Cẩn trọng với thông tin hướng dẫn chữa COVID-19 bằng địa long

Một số trang mạng lan truyền kèm theo đó là quảng cáo rầm rộ về những sản phẩm có công dụng thần kỳ, có thể chữa khỏi COVID-19 với thành phần chính là địa long.

Hầu hết các bài đăng đều ghi rõ địa chỉ, có thể mua địa long (giun đất) tươi, khô, hay là cả dạng viên. Khi nhận được một số bình luận hoài nghi, thậm chí là chỉ trích từ cộng đồng mạng thì những trang này không nhắc đến việc phòng và điều trị COVID-19 nữa.

Trao đổi với báo chí, TTND.PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh cho biết, hiện nay chưa có bất kỳ một nghiên cứu hay bằng chứng khoa học nào chứng minh tác dụng của địa long trong điều trị COVID-19. Thực tế lâm sàng điều trị, các thầy thuốc Đông y thường hay dùng địa long điều trị khó thở trong hen suyễn. Địa long có trong thành phần bài thuốc điều trị hen.

Về bản chất, địa long có tác dụng đối với cơ trơn phế quản, làm giảm co thắt cơ trơn phế quản. Trong khi bệnh lý COVID-19, bệnh nhân bị viêm phổi, các phế nang cùng tiểu phế quản bị viêm, gây đông đặc phổi, làm phổi mất chức năng, dẫn đến khó thở và giảm bão hòa oxy máu chứ không phải chỉ là bệnh lý co thắt phế quản như trong hen suyễn. Do vậy bản chất hai bệnh hoàn toàn khác nhau. Vì vậy không nên tùy tiện sử dụng.

Cũng theo bác sĩ Ngô Đức Hùng - Khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, do môi trường sống trong đất chứa nhiều vi khuẩn nên khi nuốt sống địa long, các vi khuẩn này sẽ xâm nhập vào đường tiêu hóa gây ra các bệnh lý cho người dùng.

Vì tâm lý phòng bệnh hơn chữa bệnh nên những thông tin, những bài thuốc, những loại thuốc chữa COVID-19 lan truyền trên mạng có lượng chia sẻ chóng mặt. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những lời quảng cáo chữa COVID-19 bằng cây cỏ, nhỏ dầu dừa, dầu mè... thậm chí, xuất hiện thông tin cho rằng có thể điều trị COVID-19 bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chống đông máu.

Các chuyên gia khuyên cáo, người dân không nên tự ý sử dụng bất kỳ một vị thuốc nào, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hiện nay mà cần có sự hướng dẫn của thầy thuốc để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng.

Theo VTV