Góp phần tạo miễn dịch cộng đồng vững mạnh, cùng với cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện bình thường mới

Ngày 1-12, trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi. Theo đó, toàn tỉnh có 117.000 liều vắc xin Pfizer được tiêm.

Trong đợt này, đối tượng tiêm chủng là học sinh thuộc các trường THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học. Riêng những học sinh có bệnh lý nền sẽ tiêm tại cơ sở y tế. Việc tổ chức tiêm chủng có sự phối hợp chặt chẽ của ngành y tế, chính quyền địa phương và các nhà trường, phụ huynh.

Ghi nhận của phóng viên tại một số điểm tiêm trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân cho thấy, ngay từ đầu giờ sáng tại các điểm tiêm, ngành chức năng, chính quyền địa phương và các nhà trường đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ cơ sở vật chất, các điều kiện thiết yếu, nguồn nhân lực phục vụ công tác tiêm bảo đảm an toàn theo quy định. Trước ngày tổ chức tiêm các nhà trường đã phổ biến các nội dung liên quan đến tiêm chủng, động viên tinh thần và tạo tâm lý thoải mái cho các em tham gia tiêm.

Em Vũ Thị Linh Phương, học sinh lớp 10 A5 Trường THPH Lê Lợi (Thọ Xuân), chia sẻ: “Em rất vui khi được tiêm phòng để tạo miễn dịch bảo vệ sức khoẻ. Em và các bạn trong lớp đã được cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở, căn dặn kỹ lưỡng về những việc cần làm trước, trong và sau quá trình tiêm. Đến nơi tiêm, em đã tuân thủ nghiêm mọi quy định của các cán bộ y tế và được tiêm an toàn”.

Với tâm lý thoải mái, sức khỏe tốt, em Hồ Chí Thắng, Lớp 12C2 Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hoá), phấn khởi cho biết: “Em đã chuẩn bị tốt tinh thần, ngủ sớm, ăn sáng đầy đủ, tìm hiểu thông tin về các phản ứng, sau tiêm được theo dõi sức khoẻ ổn định nên em rất yên tâm”.

Tại huyện Thạch Thành, trong đợt tiêm này toàn huyện được phân bổ 4.014 liều vắc xin Pfizer cho học sinh 4 trường THPT và trường trung cấp nghề; 439 liều cho trẻ em đủ 15 đến dưới 18 tuổi không đi học tại các xã, thị trấn trong huyện.

Qua ghi nhận, tại 5 điểm tiêm lưu động (4 điểm tại 4 trường THPT và 1 điểm ở Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành) đã tuân thủ đúng quy trình, thực hiện đầy đủ các khâu từ tiếp nhận, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm 30 phút cũng như bảo đảm tuân thủ phòng dịch đúng quy định của Bộ Y tế. Tại mỗi điểm tiêm đều bố trí 1 tổ cấp cứu y tế để xử trí các tình huống bất lợi sau tiêm chủng.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành, công tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 15-17 tuổi trên địa bàn được thực hiện với nhiều thuận lợi do có đầy đủ các thông tin của người được tiêm, các địa điểm tiêm có không gian và cơ sở vật chất đầy đủ, người được tiêm và người đưa trẻ đi tiêm có ý thức tốt; các khâu trong tiêm chủng diễn ra an toàn.

Được biết, để bảo đảm an toàn, hiệu quả tiêm chủng, ngành y tế các địa phương đã phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt việc rà soát đối tượng, điều tra tiền sử bệnh tật, lập danh sách trẻ thuộc các trường hợp chống chỉ định, trẻ có nguy cơ cao… để phân loại đối tượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả khi triển khai tiêm phòng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tập huấn, hướng dẫn cán bộ, nhân viên y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

Qua ghi nhận, việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em nhận được sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh và các nhà trường. Thầy Đỗ Văn Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi cho biết: Nhà trường rất phẩn khởi khi học sinh được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh như hiện nay. Ngay khi có chủ trương tiêm vắc xin cho học sinh, nhà trường đã thông báo đến học sinh, phụ huynh học sinh và nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao từ phía phụ huynh học sinh.

Đặc biệt, để hoạt động tiêm chủng diễn ra an toàn, nhà trường và Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân đã phối hợp rất chặt chẽ, bài bản trong tất cả các khâu chuẩn bị tiêm cũng như triển khai tiêm. Do đó, quá trình tiêm cho học sinh của nhà trường diễn ra an toàn, không có sự cố đáng tiếc xảy ra.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo Tạ Hồng Lựu cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh trong đợt tiêm vắc xin cho trẻ từ 15-17 tuổi, Ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế, chính quyền các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để việc tiêm phòng cho học sinh.

Tại các điểm tiêm, ngành đã chỉ đạo các nhà trường cử cán bộ, giáo viên phối hợp với lực lượng y tế giám sát, hướng dẫn thực hiện tiêm nghiêm túc, đúng quy trình. Trong buổi sáng 1-12 một số học sinh tại một số điểm tiêm có biểu hiện sốc phản vệ sau tiêm. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ, y bác sĩ chăm sóc nên đã ổn định cả về sức khỏe và tâm lý.

Ghi nhận trong buổi tiêm đầu tiên, công tác tiêm tại các điểm tiêm được thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn cao nhất cho người được tiêm. Các điểm tiêm đã chủ động trong việc áp dụng các biện pháp cần thiết, phù hợp với quy chế chuyên môn và tình hình tại địa phương nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 như: Bảo đảm giãn cách, đeo khẩu trang và khử khuẩn, bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, bảo đảm khoảng cách giữa các bàn/vị trí tiêm chủng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga cho biết: Thành phố đã chỉ đạo ngành chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện; thực hiện đầy đủ các bước quy trình, từ công tác chuẩn bị điều kiển cơ sở vật chất tổ chức buổi tiêm đến xác định thông tin cá nhân, khám sàng lọc, tư vấn, tổ chức tiêm theo đúng quy trình. Thành phố cũng tập trung nhân lực, vật lực tối đa để tổ chức đợt tiêm trên địa bàn bảo đảm an toàn, đúng quy trình.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lương Ngọc Trương, trong ngày tiêm đầu, các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh thực tốt quy chế chuyên môn cũng như công tác dự phòng sốc phản vệ. Một số điểm tiêm trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Hà Trung xuất hiện trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có cả trường hợp sốc phản vệ độ 1. Tuy nhiên, lực lượng y, bác sĩ đã can thiệp kịp thời, các trường hợp phản ứng sau tiêm đều đã trở lại bình thường; công tác tiêm vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

Cũng theo ông Trương, ngành chức năng, chính quyền địa phương đánh giá chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 15-17 tuổi là hết sức quan trọng, nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng.

Để bảo đảm 2 mục tiêu chất lượng và an toàn, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, Trạm Y tế các phường, xã phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai thực hiện tốt các khâu tiêm chủng bảo đảm đúng quy chế chuyên môn, tiến độ tiêm chủng cũng như an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành chức năng kiểm tra công tác tiêm phòng tại Trường THPT chuyên Lam Sơn

Có thể thấy, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tiêm phòng cho trẻ em từ 15-17 tuổi được coi là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống dịch hiện nay. Bởi mỗi học sinh được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, đủ liều sẽ góp phần tạo miễn dịch cộng đồng vững mạnh, cùng với cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện bình thường mới.

Tô Hà - Phong Sắc