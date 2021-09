Khẩn: Những ai đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ 10-8-2021, đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm

Do tính chất phức tạp của ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, hiện đã ghi nhận 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có bệnh nhân liên quan đến ổ dịch này. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, yêu cầu tất cả những người đã từng đến, ở và đi lại tiếp xúc với ổ dịch của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực từ ngày 10-8-2021, phải đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát các công dân trên địa bàn mình có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa, thông báo cho người dân nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện việc khai báo y tế.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến sáng ngày 8-9-2021, tại ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã ghi nhận 30 ca bệnh dương tính là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế tại bệnh viện.

Hiện tại CDC Thanh Hóa đang phối hợp với bệnh viện giám sát, kiểm tra các trường hợp là người bệnh đủ điều kiện xuất viện, dự kiến được chuyển giãn cách tại khách sạn, đảm bảo an toàn, không bỏ sót trường hợp nguy cơ dịch bệnh. Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đã thực hiện việc di chuyển toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, hộ lý sang các tòa nhà của khoa Nội tổng hợp và toà nhà B4 đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sắp xếp lại khoa Ung bướu thuộc tòa nhà A9 thành 3 khu vực riêng, phù hợp với từng nhóm nguy cơ; bố trí địa điểm ăn ở tập trung cho cán bộ nhân viên của bệnh viện tại các khách sạn do bệnh viện lựa chọn đảm bảo quy định “1 cung đường, 2 điểm đến”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện xét nghiệm tổng thể trong giai đoạn phong tỏa để thực hiện hiệu quả nhất việc sàng lọc, bóc tách F0, từ đó từng bước làm sạch ổ dịch, sớm khôi phục lại hoạt động của Bệnh viện về trạng thái bình thường.

Tô Hà