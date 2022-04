Các bệnh viện thích ứng an toàn với dịch COVID-19

Trước tình hình các ca mắc COVID-19 gia tăng, để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) cũng như thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện linh hoạt các giải pháp, thích ứng an toàn với dịch COVID-19.

Mô hình “khoa phòng tách đôi” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nhằm thiết lập “lá chắn” vững chắc, nỗ lực giữ môi trường KCB an toàn, bệnh viện tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch (PCD). Bệnh viện duy trì và siết chặt công tác phân luồng, sàng lọc từ cổng được thực hiện với 100% đối tượng ra vào viện. Tất cả phải thực hiện đeo khẩu trang, khai báo y tế (khuyến khích khai báo điện tử qua mã QR). Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các khu vực “cửa ngõ” như: cổng viện, khoa cấp cứu... đều được trang bị trang phục bảo hộ với kính chắn giọt bắn, giúp bảo vệ lực lượng tuyến đầu trước nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch. Đồng thời, nhân viên y tế tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm rõ hơn các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định. Từ ngày 17-2-2022 bệnh viện đã thực hiện mô hình “Khoa, phòng tách đôi”. Với mô hình này, các khoa phòng, trung tâm tại bệnh viện sẽ chia thành 2 khu vực: khu vực tiếp nhận bệnh nhân như bình thường và khu vực tiếp nhận bệnh nhân thuộc chuyên khoa nhưng bị mắc COVID-19. Song song với việc thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19, bệnh viện duy trì tốt hoạt động KCB, bảo đảm công tác PCD, bảo đảm môi trường KCB an toàn cho Nhân dân trong tình hình mới.

Để có đủ nguồn nhân lực thực hiện khám, điều trị bệnh cho những bệnh nhân mắc COVID-19, nhiều y, bác sĩ nhiễm COVID-19 đã tình nguyện ở lại bệnh viện vừa điều trị cho mình vừa tham gia vào việc KCB cho bệnh nhân ở khu điều trị COVID-19. Tính đến thời điểm này, mô hình khoa phòng tách đôi đã được triển khai tại các khoa: Thần kinh, Tim mạch, Nội thận; tại các khoa, phòng, trung tâm khác đều có khu vực điều trị bệnh nhân F0 riêng. Hiện có hơn 300 bệnh nhân F0 đang điều trị tại các khoa phòng, trung tâm.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn KCB trong tình hình mới, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan, Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, linh hoạt các giải pháp KCB. Bệnh viện đã xây dựng các kịch bản, sẵn sàng ứng phó với từng cấp độ dịch khác nhau theo phương châm chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Tất cả người bệnh và người nhà khi đến khám bệnh đều được hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp PCD. Mỗi khoa đều có phòng cách ly riêng biệt với các trang thiết bị, phương tiện và thuốc, vật tư cần thiết đáp ứng công tác PCD và điều trị cho người bệnh; công tác vệ sinh, khử khuẩn trong khu vực bệnh viện được thực hiện thường xuyên.

Bác sĩ CKII Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cho biết: Với tinh thần tất cả vì người bệnh, bệnh viện đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, đáp ứng nhu cầu KCB của Nhân dân phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Bệnh viện hiện có 2 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tách biệt để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Thời điểm cao nhất tại 2 cơ sở thu dung điều trị cho 97 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay, đã có gần 200 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị khỏi ra viện. Việc tập huấn cho cán bộ, y, bác sĩ trong công tác PCD trước tình hình mới luôn được bệnh viện đặc biệt quan tâm và cập nhật thường xuyên, triển khai đầy đủ các văn bản của Bộ Y tế và của tỉnh trong công tác PCD như: chẩn đoán điều trị, phân tầng nguy cơ và kiểm soát nhiễm khuẩn. Thường xuyên tập huấn cho cán bộ y tế về cách lấy mẫu, trang bị đầy đủ trang phục phòng hộ, khẩu trang, kính che giọt bắn khi thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm giữ “vùng xanh” an toàn trong bệnh viện.

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo đảm môi trường KCB an toàn trong trạng thái “bình thường mới”, bên cạnh các giải pháp kiểm soát, thích ứng linh hoạt an toàn với dịch của các cơ sở y tế, rất cần sự đoàn kết, chung tay của mỗi người dân khi đến bệnh viện phải thực hiện nghiêm các quy định PCD. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân khi đến KCB phải tuân thủ nghiêm các quy định PCD của tỉnh, của ngành, cũng như của bệnh viện; không chống đối nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ PCD; chủ động bảo vệ bản thân và những người xung quanh bằng việc thực hiện nghiêm quy định PCD.

Bài và ảnh: Hà Phương