệ). BN đi cùng với các hành khách (2 hành khách về tại 30 Đoàn Thị Điểm, Trường Thi, hiện tại đã trở về Hà Nội; 1 hành khách về thị trấn Hậu Lộc, Hậu Lộc và 1 hành khách không liên hệ được). Khoảng 15 giờ BN về đến nhà tại phố Tân Thọ, Phường Đông Tân. Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với mẹ đẻ, chị. Khoảng 17 giờ BN tự test nhanh tại nhà cho kết quả dương tính, sau đó BN đến trạm Y tế phường Đông Tân khai báo y tế.

10. Bệnh nhân L.Th.A.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1959. Hưu trí. Địa chỉ: 52 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình. Đã tiêm 1 mũi vacxin AstraZenecca.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng F0 Ng.H.K., con trai, con dâu, cháu (học sinh lớp 1A2, trường Tiểu học Ba Đình), cháu (học sinh lớp Lá A4, trường Mầm non Ba Đình). BN thường xuyên sang nhà bố mẹ vợ (139 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình). Tại đây BN tiếp xúc với bố mẹ vợ, 2 em vợ.

- Ngày 12/12, khoảng 7 giờ BN đi chùa Am Tiên, Triệu Sơn, trên xe có 4 người gồm bà Hường, ông Bình, ông Dũng (phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn), bà Lịch (phường Đông Vệ).

- Ngày 15/12, khoảng 10 giờ BN cùng con trai, bố mẹ đẻ và 2 em đi xe gia đình về quê (tổ dân phố Thanh Bình, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với ông Thành.

- Ngày 18/12, khoảng 19 giờ BN cùng chồng đi khám bệnh tại phòng khám 360 Lê Hoàn, phường Ba Đình. Tại đây thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân Ng.H.K.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1951. Hưu trí. Địa chỉ: 52 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình. Đã tiêm 2 mũi vacxin AstraZenecca.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ F0 L.Th.A.H., con trai, con dâu, cháu (học sinh lớp 1A2, trường Tiểu học Ba Đình), cháu (học sinh lớp Lá A4, trường Mầm non Ba Đình). BN thường xuyên sang nhà bố mẹ vợ (139 Đinh Công Tráng, phường Ba Đình). Tại đây BN tiếp xúc với bố mẹ vợ, 2 em vợ.

- Ngày 5/12, khoảng 9 giờ BN đến Nhà văn hóa Tổ dân phố 3 để nhận lương hưu.

- Ngày 11/12, khoảng 14 giờ BN đến trạm Y tế phường Ba Đình tiêm vắc xin.

- Ngày 18/12, khoảng 19 giờ BN đưa vợ đi khám bệnh tại phòng khám 360 Lê Hoàn, phường Ba Đình. Tại đây thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân K.Ng.V.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1988. Địa chỉ: Phố 3, phường Thiệu Dương. Lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng 12 giờ 30 phút BN cùng F0 L.V.T., đi từ phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay chuyến VJ250, số ghế 28A hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 19 giờ 10 phút.

- Sau khi xuống sân bay, BN đi xe taxi Mai Linh, tài xế Trịnh Hữu Võ (xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) về Trạm Y tế phường Thiệu Dương khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Thiệu Dương đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà kể từ ngày 17/12/2021.

13. Bệnh nhân L.V.T.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1987. Địa chỉ: Phố 3, phường Thiệu Dương. Lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng 12 giờ 30 phút BN cùng F0 K.Ng.V., đi từ phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay chuyến VJ250, số ghế 28B hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 19 giờ 10 phút.

- Sau khi xuống sân bay, BN đi xe taxi Mai Linh, tài xế Trịnh Hữu Võ (xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) về Trạm Y tế phường Thiệu Dương khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Thiệu Dương đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà kể từ ngày 17/12/2021.

14. Bệnh nhân Đ.M.T.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2013. Địa chỉ: P1005 Tòa C Chung cư Tecco, phường Đông Vệ. Học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

- Yếu tố dịch tễ: Học cùng lớp với F0 L.Ng.H., phường Đông Vệ.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ, bố.

- Hàng ngày, BN đi học tại lớp 3A, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Tại đây, BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn trong lớp.

15. Bệnh nhân Ng.V.Th.Đ.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2012. Địa chỉ: 161 phố Quan Sơn, phường An Hưng. Học sinh lớp 4B, trường Tiểu học Đông Tân.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với ông, bà, bố, mẹ, em gái (học sinh lớp 2C, Trường tiểu học Đông Tân).

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 4B, trường Tiểu học Đông Tân. Tại đây, BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn trong lớp.

16. Bệnh nhân Tr.K.H.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1982. Địa chỉ: 32 Ngô Quyền, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Nghề nghiệp: Bác sỹ, khoa Phẫu thuật lồng ngực. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 L.V.H.

- Ở nhà, BN thường xuyên tiếp xúc với vợ, con trai (học sinh lớp 2D, trường tiểu học Điện Biên I), con gái.

- Hàng ngày BN đi làm tại khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.V.H. và các đồng nghiệp.

- Từ ngày 14/12 đến nay, BN cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

17. Bệnh nhân H.Tr.M.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1994. Kinh doanh tự do. Địa chỉ: Park 2 Times City Minh Khai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Moderna.

- Yếu tố dịch tễ: Về từ vùng dịch Hà Nội.

- Ngày 18/12, khoảng 7 giờ BN cùng 7 người thuê xe (đang truy vết hãng xe và tài xế) từ Park 2 Times City Minh Khai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội về khách sạn Vinpeal Thanh Hóa (27 Trần Phú, phường Điện Biên).

Tô Hà