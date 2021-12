Các mốc dịch tễ liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP Thanh Hoá

Liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cụ thể diễn biến dịch tễ của các ca bệnh:

Bệnh nhân L.Th.S.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2012. Học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Đông Vệ 2. Địa chỉ: 388 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn.

- Yếu tố dịch tễ: Là con trai của F0 L.Th.Th.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố F0 L.Th.Th., mẹ, anh trai, bà nội, bà ngoại, 2 bác, anh họ.

- Hàng ngày BN được bà đưa đi học tại lớp 4C trường Tiểu học Đông Vệ 2. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

- Ngày 8/12, khoảng 17 giờ 30 phút BN được bố F0 L.Th.Th., đưa đi khám răng tại Phòng khám Nha khoa Đại Trí (499 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với ông Trịnh Ngọc Vương Minh (bác sĩ phòng khám, Đông Thọ).

Bệnh nhân Ng.Th.Nh.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2009. Học sinh lớp 7B, trường THCS An Hoạch. Địa chỉ: 200 Quan Sơn, phường An Hưng.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố F0 Ng.Đ.Th., mẹ F0 Tr.Th.S., chị gái F0 Ng.Th.Tr., em trai.

- Hàng ngày, BN đi học tại lớp 7B, trường THCS An Hoạch. Tại đây BN có tiếp xúc với cô giáo và các bạn trong lớp.

- Ngày 13/12, BN có triệu chứng ho và sốt, BN được đưa đến Trạm Y tế phường An Hưng test nhanh dương tính và lấy mẫu XN khẳng định RT-PCR.

Bệnh nhân Ng.Đ.Th.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1975. Làm nghề thợ mộc. Địa chỉ: 200 Quan Sơn, phường An Hưng. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là bố của F0 Ng.Th.Nh.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ F0 Tr.Th.S., con gái F0 Ng.Th.Tr., con gái F0 Ng.Th.Nh., và con trai.

- Hàng ngày, BN làm việc tại xưởng gỗ Huy Hoan (54 Bắc Sơn, An Hưng). Tại đây BN tiếp xúc với ông Thành (An Hưng), ông Tuyến (Phú Sơn), ông Phạm Văn Dũng (Đông Hương).

- Ngày 10/12, BN có triệu chứng sốt nhẹ.

- Ngày 13/12/2021, BN được Trạm Y tế phường An Hưng test nhanh dương tính và lấy mẫu XN khẳng định RT-PCR.

Bệnh nhân Tr.Th.S.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1977. Bán hoa quả. Địa chỉ: 200 Quan Sơn, phường An Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là mẹ của F0 Ng.Th.Nh.;

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng F0 Ng.Đ.Th., con gái F0 Ng.Th.Tr., con gái F0 Ng.Th.Nh. và con trai, bố đẻ, mẹ đẻ, em trai, em gái.

- Hàng ngày, BN bán hàng hoa quả tại đường Cầm Bá Thước, phường Lam Sơn. Tại đây, BN tiếp xúc với một số người bán hàng cùng và khách hàng.

- Ngày 5/12, khoảng 19 giờ 30 phút, BN đi thăm mẹ điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa.

- Ngày 11/12, khoảng 17, giờ BN đi chợ Đầu mối Đông Hương mua rau.

- Ngày 12/12, khoảng 7 giờ 30 phút, BN mang hoa quả đến nhà Thanh Hoạch (88 Quan Sơn, An Hưng). Tại đây có tiếp xúc với ông Hoạch và bà Thanh.

- Ngày 12/12, khoảng 20 giờ, BN đến đám cưới tại nhà bà Lê Thị Tuyết (173 Quan Sơn, An Hưng).

- Ngày 13/12, khoảng 7 giờ 30 phút, BN mua bánh mỳ tại quán bà Hoàng Thị Phương (Gần UBND phường Phú Sơn). Khoảng 9 giờ, BN đi tiêm vắc xin COVID-19 tại Trạm Y tế phường An Hưng.

Bệnh nhân Ng.Th.Tr; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2001. Công nhân, công ty may AB. Địa chỉ: 200 Quan Sơn, phường An Hưng. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Yếu tố dịch tễ: Là chị gái của F0 Ng.Th.Nh.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với mẹ F0 Tr.Th.S., bố F0 Ng.Đ.Th, em gái F0 Ng.Th.Nh., em trai.

- Hàng ngày, BN làm việc tại công ty may AB (phố Thịnh Hùng, phường Quảng Thịnh). Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp.

Bệnh nhân T.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1981. Nhân viên bán hàng. Địa chỉ: 195 Quan Sơn, phường An Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Tiếp xúc với gia đình bà Tr.Th.S. (hàng xóm).

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng, con gái F0 H.Th.Kh.D. (học sinh lớp 7C, trường THCS An Hoạch), F0 H.M.Th. (học sinh lớp 5A, trường tiểu học Đông Hưng).

- Hàng ngày, BN đi làm tại kho Hồng Nhung (Lô 03, KCN Tây Bắc Ga). Tại đây tiếp xúc với các đồng nghiệp trong công ty.

- Ngày 12/12, khoảng 14 giờ 30 phút dự đám nạp tài nhà ông Tô Văn Quyền (132 Tây Sơn, An Hưng) sau đấy đến nạp tài nhà ông Nguyễn Văn Vấn, bà Lê Thị Hóa (đội 8 Kim Tân, xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa).

Bệnh nhân H.Th.Kh.D.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2009. Học sinh lớp 7C, trường THCS An Hoạch. Địa chỉ: 195 Quan Sơn, phường An Hưng.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 T.Th.H.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ F0 T.Th.H., em trai F0 H.M.Th.

- Hàng ngày, BN đi học tại lớp 7C, trường THCS An Hoạch. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

Bệnh nhân H.M.Th.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2011. Học sinh lớp 5A, trường Tiểu học Đông Hưng. Địa chỉ: 195 Quan Sơn, phường An Hưng.

- Yếu tố dịch tễ: Là con trai bệnh nhân T.Th.H.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ F0 T.Th.H., chị gái F0 H.Th.Kh.D.

- Hàng ngày, BN đi học tại lớp 5A, trường Tiểu học Đông Hưng. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

Bệnh nhân L.Th.Th.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1961. Lao động tự do. Địa chỉ: 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là mẹ của F0 Tr.V.S.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với con trai F0 Tr.V.S., cháu F0 L.H.Đ., em trai F0 L.V.Ch.

- Ngày 12/12/2021, khoảng 11 giờ BN đi tiêm phòng vắc xin tại Trạm Y tế phường Điện Biên.

Bệnh nhân L.H.Đ.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2000. Học sinh lớp C14Ô3, Trường Cao đẳng nghề Thanh Hóa. Địa chỉ: 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin VeroCell.

+ Mũi 1: Ngày 05/10/2021.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Tr.V.S.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bác, anh họ F0 Tr.V.S., cậu F0 L.V.Ch.

- Hàng ngày BN đi học tại lớp C14Ô3, Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và bạn học cùng.

- Ngày 7/12, khoảng 15 giờ, BN đi chơi cùng các bạn Đạt (Nam Ngạn), An (Trường Thi), Đức, Hải (Ba Đình).

Bệnh nhân L.V.Ch.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1973. Lao động tự do. Hộ khẩu thường trú: 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xinVeroCell.

- Yếu tố dịch tễ: Là cậu của F0 Tr.V.S.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với con gái, chị gái F0 L.Th.Th.

- Hàng ngày, BN đi uống thuốc Methadone tại Cơ sở điều trị Methadone của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh nhân Ng.Ng.D.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1986. Bán điện thoại. Hộ khẩu thường trú: 27 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Khách hàng của quán Comi Pub & Coffee, 99 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ F0 L.Th.H., con trai, con gái.

- Hàng ngày BN bán điện thoại tại 97 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình. Tại đây BN tiếp xúc với nhân viên bán hàng Huân (Ba Đình), Chung (Đông Cương).

- Ngày 8/12, khoảng 22 giờ, BN đến quán Comi Pub & Coffee (99 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ).

- Khoảng 19 giờ ngày 9/12, BN cùng anh Cường (Đông Vệ) uống bia tại quán Beer đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên.

- Ngày 10/12, khoảng 17 giờ 30 phút BN ăn cơm cùng ông Thi (Trường Thi), Tuân (Lam Sơn), Long (TP Hà Nội)

- Ngày 12/12, khoảng 8 giờ BN ăn bún chả tại quán bà Lê Thị Thúy (59 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với nhân viên phục vụ quán bà Luyến (Đông Hương).

Bệnh nhân L.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1987. Bán thịt bò, Quầy T94 Chợ Đầu mối Đông Hương. Hộ khẩu thường trú: 27 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là vợ của F0 Ng.Ng.D.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với chồng F0 Ng.Ng.D., con trai, con gái.

- Hàng ngày BN bán thịt bò tại quầy T94 Chợ Đầu mối Đông Hương. Tại đây BN tiếp xúc với bà Ngọc (Đông Vệ), bà Luyến (Đông Hương) và khách đến mua hàng.

Bệnh nhân L.V.Th.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2010. Học sinh lớp 6A, trường THCS Đông Cương. Hộ khẩu thường trú: Phố 3, phường Đông Cương.

- Yếu tố dịch tễ: Là con trai của F0 L.Th.H.

- Ngày đi cách ly tập trung 10/12/2021.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với ông nội, bà nội, bố.

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 6A, trường THCS Đông Cương. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn học cùng.

- Ngày 3/12, khoảng 19 giờ 30 phút, BN được gia đình tổ chức sinh nhật. Tại đây BN tiếp xúc với mẹ F0 L.Th.H. và một số khách mời.

Bệnh nhân Ng.Th.M.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1973. Lao động tự do. Hộ khẩu thường trú: Phố 3, phường Đông Cương. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AtraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là khách hàng của F0 L.Th.H.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với chồng.

- Ngày 2/12, khoảng 18 giờ BN đến gội đầu tại Ki ốt số 06 Đại Khối, Đông Cương. Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.Th.H.

- Ngày 9/12, khoảng 12 giờ BN tiêm vắc xin tại Trạm Y tế phường Đông Cương.

Bệnh nhân Ng.Th.S.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2003. Nhân viên quán Comi Pub & Coffee (99 Từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ). Hộ khẩu thường trú: 18/78 Phạn Bội Châu, phường Tân Sơn. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Nhân viên quán Comi Pub & Coffee (99 Từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ).

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ.

- Hàng ngày BN đi làm tại quán Comi Pub & Coffee (99 Từ Đào Hạnh, phường Đông Thọ). Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng.

- Ngày 7/12, khoảng 14 giờ 30 cùng bạn Khánh (Phú Thứ, Phú Sơn) đến uống nước tại Trà chanh Bụi Phố (72 Hàn Thuyên, phường Ba Đình).

Bệnh nhân Tr.Th.L.L; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1993. Lao động tự do. Hộ khẩu thường trú: 127 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ. Nơi ở hiện nay: 33/251 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ. Đã tiêm 1 mũi vắc xin AtraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 L.Th.A.

- Ngày đi cách ly tập trung 13/12/2021.

- Ngày 9/12, khoảng 17 giờ 30 phút ăn cơm cùng F0 L.Th.A., ông Nam, ông Hùng tại phòng trọ 33/251 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ.

- Tối ngày 9/12, BN đi cùng F0 L.Th.A., và 2 người đến quán Comi Pub & Coffee 99 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ.

- Ngày 10/12, khoảng 14 giờ 30 phút, BN đến quán karaoke Xmen (29/98 Lê Huy Toán, Quảng Thắng) dự sinh nhật F0 L.Th.A. Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.Th.A., và Nam (Nguyễn Hữu Cảnh, Quảng Thịnh), Hùng (Thành Yên, Quảng Thành), Thanh (Ngô Thuyền, Quảng Thắng), Thủy (Vệ Yên, Quảng Thắng), Thời (Vệ Yên, Quảng Thắng), nhân viên phục vụ Tuấn Anh (Nguyễn Phục, Quảng Thắng).

- Ngày 12/12, khoảng 8 giờ, BN đi ăn sáng cùng F0 L.Th.A., tại quán bún ốc đường Hải Thượng Lãn Ông (qua cây xăng 27/2). Sau đó BN đi uống cà phê tại quán gần trường chính trị tỉnh cùng với F0 L.Th.A., và 2 người (ở Cầu Voi, Quảng Thịnh). Khoảng 13 giờ 30 phút, BN đi câu cá tại thôn Phú Bình, xã Đông Phú, huyện Đông Sơn cùng với F0 L.Th.A., và 3 người.

Bệnh nhân L.Th.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1997. Nhân viên quán Zone 8. Địa chỉ: 76 Phù Lưu, phường Quảng Thắng. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Phát hiện qua sàng lọc y tế.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bà nội, bố, anh trai.

- Hàng ngày BN đi làm tại quán Zone 8 (08 Cao Thắng, phường Điện Biên). Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng.

- Ngày 6/12, khoảng 14 giờ đi tiêm vắc xin tại Hội trường Công sở phường Quảng Thắng. Khoảng 17 giờ đến ăn cơm tại nhà bạn Vân (P101, nhà 13 Chung cư Đông Phát, phường Đông Vệ).

- Ngày 13/12, khoảng 15 giờ, BN cùng 2 em uống nước tại cafe Hào (MG 01 Vincom Thanh Hóa).

Bệnh nhân C.Th.Th.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2000. Nhân viên, Thẩm mỹ viện Bắc Mỹ (270 Trường Thi, phường Trường Thi). Hộ khẩu thường trú: Thôn Qúy Sơn, xã Cẩm Qúy, huyện Cẩm Thủy. Nơi ở hiện nay: 86 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Khách hàng quán Comi Pub & Coffee 99 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ.

- Hàng ngày BN đi làm tại thẩm mỹ viện Bắc Mỹ, 270 Trường Thi, phường Trường Thi. Trong quá trình làm việc có tiếp xúc với các đồng nghiệp và các khách hàng.

- Khoảng 23 giờ ngày 4/12, BN đi cùng bạn Mai (chung cư C5, Đông Vệ) đến quán Comi Pub & Coffee 99 Từ Đạo Hạnh, phường Đông Thọ.

- Từ 16 giờ ngày 7/12 đến 14 giờ ngày 10-12, BN về quê tại xã Cẩm Quý, Cẩm Thủy.

- Ngày 10/12, khoảng 18 giờ 10 phút BN đến nhà bạn Mai tại phòng 905 Chung cư C5, phường Đông Vệ ăn cơm.

- Ngày 11/12, khoảng 8 giờ 30 phút, BN đến quán Suly Nail học làm móng.

- Ngày 12/12, khoảng 7 giờ, BN đi xe Dũng Cường từ bến xe phía Tây về Trạm Y tế Cẩm Qúy, Cẩm Thủy tiêm vắc xin. Sau đó đi xe Dũng Cường về thành phố.

Bệnh nhân H.Th.Ph; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1999. Nhân viên, Thẩm mỹ viện Bắc Mỹ (270 Trường Thi, phường Trường Thi). Địa chỉ: 03B/22 Lê Niệm, phường Quảng Hưng. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Làm cùng F0 C.Th.Th.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với ông nội, bà nội, bố, mẹ, chị dâu, cháu.

- Hàng ngày, BN đi xe máy từ 03B/22 Lê Niệm, phường Quảng Hưng đến làm việc tại thẩm mỹ viện Bắc Mỹ, 270 Trường Thi, phường Trường Thi. Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng.

- Ngày 12/12, khoảng 17 giờ 40 phút ăn cùng F0 Ph.Th.L. tại Bánh Tráng cuốn thịt heo Linh Béo (286 Trường Thi, phường Trường Thi).

Bệnh nhân L.Th.A.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1982. Địa chỉ: Phố Hồ Thôn, phường Đông Lĩnh. Công nhân. Nơi cư trú trước khi về địa phương: Số 01-364/134/4 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng 6 giờ ngày 11/12, BN cùng dì, lái xe, đi xe ô tô gia đình từ 01-364/134/4 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đến khoảng 9 giờ ngày 11/12 về đến Trạm Y tế phường Đông Lĩnh khai báo y tế.

- Khoảng 12 giờ, ngày 11/12, BN đến nhà ông bà Sinh Ngân (Hồ Thôn, Đông Lĩnh) ăn giỗ. Khoảng 18 giờ, BN xuống nhà bố đẻ (11 Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Trạo) thăm bố đến khoảng 8 giờ ngày 13/12, BN tự đi xe máy về nhà riêng tại Hồ Thôn, Đông Lĩnh.

Bệnh nhân Đ.V.H.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1984. Địa chỉ: 08/93 Duy Tân, phường Nam Ngạn. Lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: SN 697 đường Ba tháng hai, phường 6, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đã tiêm 1 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng 9 giờ ngày 9/12, BN đi taxi grap từ SN 697 đường Ba tháng hai, phường 6, Quận 10 TP Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay VN1276, số ghế 18A hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 14 giờ. Sau khi xuống sân bay, BN tự lái xe riêng về cách ly tại Khách sạn Thiên Ý.

Bệnh nhân L.C.T.V.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2018. Địa chỉ: 30 Danh Môn, KĐT Euro Window, phường Đông Hải. Nơi cư trú trước khi về địa phương: 74 Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

- Khoảng 6 giờ ngày 13/12, BN cùng bà nội được bố chở bằng xe ô tô đi từ 74 Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay QH1174, số ghế 16E hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 10 giờ.

- Sau khi xuống sân bay, BN và bà nội được ông Bích đón bằng xe riêng về Trạm Y tế phường Đông Hải khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Đông Hải ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày 13/12/2021.

Bệnh nhân Ng.Đ.Gi.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1983. Địa chỉ: Thôn 6, xã Thiệu Vân. Lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: 497/1A KP Bình Đường, đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/12, BN đi từ 497/1A KP Bình Dương, đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đi máy bay chuyến QH1172, số ghế 27D hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 15 giờ 40 phút.

- Sau khi xuống sân bay, BN đi xe taxi Vĩnh Quang (đang truy vết biển số xe và lái xe) về Trạm Y tế xã Thiệu Vân khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Thiệu Vân đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày 12/12/2021.

Bệnh nhân Ph.Th.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1999. Nhân viên, Thẩm mỹ viện Bắc Mỹ (270 Trường Thi, phường Trường Thi). Địa chỉ: Thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Đã tiêm 1 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Làm cùng F0 C.Th.Th.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, mẹ, 2 em.

- Hàng ngày, BN đi xe máy từ thôn 9, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn đến làm việc tại thẩm mỹ viện Bắc Mỹ, 270 Trường Thi, phường Trường Thi. Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp và khách hàng.

Bệnh nhân Ng.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1999. Nhân viên, Thẩm mỹ viện Bắc Mỹ (270 Trường Thi, phường Trường Thi). Địa chỉ: thôn Đại Thắng, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Phát hiện qua sàng lọc y tế.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với bố, chồng, con.

- Hàng ngày, 7 giờ BN đi xe bus tuyến số 07 đi từ thôn Đại Thắng, xã Lĩnh Toại, Hà Trung đến làm việc tại 270 Trường Thi, phường Trường Thi đến 17 giờ 30 phút thì bắt xe bus chuyến số 07 về nhà.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa đề nghị những người có liên quan đến các mốc dịch tễ của các ca bệnh nêu trên khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tô Hà