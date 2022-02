Công nhân, viên chức, lao động Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID–19

Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) tỉnh hiện nay có 99 công đoàn cơ sở (CĐCS), với tổng số 86.968 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên, các doanh nghiệp thuộc KKTNS&CKCN đã chủ động ứng phó với dịch COVID-19, nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo việc làm cho người lao động (NLĐ).

“Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19” Công ty TNHH Sakurai Việt Nam đo thân nhiệt của người lao động trước giờ làm việc.

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về phát động phong trào thi đua (PTTĐ) đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”, Ban Thường vụ công đoàn KKTNS&CKCN đã ban hành kế hoạch về việc phát động PTTĐ đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động KKTNS&CKCN tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID–19”. Theo đó, công đoàn KKTNS&CKCN chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phát động PTTĐ bằng các hình thức: văn bản giấy, qua mạng xã hội: email, nhóm zalo, trang facebook của đơn vị, hoặc cụ thể hóa thành cuộc thi. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra giám sát hoạt động của các “Tổ an toàn COVID–19”; các CĐCS tập trung thương lượng với người sử dụng lao động để cải thiện điều kiện làm việc, nhằm tăng cường sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, động viên NLĐ tham gia lao động sản xuất, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp; phát động công nhân sáng tạo làm các sản phẩm, trang thiết bị để phòng, chống đại dịch COVID–19 tại đơn vị. Tăng cường kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tài trợ để các CĐCS có thêm nguồn kinh phí chăm lo cho đoàn viên, NLĐ... Kết quả, 100% CĐCS trực thuộc đã triển khai phát động PTTĐ, trong đó 88/99 CĐCS đã xây dựng và ban hành kế hoạch, lựa chọn mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị để triển khai tổ chức đến NLĐ. Các CĐCS thành lập được 369 “Tổ an toàn COVID–19” với 1.446 thành viên; 11 “Tổ an toàn COVID–19” tại khu nhà trọ với 33 thành viên; 47 “Tổ an toàn COVID–19” tại các xe lưu động đưa đón công nhân với 141 thành viên. Bên cạnh đó, công đoàn KKTNS&CKCN hỗ trợ cho 475 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID–19, với tổng số tiền 262 triệu đồng. Các CĐCS trực thuộc xét hỗ trợ 628 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID–19, với tổng số tiền là trên 250 triệu đồng.

Đồng chí Lê Thị An, phó chủ tịch công đoàn KKTNS&CKCN, cho biết: Thực hiện PTTĐ “Công nhân, viên chức, lao động KKTNS&CKCN tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID–19”, nhiều CĐCS đã chủ động triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị, doanh nghiệp và yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả các nội dung của PTTĐ, đạt nhiều thành tích xuất sắc, xứng đáng là tấm gương để lan tỏa học tập trong các cấp công đoàn. Đặc biệt, nhiều mô hình sáng kiến tiêu biểu tại các CĐCS đã mang lại hiệu quả như: cây xịt bình sát khuẩn đạp chân của Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam; cây xịt khuẩn tự động của Công ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn; dây đai đeo khẩu trang của Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam. Tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, công đoàn công ty đã xây dựng mô hình phòng, chống dịch COVID-19 từ “Tổ an toàn COVID-19” ở các bộ phận chuyên môn, các xưởng chuyển sang trạng thái “Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19”. “Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19” phối hợp nhanh với quản đốc xưởng, các bộ phận chuyên môn có liên quan lập danh sách báo cáo hàng ngày, hằng giờ cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp, ghi chép thông tin cụ thể các công nhân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, các triệu chứng liên quan đến dịch COVID-19, truy vết nhanh các trường hợp đi từ vùng dịch, các công nhân đang bị cách ly tại khu tập trung và nhà ở.

Trong thời gian tới, công đoàn KKTNS&CKCN tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo các CĐCS trực thuộc nhân rộng các mô hình, các điển hình trong PTTĐ đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động KKTNS&CKCN tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID–19”.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh